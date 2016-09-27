Клинтон победила Трампа в первых дебатах

Большинство участников социологических опросов отдали победу на предвыборных дебатах кандидату в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Опрос, проведенный CNN, свидетельствует, что 62 процента респондентов признали победителем Клинтон, тогда как только 27 процентов отдали победу Дональду Трампу. Опрос Public Policy Polling показал, что 51 процент респондентов отдали победу Клинтон. Фокус-группы из избирателей во Флориде и Пенсильвании показали победу Клинтон.

"Пройдет еще несколько дней, прежде чем мы получим методологически верные данные опросов о том, как электрорат воспринял первые президентские дебаты. Индикаторы, которые сейчас есть — недостаточно достоверные и ограниченные — это фокус-группы из небольшого количества неопределившихся избирателей, отобранных вручную, и опросы людей, которые смотрели дебаты, а не всего электората в целом. Тем не менее, то, что у нас есть, говорит о победе Клинтон", - пишет Vox.

Первые дебаты между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом, баллотирующимися в президенты США от Демократической и Республиканской партий, состоялись вечером 26 сентября.

В общей сложности запланировано три серии дебатов. Две другие встречи Клинтон и Трампа пройдут 9 октября и 19 октября.

Выборы президента США состоятся 8 ноября.