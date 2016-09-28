Захарова: Обама пытается оправдать полученную Нобелевскую премию мира
Необычайная активность американцев в сирийском вопросе, которую можно наблюдать в последнее время, связана с уходом из Белого дома Барака Обамы. Об этом в эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» сообщила Мария Захарова. По ее словам, Обама хотел бы оправдать врученную ему Нобелевскую премию мира
"У президента США за плечами два срока, это человек, который пришел экстраординарно и получил Нобелевскую премию мира, он получил кредит на выполнение определенной работы в качестве руководителя страны. Получив этот кредит, ему нужно как-то вписать свое имя в историю", - уверена официальный представитель МИД.
Захарова отметила, что у Барака Обамы почти не остается времени до конца срока, чтобы предоставить отчет за Нобелевскую премию мира.
"И сейчас мы не успеем проанализировать, почему нельзя было войти в историю на протяжении двух сроков в качестве миротворца. Но осталось пара месяцев, и нужно сделать хоть что-то, чтобы вписать себя в историю международных отношений. Потому что за кредит нужно отчитаться, а отчитываться нечем", - добавила Мария Захарова.
Также она отметила, что это является одним из ответов на вопрос, почему США в последнее время активизировались в поездках на встречи с другими лидерами стран и вмешиваются в международную политику.