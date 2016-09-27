Что Россия забыла в далекой Сирии

Опять вижу набившие оскомину рассуждения о том, «что Россия забыла в далёкой Сирии? Почему не вмешивается на близкой Украине?»

Неужели непонятно? Или просто выгодно делать вид, что непонятно?

Американцам по большому счёту всё равно, где воевать против России и Китая – на Украине, в Сирии или где-то в Южно-Китайском море. Им на всех одинаково плевать. Нам не всё равно.

Американцам плевать, кто гибнет – сирийцы или украинцы. Нам не всё равно.

Американцам плевать, чьи города будут разрушены. Нам не всё равно.

Вместо того, чтобы кудахтать, нужно просто немного включить голову и подумать. На самом деле тут банальный менеджмент ресурсов.

У американцев есть определённое количество ресурсов (финансовых, материальных, человеческих, информационных), которые они могут выделять на хаотизацию. Назовём это бюджет. У этого потока ресурсов/бюджета есть потолок. Если бы могли выделять больше, то выделили бы. Значит, то, что выделяют – это доступный им максимум.

Соответственно, этот бюджет распределяется между всеми точками, где американцы гадят. В том числе и между Украиной и Сирией.

Чем больше ресурсов они вынуждены тратить на Сирию, тем меньше их тратится на поддержание режима Порошенко. Это ж элементарная математика. А поскольку бармалеев в Сирии щемят нипадеццки и для сохранения ИГИЛ (запрещённой в России террористической организации), то Порошенко вынужден сидеть на голодном пайке.

Ослабим нажим в Сирии – потечёт более толстая струйка поддержки украинским нацистам.

Высокое напряжение в Сирии позволяет держать конфликт на Украине максимально низким.

Вот на минуту предположим, что Россия оставила Сирию. Амеры додавили бы Асада (как перед этим задавили Каддафи), получили бы контроль над стратегическим регионом, диктовали бы ЕС цены на природный газ, идущий из Катара и других соседних стран, значительно бы усилили бы свои позиции.

И при этом бы освободили бы существенные ресурсы, которые смогли бы перебросить на украинский фронт. Что неизбежно привело бы к существенному повышению напряжению конфликта на Донбассе, а возможно, и в Крыму.

И на Украине было бы не несколько сотен бармалеев, как сейчас, а несколько десятков тысяч. И десятки тысяч тонн вооружений, которые сейчас идут на поддержку “чёрных” и “зелёных”, шли бы на Украину. И американские спецназовцы воевали бы не в курдских подразделениях, а в нацистских карбатах.

Причём в Сирии Россия действует по приглашению законного правительства, а американцы в нарушение всех международных норм и законов (что также является приятным бонусом и позволяет в том же ООН периодически красиво тыкать их носом в дерьмецо). А на Украине было бы формально наоборот. Хотя недовольным “питриотам” на это, конечно, плевать.

И российские ВКС не бомбили бы сирийскую пустыню и опустевшие районы Алеппо, а были бы вынуждены наносить удары по инфраструктурным объектам Украины.

А оно нам надо? А восстанавливать, если что, потом кто будет?

Кремль перенёс точку напряжения как можно дальше от наших границ, заставив американцев тратить максимум своих усилий и средств где-то там, вдалеке.

А эти недовольные дурачки хотели бы, чтобы на нашей советской земле, на земле Украины шли бои высокой интенсивности с вовлечением авиациии, чтобы туда вписалось всё НАТО, чтобы Россию выставили страшным агрессором (сегодня с мантр Порошенко про “страну-агрессора” все стебутся, в ООН полупустой зал засыпает под его речи, и даже киевский суд отказывается признавать это юридическим фактом)? Так, чтобы количество погибших исчислялось не несколькими тысячами, а сотнями тысяч, а вся Украина лежала в руинах? И кто тут враг России? Причём мне пофиг, сознательный враг или просто дурачок – на результат это не влияет.

Ну и в Сирии наземную операцию ведут сирийцы и иранцы (с недавних пор ещё и китайский ограниченный контингент), а кто воевал бы на земле на Украине? Но “пидриотам” плевать на количество смертей, им важнее принцип и “слезинка ребёнка”...

А на сегодняшний день американцы завязли в Сирии, лишних средств на поддержку режима Порошенко у них нет (с трудом смогли прогнуть МВФ на жалкий миллиард, и ещё неизвестно, чего им это стоило), они несут финансовые, дипломатические и имиджевые потери.

И в это же время нацисты на Украине пожирают сами себя. Позавчера “ветеран АТО” нанёс своей жене 70 ножевых ранений (это ж насколько надо быть йопнутым?!), после чего взорвал себя вместе с квартирой. Вчера “захиснык батькивщины” и “герой АТО” угрохал двух модных полицейских в Днепропетровске. Сегодня ещё кто-то где-то кого-то убьёт или взорвёт. Страна самоочищается от нацистов.

Что показательно – ещё два года назад акции нацистов собирали тысячи. А на недавнее блокирование российских посольств собралось едва несколько десятков, жалка кучка. Из которых половину составляли журналисты. Нацисты вымирают, теми или иными способами – и это медицинский факт.

И при этом Россия сделала ровно то, о чём мечтали украинские националисты – максимально удалилась из их жизни. Кто ж виноват, что это оказалось для них смертельным? Дурачков ведь предупреждали, что так и будет.

Итак, вы по-прежнему продолжите утверждать, что нужно было долбануть по Киеву?