]]> ]]>
Главная В мире Новости

Клинтон победила Трампа в первых дебатах

09:23 27.09.2016
Фото с сайта peoples.ru
Фото с сайта peoples.ru
Материалы по теме:

Большинство участников социологических опросов отдали победу на предвыборных дебатах кандидату в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Опрос, проведенный CNN, свидетельствует, что 62 процента респондентов признали победителем Клинтон, тогда как только 27 процентов отдали победу Дональду Трампу. Опрос Public Policy Polling показал, что 51 процент респондентов отдали победу Клинтон. Фокус-группы из избирателей во Флориде и Пенсильвании показали победу Клинтон.

"Пройдет еще несколько дней, прежде чем мы получим методологически верные данные опросов о том, как электрорат воспринял первые президентские дебаты. Индикаторы, которые сейчас есть — недостаточно достоверные и ограниченные — это фокус-группы из небольшого количества неопределившихся избирателей, отобранных вручную, и опросы людей, которые смотрели дебаты, а не всего электората в целом. Тем не менее, то, что у нас есть, говорит о победе Клинтон", - пишет Vox.

Первые дебаты между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом, баллотирующимися в президенты США от Демократической и Республиканской партий, состоялись вечером 26 сентября. 

В общей сложности запланировано три серии дебатов. Две другие встречи Клинтон и Трампа пройдут 9 октября и 19 октября.
Выборы президента США состоятся 8 ноября.  

Темы: США, Президентские выборы в США
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.09.2016, 12:09
статистика

Насколько же примитивные техники одурачивания применяют, диву даешься. По данным из того же опроса, выборка была в основном из избирателей, голосующих за демократов. Так что среди противников у Трампа неплохой результат.
27.09.2016, 12:08
Микс

Интересно, а не заказной ли опрос?
27.09.2016, 12:04
Клоп

"Опрос, проведенный CNN, свидетельствует..." - это и есть ответ на вопрос...
Все комментарии (12)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.