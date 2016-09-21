Следователи СКР определили эпицентр взрыва на борту разбившегося А321

Следственная группа центрального аппарата СКР в ходе расследования теракта на борту авиалайнера А321, который потерпел катастрофу на Синае, установила места взрывов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следователи провели осмотр натурной выкладки воздушного судна на территории аэропорта в Каире. Они зафиксировали места взрывного воздействия на фюзеляж и области его последующего разрушения. Результаты данного следственного действия направлены экспертам, которые проводят комплексную криминалистическую экспертизу, для установления обстоятельств совершенного преступления.

«Выполненное следственное действие является первым примером самостоятельной уголовно-процессуальной деятельности российских органов предварительного расследования за рубежом», - отмечается в сообщении ведомства. В настоящее время следователи продолжают работу в Египте.

Самолет А321 компании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае 31 октября прошлого года. На его борту находились 224 человека, все они погибли. Ответственность за произошедшее взяли на себя боевики, связанные с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Ранее сообщалось, что взрывное устройство было заложено в bulk-камере лайнера, в которой обычно перевозят детские коляски и велосипеды и клетки с животными.

