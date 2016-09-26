«Возобновить диалог, но не с глухими, немыми или слепыми»

Российско-американское соглашение по Сирии фактически сорвано, считают эксперты. ВИДЕО

Экстренное заседание СБ ООН по Сирии закончилось тем, что Запад обвинил Москву в «варварстве» и поддержке Асада. Заинтересованные стороны понимают, что ситуацию не разрешишь военным путем, но продолжают упрекать друг друга в безответственности и авиаударах по мирным жителям. Эксперты отмечают тупиковость ситуации и высочайший уровень взаимного недоверия.

Соглашение с США по Сирии не сорвано, заявил постпред России при ООН Виталий Чуркин, подчеркнув, что ситуация чрезвычайно сложная. Однако Москва надеется, «что есть возможность», так Чуркин подвел итоги экстренного заседания Совбеза организации, который запросили США, Великобритания и Франция.

«Мы ясно обозначили свою позицию. Нам необходим серьезный процесс, без надувательства, без того, что люди меняют свои условия каждые два дня. Соглашение было, и единственное, что нужно, – его выполнение вместо смены позиций», – констатировал дипломат. Если «партнеры» по переговорам и дальше будут вести себя подобным образом, «то крайне сложно иметь серьезный процесс», сказал российский дипломат.

Отсутствие стремления к сотрудничеству и желания брать ответственность сейчас налицо. «Западные коллеги два месяца назад обещали нам сообщить о расследовании их бомбового удара по сирийскому городу Манбидж, где, по сообщениям, погибло более 100 мирных жителей», – указал Чуркин. «Сообщалось, что это были французские самолеты, которые подвергли бомбардировке этот город. Но ни французские коллеги, ни американские лидеры коалиции не спешат сообщать об итогах этого расследования», – отметил он.

«Пора прекратить приплясывать вокруг безответственных»

Напомним, ранее делегации Великобритании, США и Франции – инициаторы самого заседания Совбеза – устроили демарш и вышли из зала, когда выступать начал постпред Сирии Башар Джаафари.

«Нам нужно решить, как положить этому конец. Прямо сейчас. Посол Сирии не заинтересован в таком решении, поэтому я только что покинул Совет Безопасности ООН», – пояснил британский дипломат Мэттью Райкрофт.

В ответ Джаафари заявил, что, добившись проведения заседания, три страны подали сигнал о том, что они поддерживают и будут продолжать поддерживать террористов, «которых причисляют к умеренной оппозиции». Кроме того, инициаторы сегодняшнего заседания Совбеза неоднократно сами подрывали усилия по мирному урегулированию в Сирии, якобы случайно нанося удары по позициям сирийской армии, напомнил он.

Виталий Чуркин заметил спецпредставителю генсека всемирной организации Стаффану де Мистуре, что переговоры следует вести с теми представителями сирийской оппозиции, которые действительно хотят вывести свою страну из кризиса. «Кто отказывался вести прямые переговоры? Мы знаем...» – указал Чуркин. «Может, пора прекратить приплясывать вокруг безответственных политиков?» – обратился он к де Мистуре.

С российским постпредом согласился и Джаафари. Он подтвердил готовность Дамаска к переговорам с оппозицией, но при этом подчеркнул, что в составе ее делегации не должно быть представителей террористических группировок. Джаафари напомнил, что Иордании и Саудовской Аравии еще в прошлом году было поручено составить списки оппозиционных объединений и террористов, однако власти этих стран не справились с поставленной задачей.

«Сирийское правительство готово вернуться в Женеву и возобновить диалог, но не с глухими, немыми или слепыми. Мы хотим вести разговор с такими же сирийцами, как мы, с теми, кто верит в нашу страну, а не с теми, кто служит интересам внешних игроков и проводит время в пятизвездных отелях, получая деньги от правительств, которые используют их для своих дешевых трюков», – заявил дипломат.

Россию опять обвиняют в «варварстве»

Специальный представитель США при ООН Саманта Пауэр в ходе заседания Совбеза ООН в очередной раз заявила: «Россия занимается авиаударами, поддерживает смертоносный режим, срывает поставки гумпомощи». По ее словам, то, что делает Россия, не является борьбой с терроризмом: «Это варварские действия».

Чуркин в ответ напомнил, что именно Запад продолжает до сих пор снабжать боевиков в Алеппо тяжелым вооружением: на вооружении у удерживающих Восточный Алеппо боевиков состоят танки, бронированные машины, орудия полевой артиллерии, системы залпового огня и другая тяжелая военная техника. «Конечно, сделать они кустарно эту технику не могли, все это было получено и продолжает поступать от щедрых западных покровителей при попустительстве, полагаю, возглавляющих коалицию США», – подчеркнул Чуркин.

Пауэр заверила, что «даже сейчас мы будем искать любой возможный способ, чтобы обеспечить режим прекращения огня», однако, по ее словам, главную роль в этом должна сыграть Россия. Мирное урегулирование конфликта в Сирии невозможно, «если Россия настроена на продолжение войны», подчеркнула она. Пауэр заметила, что США участвовали в двух министерских встречах по Сирии, однако российская сторона «говорила одно, а делала другое».

Впрочем, к выпадам американской делегации России не привыкать. Но на этот раз к ним примкнула и Франция. Глава МИД страны Жан-Марк Эро отметил, что «режим Башара Асада четко сделал выбор в пользу военной эскалации... Поэтому я призываю его сторонников, Россию и Иран, взять себя в руки и проявить ответственность, чтобы положить конец этой стратегии, которая ведет в тупик. Иначе Россия и Иран окажутся причастны к военным преступлениям, совершенным в Алеппо».

Соглашение по Сирии фактически сорвано

Российско-американское соглашение по Сирии фактически сорвано, отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД председатель президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике», член президиума некоммерческой организации «Российский совет по международным делам», политолог Федор Лукьянов. Однако и российские, и американские представители не хотят объявлять его официально утратившим силу, никто не знает, что нужно делать дальше.

«Ситуация в Сирии сейчас зашла в тупик не по причине того, что соглашение не работает, или работает совсем не так, а потому, что сложилась классическая для такого рода конфликтов расстановка сил, когда очевидно, что военным путем никакая сторона победить не может, для этого ни у кого не хватает сил, однако согласиться на политическое урегулирование процесса никто не готов, потому что все еще надеются изменить ситуацию в свою пользу на поле боя», – рассказал эксперт.

Также политолог указал на высочайший уровень взаимного недоверия между российской и американской стороной, сформировавшийся задолго до событий в Сирии. «Кроме того, позиция США по вопросу явно не единая, поскольку Госдепартамент и президент Обама действительно хотят прогресса по Сирии, а Пентагон старается всеми возможными способами саботировать заключение соглашения», – пояснил он.

С американцами не о чем договариваться

Деятельность англо-французской коалиции в союзе с Турцией, направленная против России, не является новостью со времен Крымской войны, напомнил в беседе с газетой ВЗГЛЯД президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский: «Сейчас добавились еще Соединенные Штаты».

«События, происходящие в Совбезе ООН, не вызывают удивления. Другое дело, что сегодняшняя российская политика очень сильно отличается от той, которая была в 1990-е годы. Ни Путина, ни Лаврова нельзя ни купить, ни напугать и практически невозможно обмануть. Поэтому не удается урегулировать кризис в Сирии на невыгодных для России условиях, что очень неприятно для западных партнеров», – отметил эксперт.

Однако, по мнению Сатановского, нам нет никакого смысла договариваться с США по Сирии. «Никакого воздействия на ситуацию в Сирии Штаты не оказывают, все группировки, действующие на ее территории, контролируются либо Анкарой, либо Дохой и Эр-Риядом. Что бы они ни подписывали, гарантировать его выполнение они не могут», – пояснил он.

Авторы: Никита Голобоков, Марина Балтачева