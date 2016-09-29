Израиль припомнил украинским националистам Бабий Яр

Лидер украинской Радикальной партии потребовал извинений от президента Израиля

Украинских депутатов возмутили слова президента Израиля Реувена Ривлина, который напомнил Верховной раде о причастности ОУН-УПА к преступлениям нацизма. Упоминания исторических фактов были названы унижением украинской нации, а роль националистов в трагедии Бабьего Яра – «советским мифом». Особенно усердствовал Олег Ляшко, чьи коллеги по фракции были замечены в восхвалении Гитлера.

Лидер украинской Радикальной партии и глава ее фракции в Верховной раде Олег Ляшко потребовал извинений от президента Израиля за слова о пособничестве украинцев нацистам в преступлениях против евреев во время Второй мировой войны.

«Выступление Ривлина унижает украинцев, поэтому я призываю президента Израиля извиниться перед нашим государством и нашим народом. А Кнессет (парламент) Израиля – наконец признать голодомор геноцидом украинского народа, как Верховная рада еще в 2008 году признала холокост геноцидом евреев», – отметил Ляшко.

Напомним, ранее на этой неделе Ривлин направился на Украину с официальным визитом, приуроченным к 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра. 27 сентября Ривлин выступил в Верховной раде, где напомнил, что на территории современной Украины в годы Второй мировой войны были убиты около 1,5 млн евреев, и пособниками были украинцы, в том числе и небезызвестные бойцы ОУН*. «В Бабьем Яру и других местах их (евреев) расстреливали в лесах возле яров и рвов, сталкивали в братские могилы. Многие пособники преступления были украинцами. И среди них особо выделялись бойцы ОУН, которые издевались над евреями, убивали их и во многих случаях выдавали немцам», – отметил Ривлин.

Он отметил, что «отношения между украинским и еврейским народами сегодня устремлены в будущее». Однако «мы не можем допустить, чтобы... история, как с ее страшными, так и хорошими событиями, забылась. Нельзя реабилитировать и прославлять антисемитов», – призвал израильский президент.

В заключение он выразил надежду на скорейшее установление личностей всех жертв Бабьего Яра. «Необходимо идентифицировать каждого погибшего и почтить его память», – подчеркнул он.

«Обвинить ОУН в холокосте – это унизить украинскую нацию»

Слова израильского президента возмутили не только Ляшко, но и зампредседателя Госкомитета телевидения и радиовещания Украины, лидера Организации украинских националистов (ОУН) Богдана Червака.

«То, что сделал президент государства Израиль в украинском парламенте, можно трактовать однозначно – плевок в душу украинцам. Обвинить ОУН в холокосте, и еще во время парламентских слушаний по случаю 75-й годовщины трагедии Бабьего Яра – это унизить украинскую нацию», – отметил Червак в своем Facebook. Он подчеркнул, что Ривлин «так и не увидел новой Украины», а затем попросил вмешаться в ситуацию представителей еврейской общины на Украине, чтобы они убедили президента Израиля в том, что «читать московские газеты и смотреть росТВ не просто вредно, но и неприлично».

К волне возмущений присоединился и председатель государственного Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Он заявил, что ОУН в холокосте не участвовала, а высказывания президента Израиля назвал советским мифом.

По мнению председателя Института памяти, вина за эту трагедию лежит не только на исполнителях, но и на советском коммунистическом режиме, пытавшемся замалчивать масштабы преступлений – дескать, в СССР всех жертв Бабьего Яра называли «советскими людьми», кроме того, место их гибели якобы пытались застроить спортивными сооружениями, сказал Вятрович, которого цитировала DW.

В ответ на это российский историк и публицист Александр Дюков в своем Facebook назвал Вятровича «дебилом-ревизионистом». «Мало того, что он отрицает очевидный и детально исследованный историками факт, так он еще и промолчать не может, когда надо», – написал он.

За годы оккупации Киева – с осени 1941 года и до освобождения города в 1943 году – Бабий Яр стал братской могилой для сотен тысяч жертв нацистов, главным образом евреев, а также цыган, военнопленных и других. Только за два дня – 29–30 сентября 1941 года – количество расстрелянных евреев превысило 33 тысячи. Точное число погибших не установлено до сих пор. Всего, по мнению историков, там были убиты свыше 150 тыс. человек, среди которых, по мнению исследователей холокоста, было не менее 50 тыс. евреев.

Петр Порошенко уже пытался извиниться за преступления украинских нацистов против евреев. Так, во время визита в Израиль в декабре 2015 года Порошенко заявил о важности роли евреев в создании Украины: «Еврейский язык был одним из официальных в молодом украинском государстве, и евреи как нация были непосредственными участниками его создания». Имел в виду он Украинскую народную республику времен Гражданской войны.

Заметим, что глава УНР, «головной атаман» Симон Петлюра, по мнению историков, если и не имел отношения к еврейским погромам, то не препятствовал тому, что творили формально подчинявшиеся ему вооруженные формирования. Петлюра был убит во Франции в 1926 году анархистом Самуилом Шварцбардом, который, по его собственным словам, отомстил за 15 своих родственников, включая родителей, убитых на Украине петлюровцами во время еврейских погромов. Французским судом присяжных Шварцбард был полностью оправдан.

Добавим, что, будучи в Израиле, Порошенко упомянул и не самый приятный для украинских националистов эпизод Второй мировой войны. «Мы должны помнить о негативных событиях истории, когда приспешники помогали нацистам... Когда образовалась Украина, мы уже попросили за это прощения, и я прошу прощения за это сейчас, в Кнессете, перед детьми и внуками жертв холокоста, перед всеми гражданами Израиля», – сказал он. «Такого унижения украинцев еще не было в отечественной истории...» – прокомментировал заявление украинского президента Ляшко. Затем депутат Верховной рады от партии Ляшко Артем Витко снялся на видео, подпевая песне в честь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, после чего запись распространили в Сети.

«Памятники Гитлеру на Украине – дело времени»

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский считает, что, к сожалению, реакция Ляшко и Вятровского на слова президента Израиля вполне предсказуема. «Сегодняшний режим сделал героями Украины людей, виновных в убийствах евреев и поляков, тех, кто работал на абвер, СС, гестапо. Гитлеру они пока памятники не ставят, но это все дело времени», – рассказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

Что касается реакции официального Израиля на подобные заявления, то, по мнению Сатановского, тут решение должно принять израильское руководство.

Израильский политолог, бывший высокопоставленный сотрудник израильских спецслужб Яков Кедми считает, что упоминание президентом Израиля Реувеном Ривлином в Верховной раде Украины недопустимости прославления антисемитов является правильным шагом. «Этим заявлением он уравновесил сам факт принятия Порошенко в Израиле в декабре 2015 года», – рассказал эксперт.

Кроме того, Кедми жестко прокомментировал реакцию на это заявление украинских пропагандистов. По его мнению, ни Израилю, ни еврейскому народу никакие данные, подтверждающие участие бандеровцев в Катастрофе, не нужны.

«Мы лучше их знаем, кто и где уничтожал наш народ, располагаем многочисленными реальными свидетельствами, а не пропагандистскими спекуляциями. Я очень сожалею, что, когда Порошенко посетил мемориал Яд ва-Шем, ему не подарили книгу с тысячами документов и свидетельств о том, что творили те пособники нацистов, которых сейчас считают на Украине героями», – подчеркнул собеседник. Кедми отметил, что у него «есть друзья, чьих родственников убили бандеровцы во время Второй мировой войны, и друзья, чьих родственников убили прибалтийские коллаборационисты. Мы Катастрофу изучали не по пропаганде, она коснулась каждого дома, и все эти заявления Ляшко и Вятровского нам не нужны», – рассказал он.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"