Россию «назначили» виновной в катастрофе MH17?

Выводы нидерландской комиссии радикально расходятся с российскими данными

Россия выступила с резкой критикой представленного в Нидерландах очередного доклада о сбитом в 2014 году малайзийском «Боинге». Из документа следует, что ответственными за гибель лайнера комиссия считает ополченцев, а ракетный комплекс попал на территорию Украины из России. Данные концерна «Алмаз-Антей» по двум пунктам принципиально расходятся с теми, что представлены Нидерландами.

Доклад, опубликованный 28 сентября, является результатом расследования, проведенного группой международных специалистов. В нее входят представители Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии, Великобритании, Германии, Филиппин, Канады, Новой Зеландии, Индонезии, США и Украины. Представителей России в комиссии нет. Само расследование проводится под эгидой прокуратуры Нидерландов. Выводы комиссии были изложены на пресс-конференции с участием представителей следственной группы, в том числе координатора следствия – генпрокурора страны Фреда Вестербеке.

Комиссия утверждает, что точно установлено: самолет не погиб в результате технической неисправности, теракта на борту или атаки самолета. Он был сбит ракетой 9М38 с боевой частью 9Н314М зенитно-ракетного комплекса «Бук», а комплекс был доставлен из России и затем возвращен обратно, цитирует «Интерфакс» главу департамента расследований полиции Нидерландов Гилберта Паулиссена.

Самолет малайзийской авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе, в районе села Грабовое, неподалеку от Тореза. 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. В соответствии с правилами Организации международной гражданской авиации (ИКАО), техническим расследованием занимался голландский Совет безопасности. Предварительный отчет был опубликован 9 сентября 2014 года, 15 октября 2015 года вышел и итоговый отчет Совбеза.

Общий смысл этих документов однозначен: самолет был сбит с земли ракетой 9М38 с боевой частью 9Н314М комплекса «Бук». Модель ракеты и боевой части, как будет сказано ниже, имеет принципиальное значение. Прямой виновник трагедии прямо не назван. Дело в том, что радиус запуска ракеты охватывает территорию площадью 320 кв. км. В нее входят в том числе территории, контролируемые ополченцами. Находившееся под контролем украинских вооруженных сил село Зарощенское, из которого, согласно версии, изложенной корпорацией «Алмаз-Антей», и была пущена ракета, в этот радиус, как утверждается в исследованиях голландского Совбеза, не входит.

Главным в расследовании международной группы было то, что его авторы обещали назвать точное место, из которого была пущена ракета. Это место названо – район поселка Первомайское, у села Снежное, которое контролировалось на тот момент ополченцами. Этот вывод совпадает с тем, что ранее сделала и обнародовала британская исследовательская группа «Беллингкэт». Также в функции следственной комиссии входило установление виновных в трагедии. Их имена не прозвучали.

«Пока мы установили 100 человек, которые к этому прямо или косвенно причастны. Эти люди не являются автоматически подозреваемыми», – сказал Фред Вестербеке. По его словам, «чтобы объявить их подозреваемыми, нам нужно установить цепочку команд – от кого исходил приказ к запуску и как он передавался. Это уже позволит определить, кто из вовлеченных будет подозреваемым, а кто – свидетелем».

Правда, следует заметить, что на сайте полиции Нидерландов все-таки были названы два человека, которые, по мнению комиссии, могут быть причастны к трагедии: это некто Андрей Иванович с позывным «Орион» и Николай Федорович с позывным «Дельфин». Это полностью соответствует утверждениям «Бэллингкэт».

Что касается России, то она не фигурирует в докладе в качестве виновника трагедии. Но, как дал понять Вестербеке, такое возможно в будущем. «Мы пока не делаем заявлений о причастности России», – сказал он.

Окончательная, финальная часть доклада будет опубликована в конце 2016 – начале 2017 года. В ней, как ожидается, и будут расставлены все акценты. Впрочем, российские эксперты сомневаются в том, что это произойдет.

«Четких виновников в докладе все равно не будет названо, – спрогнозировал в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный политолог Александр Перенджиев. – Будет всего лишь констатация, что самолет был сбит, возможно, оттуда, а возможно, не оттуда». По его мнению, если международная группа установила, что ракету пустили со стороны Украины, она не может эту информацию обнародовать по политическим причинам. Видимо, на такой оценке работы следственной группы и будет настаивать российская сторона.

МИД России назвал выводы комиссии политически мотивированными. «Россия разочарована тем, что ситуация вокруг расследования катастрофы «Боинга» не меняется», – говорится в заявлении на сайте МИДа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что «Россия изначально предлагала работать совместно и опираться только на факты»: «Вместо этого международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в следственном процессе, отведя нашим усилиям лишь второстепенную роль. Звучит как злая шутка, но Украину при этом они сделали полноправным членом ССГ, подарив ей возможность подделывать доказательства и оборачивать дело в свою пользу».

А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже заявил о недоверии к выводам комиссии, которая отказалась принимать во внимание данные, предоставленные российской стороной. «Существуют неопровержимые факты. (Нельзя) делать какие-то выводы, не учитывая последнюю информацию, которая была опубликована нашими военными, а именно – первичные данные радаров, которые фиксировали все летательные аппараты или объекты, которые могли бы стартовать или находиться в воздухе на территории, контролируемой на тот момент ополченцами», – заявил он. Стоит заметить, международная следственная группа ранее заявляла, что не считает ранее предоставляемые российской стороной данные убедительными. Слишком уж они расходятся с информацией комиссии – особенно в двух принципиальных вещах, а именно относительно поражающих элементов ракеты и места ее пуска.

Так, согласно докладу, на месте трагедии были найдены характерные поражающие элементы (двутавры). Это принципиальный момент, ведь у модификации ракеты 9М38, находящейся на вооружении российской армии, двутавры есть, у Украины же таких ракет нет. У украинской армии имеются лишь советские варианты «Буков», в том числе с ракетой 9М38М1, которая была снята в России с производства в 1999 году и не имеет двутавров. Ей, как предполагает корпорация «Алмаз-Антей», и был сбит самолет. По этой версии, ракета 9М38М1, поразившая «Боинг», имела боевую часть 9М314. По данным представителей корпорации, на месте трагедии двутавры не найдены.

Россия также настаивает, что комиссия назвала неправильное место выстрела. «Ракета подходила к самолету с существенным пересечением курса в горизонтальной плоскости 72–78 градусов, в вертикальной – 20–22 градуса. Наиболее вероятный район, откуда могла быть пущена ракета, – это район населенного пункта Зарощенское (контролировавшийся на момент трагедии украинскими силовиками)», – заявлял на пресс-конференции в Москве советник главного конструктора «Алмаз-Антей» Михаил Малышевский. Корпорация, кроме того, утверждает, что при моделировании крушения самолета комиссия использовала данные об американской ракете, в принципе отличной от ракеты «Бука».

Особое значение приобретает вопрос, каковы будут практические последствия расследования, проводимого международными специалистами. Уже известно, что какого-либо международного трибунала по этому делу не будет. Дело не только в провалах прежних попыток такого рода: Россия, как известно, заблокировала соответствующую инициативу в Совбезе ООН, сочтя ее юридически плохо проработанной.

Идея наказания виновных через Международный уголовный суд также с трудом реализуема. Этот суд может вести процессы только над гражданами государств, ратифицировавших так называемый Римский статут. Ни Россия, ни Украина этот документ не ратифицировали. Раз так, Голландия может объявить в розыск конкретных граждан этих государств, причастных, по мнению международной следственной комиссии, к гибели самолета. Однако в этом случае украинские или российские власти будут иметь законное право просто отказаться от выдачи своих граждан. Конституция России, например, такую выдачу прямо запрещает. В случае, если бы процесс шел в Международном уголовном суде, подобный отказ повлек бы серьезные санкции.

Впрочем, даже если от России или Украины получится добиться согласия на ратификацию Римского статута, дело поступит в Международный уголовный суд только в случае, если будут веские доказательства того, что самолет был сбит умышленно, а не в результате ошибки. В противном случае, процесс просто не начнется. Дело будет признано не соответствующим компетенции суда.

Доклад международной следственной комиссии зато будет актуален при подаче гражданских исков. Известно, что сейчас в Страсбургском суде находится иск от 33 родственников жертв трагедии из Малайзии, Австралии и Новой Зеландии. Ответчиками по иску является правительство России, от которого требуют в общей сложности 330 млн долларов – по 10 млн за каждого погибшего.

Если комиссия предъявит доказательства того, что Россия является виновной в гибели самолета, это, конечно, увеличит число истцов. Правда, в этом случае велика вероятность того, что соответчиком России окажется Украина. Ведь эта страна, даже если принять на веру выводы докладов, обнародованных в Голландии, виновна в том, что не закрыла для полетов гражданской авиации небо над Донбассом, прекрасно зная, что там активно используется военная авиация и средства ПВО.