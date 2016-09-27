Новый торг за Курилы

Японский премьер считает возможным решение территориального спора с Россией

Председатель японского правительства Синдзо Абэ заявил, что намерен заключить с Россией мирный договор и решить территориальный спор. Учитывая долгую историю вопроса, заявление Абэ можно считать очень смелым. «Разрешив территориальный вопрос, мы положим конец ненормальной ситуации, когда между нашими странами и через 71 год после окончания войны нет мирного договора», — сказал он. Добавив при этом, что подписание мирного договора откроет большие перспективы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, экономики и других областях.

Вообще, вся история отношений нашей страны с Японией после окончания Второй мировой войны «крутилась» вокруг Курильских островов. Причем ни одна из сторон не намерена уступать. Курилы по всем международным канонам права считаются российской территорией. Они вернулись в состав страны по итогам Второй мировой, где Япония была проигравшей стороной. По большому счету, никакой мирный договор сегодня и не требуется. Япония вышла из войны, подписав акт о безоговорочной капитуляции. Это значит, что Япония сдалась на милость победителей и не вправе иметь какие-либо претензии.

Понятно, что совершенно иначе думают в Японии. Там вопрос о Курилах стал чуть ли не национальной идеей. Политикам выгодно иметь территориальный спор, потому как вокруг него можно сплачивать нацию и не отвечать за состояние дел в экономике. Отсюда и та жесткость, с которой японские политики поднимают вопрос Курил.

Недавно газета «Иомиури» написала, что, якобы, японское правительство готово заключить мирный договор, согласившись лишь на два острова из четырех. Но тут же официальный Токио дал опровержение, заявив о том, что будет требовать от России все четыре острова.

Но в то же время понятно, что Россия отдать свою территорию не может. Значит, мы видим новый «виток» бесконечного спора. Но можно ли уйти от этого вопроса и наладить отношения, которые сулят России и Японии очевидную выгоду?

— Синдзо Абэ можно назвать политиком новой волны, и действовать он будет не так, как обычно действовали японские премьеры, к этому надо быть готовым, — говорит профессор МГУ Андрей Манойло.

— На мой взгляд, если Абэ поставил перед собой задачу решить проблему Курил и заключить с Российской Федерацией мирный договор, то у него это получится сделать.

Японские газеты комментируют намерения Абэ с разных ракурсов, чиновники более низкого ранга выступают с различными предположениями, как могут быть решены вопросы российско-японских отношений. Но никто из них не понимает действий премьера, который действует очень решительно и в то же время ответственно. Синдзо Абэ оставляет в состоянии глубокой задумчивости мировую элиту и политическую элиту собственной страны. Все хотят просчитать действия Абэ, но ни у кого это не получается сделать. Понять истинные намерения Абэ через трактовки его чиновников дело совершенно бесперспективное.

Если всё-таки Российская Федерация и Япония как-то подойдут к подписанию мирного договора, то как будет решаться территориальный спор? Японская сторона вопрос Курил ставила предварительным условием. Я думаю, что уступок и сейчас ни с одной стороны не будет. Россия четко обозначила позицию, что не намерена уступать свою землю и торговать своей территорией, независимо от любых геополитических возможных выгод. Японская сторона прекрасно знает нашу позицию и не намерена пытаться ее изменить. Наши принципы Япония воспринимает как данность.

Абэ в этом отношении ищет компромисс. Который в историческом плане устроил бы две стороны. В поисках этого компромисса Япония понимает, что Россия никогда не уступит ни четыре острова, ни два, ни один. Но если Абэ говорит о возможности заключения мирного договора, то это говорит о том, что Абэ не тот политик, который мыслит сиюминутной выгодой и политической конъюнктурой. Абэ мыслит именно историческими категориями, он отлично понимает, что заключение мирного договора станет историческим событием для обеих сторон. Если договор удастся заключить, то с этим событием имя Абэ войдет в историю.

Вполне возможно, что вопрос Курил и вопрос мирного договора будут разделены. Японская сторона уже обозначала свое намерение при проведении переговоров с Россией вынести проблему Курил за скобки. Если сейчас не получится выработать решение, которое бы устроило обе стороны, со стороны Японии может последовать инициатива заморозить вопрос Курил на какое-то время. Скажем, на 50 или 100 лет. Чтобы этот вопрос просто не мешал развитию двусторонних отношений.

Не исключаю, что если Абэ не удастся найти с Москвой подходы к решению проблемы Курил, то японский премьер предложит вынести вопрос за скобки. И мирный договор всё равно будет подписан. И это станет важным событием.

— Какое влияние имеют другие государства?

— За развитием российско-японских соглашений действительно пристально следят Китай, Евросоюз, Соединенные Штаты. Но реальных возможностей вмешаться и повлиять на позицию того же Синдзо Абэ ни у кого нет. Скажем, между Японией и США достаточно своих противоречий, которые сами нуждаются в разрешении. В этом отношении Токио не будет воспринимать покровительственные нотки из Вашингтона.

Если говорить про Китай, то он внимательно наблюдает за сближением России и Японии. Даже просто потому, что Пекин проводит в отношении России точно такую же политику. В деле сближения с Россией Япония и Китай двигаются наперегонки, кто быстрее сблизится с Москвой. Сближение России и Китая активизирует Японию, а сближение России и Японии заставляет активнее действовать Китай.

Китай понимает, что активизация военного сотрудничества с Россией стимулирует внешнюю политику Японии. В регионе идет крупная игра. Но напрямую Китай и Соединенные Штаты не могут повлиять на решение японского руководства сближаться с Россией.

— Но для полномасштабного сотрудничества Москвы и Токио кто-то всё равно должен будет уступить.

— Совершенно не обязательно. Компромисс возможен и без принципиальных уступок. Если мыслить историческими категориями и планировать стратегическое партнерство на многие десятилетия вперед.

Реалистично вынесение всех трудно решаемых вопросов за скобки. Есть проблема Курил. Но если не получается ее решить, то стороны договариваются о заморозке ситуации и не поднимать вопрос в течение, скажем, пятидесяти лет. Тогда этот территориальный спор уже не будет так влиять на двусторонние отношения.

Абэ как раз подчеркивает, что если нет способа решения территориального конфликта, то самым продуктивным будет не поднимать вопрос.

Проблема заключается в том, что новый курс японской внешней политики будет только тогда, когда у власти Абэ. Если его сменит более консервативный политик, то шансы, которые сейчас появляются, исчезнут. Пока у власти Абэ, можно развивать российско-японские отношения весьма интенсивно и перспективно.

— Нормализации отношений хотят и Япония, и Россия, об этом говорят руководители государств, — отмечает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

— Другое дело, что при конкретизации начинаются сложности. У нас расходятся принципиально вопросы по территориальному вопросу. Примешивается еще американское влияние. Позитив в том, что лидеры государств много встречаются, обсуждают проблему. Абэ выдвинул какой-то новый подход. Правда, пока никто не знает, в чем он заключается. Но договорились каждый год встречаться во Владивостоке, а в декабре Владимир Путин поедет в Японию. Там тоже будут обсуждать эту проблему.

Сейчас созревают благоприятные условия для развития отношений. Но что будет в реальности, предсказать пока сложно.

— Но получается, что всё равно кто-то должен уступить?

— Без этого никак. Позиция Японии в том, что четыре острова надо вернуть, и никаких компромиссов не будет. Токио не устраивает Декларации 1956 года, где прописано, что могут быть возвращены два острова. Максимальная гибкость, на которую готова Япония реально, это растянуть процесс передачи островов по времени. Мол, Россия вернет вначале два острова, а потом, в будущем, отдаст еще два. Но нас это не устраивает, потому что передача островов будет означать пересмотр итогов Второй мировой войны. Мы подписали Декларацию от 1956 года, говорим, что готовы передать два острова, но только после подписания мирного договора. Японию это не устраивает.

Пока позиции принципиально разнятся. С японской стороны идут «утечки», что якобы новый подход это заключение мирного договора и получение двух островов. Но тут же официальным Токио эта информация была опровергнута. Япония требует четыре острова и на компромисс не идет. Не стоит ждать, что Россия и Япония скоро заключат мирный договор.