Пентагон заявил о необходимости ядерного оружия для сдерживания России

Глава Пентагона Эштон Картер выразил мнение о том, что Россия не придерживается принципов сохранения ядерной стабильности в мире, и считает, что Россия и Северная Корея представляют ядерную угрозу для США. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщает ABC News со ссылкой на заявление шефа Пентагона Эштона Картера.

«Россия давно является ядерной державой. Но недавняя воинственность Москвы и производство ею новых систем ядерного оружия вызывают серьезные вопросы относительно, нацелены ли ее лидеры на сохранение стабильности в стратегической сфере, придерживаются ли они давнего неприятия применения ядерного оружия, а также относятся ли, как в годы холодной войны, с большой осторожностью к тому, чтобы выставлять ядерный арсенал на показ», — заявил Картер на встрече с военнослужащими в Северной Дакоте.

Также глава Пентагона назвал КНДР второй страной, которая вызывает у властей США беспокойство в ядерном вопросе. Он напомнил, что Соединенные Штаты разворачивают систему ПРО в Южной Корее именно для защиты от КНДР.

Он считает наиболее вероятным не массовый обмен ядерными ударами по классическому сценарию холодной войны, а возможность его локального применения. Он допустил, что «меньшую по масштабу, но все равно беспрецедентную и ужасную атаку ядерным оружием, проявив неблагоразумие, осуществят, например, Россия или КНДР, чтобы попытаться заставить оппонента, обладающего большим потенциалом в обычных вооружениях, уступить или бросить союзника в период кризиса».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что призывы к полному отказу от ядерного оружия — это популизм, которым пытаются подменить решение задач стратегической стабильности.