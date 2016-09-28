Американский бой по правилам

Эдуард Лимонов - о первых очных дебатах между республиканцем Трампом и демократом Клинтон

Зрительно:

Кандидаты стояли за пюпитрами, Трамп в чёрном костюме, Клинтон — в красном. Чёрное и красное.

Приглаженный, при галстуке рыжий панк и всеамериканская тёща. Новая склочная и задиристая Америка против привычной лживой Америки.

В первом ряду сидел Билл Клинтон с открытым ртом, дочь Клинтонов — Челси по левую руку от Билла, по правую — отец и мать президента Обамы со сверкающими глазами на тёмных лицах. Билл Клинтон, седой, как негатив, с открытым ртом, это кое-что, щепотка идиотизма, ей Богу.

Что до сути дебатов, до сказанного, то вот несколько моих наблюдений.

Проявившаяся пошлятина, демагогия Хиллари Клинтон:

В самом начале вдохновенно, но too much, слишком много масла и сладости.

«Я хочу инвестировать в вас, в ваше будущее!» (Американцам это, американцам, русским было бы стыдно такое слушать…)

В ответ на упрёк Трампа, что Клинтонша готовилась к дебатам:

«Знаете, к чему я ещё готова? Я готова быть президентом!»

Удачные выпады Трампа:

«У Хиллари есть опыт. Но это плохой опыт, у неё неудачный опыт… Америка не может себе позволить ещё четыре года неудачного опыта».

«Клинтон борется с ИГИЛ* всю её сознательную жизнь».

«Клинтон — типичный политик. Говорит складно, но ничего не складывается… Именно такие люди привели страну к краху».

«Китай, Мексика и другие страны используют США. Простые американцы лишаются работы, и рабочие места уходят из страны. Мы должны остановить воровство нашей работы».

«Сокращу налоги от 35 до 15%…Клинтон работает над налогами тридцать лет, ничего не сделала…»

Проколы Трампа, которые удачно использовала Клинтонша:

Трамп: «Я опубликую мою налоговую декларацию, когда Клинтон опубликует 33 тысячи писем».

Речь идёт о секретных письмах, удалённых из её личного почтового ящика, который Клинтон, будучи госсекретарём, вопреки закону и всем правилам безопасности использовала для служебной переписки.

Крупный промах Трампа, поскольку сокрытие налоговой декларации в глазах американцев — реальный уход от публичного обозначения себя (в Америке ты тот, сколько ты зарабатываешь). В то время как ЗЗ тысячи писем — Бог ещё знает, что там было, может, скучные подробности из жизни военного ведомства.

Клинтон поняла всю широту предоставленной ей возможности и развернулась на этом пункте по полной:

«Надо спросить себя, почему он не хочет публиковать налоги? Может, он не такой богатый, может, должен 650 миллионов долларов? Может, он пытается скрыть что-то ужасное. Американцы заслуживают увидеть налоговые декларации кандидатов, он что-то прячет. Увидим, если он попадёт в Белый Дом, что будет, вдруг он кому-то должен».

«Я была в шоке, когда Трамп предложил Путину взломать американцев».

Тут Клинтон ударила очень сильно. Трамп, конечно же, пошутил, когда предложил русским хакерам найти удалённые из почтового ящика Клинтон документы.

Но пошутил очень опасно. Такая шуточка, вытащенная за уши на суд нации — прокол, и крупный. Приглашать геополитического противника осуществить операцию по взлому американских секретов — too much для американской ментальности.

Близко к предательству. Так шутить кандидату в президенты США категорически нельзя.

Плюс ещё история с ландшафтным дизайнером, якобы сидящим в зале, рассказанная Хилари, который сделал для Трампа поле для гольфа, а Трамп ему не заплатил.

«Возможно, он плохо старался», — отделался лёгкой шуткой Трамп.

Зря так легко он к этой истории отнёсся. Не заплатил за работу — это плохая репутация в Америке.

Кандидат в президенты, не заплативший за работу, нет уж, кого-нибудь другого в президенты.

Общее впечатление такое.

Куда-то подевалось преимущество в яркости Трампа.

Удары Клинтон были сильнее, и раны, нанесённые Трампу, серьёзнее.

Не знаю, как прореагируют американцы, скорее всего, так же, как и я, но мне больше нравился Трамп до дебатов.

Сила Трампа в одиноких лихих прорывах, когда, опрокидывая все приличия и традиции Америки, он несётся, подрубая проблемы и высмеивая Обаму, демократов и рутинную политику США.

В дебатах же его ввергли именно в рутину. Загнали в формат. Он заметно присмирел.

В дебатах он оказался привязанным к этой традиционной церемонии и поневоле оказался в контексте всеамериканской тёщи Клинтон.

В своём её родном контексте пререканий она оказалась заметно сильнее.

Helas! То есть «Увы».

* Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ), решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией и её деятельность в России запрещена.