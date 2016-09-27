Клинтон или Трамп – перестановка кроватей во время пожара

“Вся безумная больница у экранов собралась" (Владимир Высоцкий)

Прошедшие теледебаты между кандидатами в президенты США Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом американцы ждали с нетерпением и опасливым ожиданием, местные СМИ перед этим только и нагнетали обстановку. Мол, от их результатов зависит будущее самой великой Державы и Земли в целом. Шоу в прямом эфире побило все рекорды подобных пикировок – только в Америке их смотрело более 100 млн человек. При том, что всего в США около 200 млн избирателей.

Интерес американцев понятен – их приучили любить политические шоу, чувствовать свою сопричастность происходящему, верить в то, что президентские выборы определят их дальнейшую жизнь в ближайшие годы…

Когда происходила эта демонстрация демократии, в Москве давно уже стемнело. Тем не менее, миллионы жителей России напряженно слушали репортажи и новости, "болели" за Трампа, переживали пикировку кандидатов. А уже сегодня утром даже в отдаленных от столицы поселках живо обсуждали итоги первых из трех теледебатов, и некоторые только и спрашивали: "Что же теперь будет? Хиллари – это война. Как же так Трамп опростоволосился?"

Но дело в том, что когда в публичном доме пожар, перестановкой кроватей ситуацию не изменить. "Шило на мыло менять – только время терять".

Нет смысла пересказывать содержание по сути перепалки в прямом эфире и вываливание ничем не подтвержденных помоев друг на друга. Дебаты американских кандидатов в президенты - точно такое же низкопробное шоу для убогих, как шоу "Шустер лайф" на остатках Украины или "Поединок" в России. Смотреть можно, но "Минздрав предупреждает…".

Предупреждает именно потому, что врут "оба-двое". Трамп, к примеру, вовсе не выступал изначально против войны в Ираке, как утверждал. Да и Хиллари не "боролась с ИГ всю жизнь" просто потому, что запрещенная террористическая группировка под названием ИГИЛ (ИГ, ДАИШ) появилась всего несколько лет назад. Но в поддержке "Аль-Каиды" Трамп свою визави почему-то не упрекал. Аналогичные безосновательные и просто лживые утверждения звучали и из уст Клинтон.

Как бы то ни было, но сразу по окончании дебатов среди зрителей CNN провели опрос и выяснили, что победу одержала мадам Клинтон, за которую отдали голоса 62% опрошенных. За Трампа высказались 26%. Если учесть, что по всем опросам оба кандидата идут "ноздря в ноздрю" и симпатии американцев делятся между ними приблизительно поровну, тенденциозность опроса сомнений не вызывает. И это нормально, действующая власть открыто поддерживает именно Хиллари, а президент Барак Обама просто на время ее болезни заменил Хиллари в эфире.

И проигрыш Трампа в теледебатах почему-то всерьез огорчает многих в России. Почему-то считается, что Дональд - "наш парень", который наладит отношения между Москвой и Вашингтоном, прекратит де-факто начавшуюся новую Холодную войну, признает Крым российским и прекратит поддержку режима Петра Порошенко.

Но дело в том, что ничего подобного не произойдет. Все, что сегодня рассказывает миллиардер Трамп, - не более, чем риторика. Содержание и направленность которой определяется не его истинными убеждениями. Это результат работы команды специалистов по рекламе и продвижению товара. Каковым и является Трамп. "Покупайте наших слонов!" - не более того.

Население в США считает нашего президента "сильным лидером", и Трамп это подтверждает. Американским избирателям не нравится бесполезная трата триллионов долларов на военные акции за рубежом, которые не приносят ощутимых побед, и Трамп соответственно высказывается. Американцы, по большому счету, безразличны к происходящему на Украине, большинство вообще не знает, где это – соответственно Дональд игнорирует попытки Порошенко встретиться с ним. Аналогично и с Прибалтикой, на которую Трамп не собирается тратить силы и средства. И так далее.

Аналогично ведет себя и мадам Клинтон. Просто ее риторика ориентирована на ура-патриотические настроения американцев, "Pax Americana" и тому подобное. PR-менеджеры обоих кандидатов выбрали для продвижения "на рынок" своего "товара" стиль поведения и риторику, к истинным взглядам Трампа и Клинтон отношения не имеющие. Основной посыл демократов: "Мы - великая Держава, мы правим миром и ради этого стоит чем-то поступиться (о последнем, само собой, умалчивается)", а Трамп заботится о благополучии американцев и создании для них наиболее комфортного существования: "Не позволим сесть себе на шею всяким голодранцам (прибалтам, украинцам, мусульманам, мигрантам, …) и жить за наш счет".

В реальности, приход к власти Дональда Трампа может иметь для России больше негативных последствий, чем выигрыш Хиллари. При том, что политику США никто из них изменить не может (да и не изменит), отклонения от "генеральной линии партии" любой президент США все же способен провести.

С Клинтон все понятно и поэтому - предсказуемо. Явный "ястреб" и бывший госсекретарь, она будет продолжать привычную внешнюю политику США. Политику, которая уже доказала возможность нанести России ущерб. Но – терпимый. И позволяющий успешно противостоять на всех фронтах – от экономического до информационного. Вносить раскол в "нерушимое единство" США и ЕС, США и НАТО, США и их ближневосточных союзников. Именно традиционная после развала СССР внешняя политика США лежит в основе всех нынешних проблем в ее отношениях с союзниками – будь то Турция, Пакистан или старая Европа.

Проще говоря, это противник, который действует по привычному шаблону. Как боксер на ринге, все удары, движения и сценарий боя давно заучены наизусть и известны противнику. И именно поэтому более слабый боец получает шанс не только вести бой, активно и необычно маневрировать, уходить от ожидаемых ударов, парировать их, но и наносить внезапные удары по слабым местам. Получая шанс победить именно неожиданными приемами. Как это сделала Россия в Сирии, открыто поддержав Башара Асада военной силой. Как это происходит на остатках Украины, где (вопреки всем ожиданиям) она открыто свои войска не ввела для подавления путча и последующего геноцида на юго-востоке страны.

А вот Трамп - как раз "темная лошадка". Не имеющая опыта во внешней политике, зато всей своей жизнью доказавший свое умение выходить из критических ситуаций, рисковать, делать неожиданные движения и, в итоге, выходить победителем. Сколько раз он разорялся и снова становился миллиардером?

Не зря ВВС пишет: "Заявления Трампа в том, что касается международных отношений, представляют собой смесь риторики, бравады и угроз. Из них невозможно понять, какой конкретно может быть его внешняя политика".

Именно его умение действовать непредсказуемо, находить нестандартные решения, работать вне привычных, в том числе и внешнеполитических, парадигм, делает США в случае его избрания куда более опасным противником, чем было бы с мадам Клинтон. Опасным именно в силу того, что он может действовать непредсказуемо для нас, может даже отступить в той же Украине или Сирии. Но уступить лишь для того, чтобы перегруппироваться и нанести удар там, откуда не ждали.

В качестве утешения для тех, кто искренне верит в то, что от результатов выборов в ноябре зависят судьбы мира, можем лишь сказать, что следующим президентом США станет Дональд Трамп. Именно такой прогноз сделал американский политолог и историк Аллан Лихтман, который безошибочно предсказывал итоги семи последних президентских выборов в США.

В конце концов, нам просто не следует забывать, что как бы ни менялись президенты в США и как бы при этом ни менялась сама Россия (а менялась она за 100 лет кардинально не раз), американцы всегда оставались нашими противниками. Даже ситуативный союз во Второй мировой ничего не изменил. Даже развал СССР и построение капиталистической России. Даже абсолютно проамериканские 90-е, когда страной чуть ли не напрямую управляли из Белого дома (и не из нашего).

Никакие президенты ничего не изменят. Каждый из них будет бороться за мир, в котором правит доллар. И который печатают в США. И любые угрозы этому монополизму, а Россия была и будет таковой всегда, предопределяют отношение Запада к нашей стране. Мы самим фактом своего существования угрожаем привычному западному образу жизни и западным ценностям.

Не потому, что плохие – просто иные.