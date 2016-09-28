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Ось Пекин — Москва

13:26 28.09.2016
Фото с сайта Президента России
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Статья во влиятельном издании The Wall Street Journal показывает, насколько США боятся сближения России и КНР

Китай и Россия завершили на прошлой неделе продолжавшиеся восемь дней совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море, и на этот раз место их проведения стало одновременно посланием.

Эти два автократических государства расширяют сотрудничество и оказывают друг другу поддержку в территориальных спорах — подобная тенденция может усилить нестабильность на пространстве от Восточной Азии до Центральной Европы.

За несколько дней до начала учений, которые были сфокусированы на борьбе с подводными лодками, а также на том, что агентство «Синьхуа» назвало действиями «по захвату острова», Владимир Путин и Си Цзиньпин провели свою 15-ю двустороннюю встречу на полях саммита группы G-20 в Ханчжоу.

Г-н Путин объявил о своей поддержке агрессивных претензий Пекина относительно суверенитета в Южно-Китайском море, а также выступил против «любого вмешательства третьей стороны», что было очевидным указанием на Соединенные Штаты.

Подобострастное отношение г-на Путина к Пекину связано с некоторыми рисками. Вьетнам, который агрессивно выступает против поведения Китая, является крупнейшим покупателем российского оружия, а также предоставляет российским вооруженным силам доступ на свои аэродромы и возможность пользоваться стратегическим портам в заливе Камрань.

Г-н Путин высказался в поддержку связей с Ханоем и с его соседями, когда он принимал в мае в городе Сочи саммит лидеров Юго-Восточной Азии, однако, заискивая перед Пекином, он направляет противоположный сигнал.

У г-на Путина немало оснований не доверять Китаю, который подрывает его влияние в Центральной Азии, укрепляет свои позиции в Арктике и, возможно, имеет свои планы относительно российского Дальнего Востока, где работают около двух миллионов нелегальных китайский иммигрантов в качестве шахтеров, рыбаков и фермеров, поскольку у России не хватает своей рабочей силы для использования природных ресурсов этого региона.

Объем торговли России с Китаем в последние годы упал ниже ожидавшегося уровня, а подписанный в 2014 году 30-летний двусторонний контракт на 400 миллиардов долларов по поставкам природного газа, застопорился из-за строительства газопровода.

Однако г-н Путин в любом случае склоняется в сторону Пекина. У него нет лучшего покупателя для природного газа, и он все еще надеется достичь к 2020 году уровня в 200 миллиардов долларов в двусторонней торговле, тогда как в прошлом году он составил 68 миллиардов долларов.

Еще более важно то, что г-н Путин сказал в Пекине в прошлом году: Взгляды России и Пекина «на международные дела… очень близки либо совпадают».

Перевод: Они большие страны, которые намерены подчинить своей воле менее крупных соседей без вмешательства со стороны Соединенных Штатов и их региональных союзников.

Таким образом, г-н Путин и г-н Си вместе выступают против американских противоракетных систем в Восточной Европе, Южной Корее и Японии. Обе страны практикуют использование иррегулярных военных действий, и при этом Россия использует свои специальные силы и посредников для раздела Украины, а Китай применяет рыболовецкие суда и флот своих правоохранительных органов для запугивания на море Филиппин, Японии и других стран.

Судя по всему, г-н Путин оказал помощь г-ну Си в ночь с 8-го на 9-е июня, когда российские и китайские боевые корабли без предварительного уведомления появились вблизи японских островов Сенкаку.

Кроме того, Пекин и Москва ведут рассчитанную на длительный период игру по строительству авторитарных институтов. Они сотрудничают в разработке электронных механизмов оплаты, систем по использованию кредитных карт и других финансовых сетей, которые не будут зависеть от доллара и таким образом не будут подвержены воздействию санкций.

Обе страны поддерживают создание глобальных систем управления интернетом, позволяющих устанавливать государственный контроль. А через свои пропагандистские каналы, финансовые возможности, а также с помощью проводимых время от времени хакерских атак они оказывают влияние на демократическую политику на пространстве от Соединенных Штатов до Австралии.

Совместные военно-морские учения является еще одним свидетельством того, что диктатуры занимают пустые места в период отступления Америки. Следующий президент США должен будет предпринять шаги для скорейшего восстановления американского влияния, и это нужно сделать для того, чтобы пустые места не становились больше.

Темы: Мировая экспансия США, Отношения России и Китая
Источник: The Wall Street Journal, США.Перевод Иносми.ру
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.09.2016, 18:13
CAB, быв.АBС

Идеи/схеме данного кольца более 100 лет, автор/инициатор -GB/РИ, по замыслу начало ему - конец WW1. Но увы, революция 17 года в РИ.
Она настолько оранически/натурально вписывается на Земном шаре, ей сама матушка природа уготовила судьбу/назначение.
Какие изменения/перспективу человечеству, сколько наипростейших/мирных/творческих решений для практически решаемых задач на сегодняшний день, а главное без ИЗМов, не нарушая естество/первородность народов/социумов/культуру, могила диктатуры ростовшичества/банков, их политики/идeологии/морали.
28.09.2016, 17:55
???

Как пиндосы-то разволновались. Не нравится что приходит крах однополярному устройству мира и их гегемонии. Ничего пусть привыкают.
28.09.2016, 17:50
Skeptik

Смысл статьи на английском
Военное сотрудничество Китай РФ ведет к тому,
что Китай может поглотить РФ экономичски.
Надо мол сотрудничать с Россией,
не дай бог, Кремль все развалит и Сибирь отойдет Китаю!
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