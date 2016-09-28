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Экс-президента Израиля Переса похоронят на горе Герцля

10:50 28.09.2016
Фото с сайта itvnet.lv
Фото с сайта itvnet.lv
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Похороны бывшего президента Израиля и лауреата Нобелевской премии мира Шимона Переса назначены на пятницу, 30 сентября. Он будет похоронен на горе Герцля в Иерусалиме. Государственная церемония прощания состоится в четверг, передате общественное радио Израиля.

"Шимон Перес покинул нас безо всяких мучений, - рассказал лечащий врач политика Рафи Вельдман о последних минутах жизни Переса. - Наши замечательные медики из клиники "Шиба" сражались за его жизнь и сделали все возможное, чтобы он не страдал и ушел достойно". 

Девятый президент Израиля завещал пожертвовать роговицы своих глаз для трансплантации. "Его роговицы пожертвованы тем, кто в них нуждается", - добавил Вельдман.

Перес скончался в среду на 94-м году жизни. Он был госпитализирован 13 сентября после жалоб на слабость. Компьютерная томография показала кровоизлияние в мозг. Затем было решено подключить пациента к аппарату искусственной вентиляции легких и ввести в состояние искусственной комы. Состояние политика резко ухудшилось 27 сентября.

Темы: Израиль, Международная политика, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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28.09.2016, 11:26
Изя

И все? Та может лучше, как цадика Рабби Нахмана в Умани, поховать у центре Киева на Майдани? И в АП и в ВР и Хапмине и в мерии одни наши люди! Договоримся!
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