Экс-президента Израиля Переса похоронят на горе Герцля

Похороны бывшего президента Израиля и лауреата Нобелевской премии мира Шимона Переса назначены на пятницу, 30 сентября. Он будет похоронен на горе Герцля в Иерусалиме. Государственная церемония прощания состоится в четверг, передате общественное радио Израиля.

"Шимон Перес покинул нас безо всяких мучений, - рассказал лечащий врач политика Рафи Вельдман о последних минутах жизни Переса. - Наши замечательные медики из клиники "Шиба" сражались за его жизнь и сделали все возможное, чтобы он не страдал и ушел достойно".

Девятый президент Израиля завещал пожертвовать роговицы своих глаз для трансплантации. "Его роговицы пожертвованы тем, кто в них нуждается", - добавил Вельдман.

Перес скончался в среду на 94-м году жизни. Он был госпитализирован 13 сентября после жалоб на слабость. Компьютерная томография показала кровоизлияние в мозг. Затем было решено подключить пациента к аппарату искусственной вентиляции легких и ввести в состояние искусственной комы. Состояние политика резко ухудшилось 27 сентября.