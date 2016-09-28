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Штаты пригрозили прекратить сотрудничество с РФ по Сирии

21:25 28.09.2016
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
Сюжет: Сирийский кризис

Вашингтон может прекратит сотрудничество с Москвой по сирийскому вопросу, если российская сторона не добьется прекращения наступления правительственной армией САР в Алеппо. Об этом госсекретарь Джон Керри заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.

При этом глава Госдепартамента США выразил обеспокоенность тем, что ситуация в Сирии постоянно ухудшается. Кроме того, отметил, что Вашингтон считает Россию ответственной за срыв режима перемирия в САР, а также применение зажигательных и противобункерных бомб.

В Белом доме, в свою очередь, заявили о возможности введении новых санкций в отношении России из-за ситуации в Сирии. В Кремле отметили, что подобные заявления «вызывают глубокое непонимание у тех, кто знает реальное положение дел в урегулировании сирийского конфликта».

Ранее Штаты обвинили Россию в разжигании гражданской войны в Сирии и назвали ее действия по борьбе с терроризмом «варварством». В МИД РФ в ответ на эти обвинения отметили, что Вашингтон отказывается от публикации российско-американских договоренностей по САР, зайдя слишком далеко в заигрывании с террористами.
 

Темы: Россия, США, Военные конфликты в мире, Отношения России и США, Госдепартамент США, Министерство иностранных дел РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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29.09.2016, 04:00
Val

какие договоренности могут быть с разбойниками?
28.09.2016, 22:40
Русский товарищ.

Товарищ Обама! Да не хочу с Вами сотрудничать! Мне, честному российскому обывателю, от Вас ничево не надо - ни санкций, ни сотрудничества. У меня есть хозяйство, всё своё. А вашего мне не надо. Ваши глупые фильмы мне давно надоели, можете не трудиться. А вашими долларами я не пользуюсь. Давайте прекращайте ваше сотрудничество. Вот вашего американского пива я попробовал бы, только я привык к Жигулёвскому и другого не ищу.
28.09.2016, 22:39
Дед Щукарь

Одни будут биться, как в Африке с Роммелем?
...Но главное, о чем дуче следовало бы умалчивать перед своими солдатами, — это не опасность угодить после смерти в желудок стервятника, а то, что марабу и стервятники делают с ранеными. Каждый итальянский солдат должен усвоить одно правило: если ты ранен и не можешь подняться на ноги, то хотя бы перевернись лицом вниз. Я знаю одного участника прошлой войны, сражавшегося в Германской Восточной Африке, которому этого правила своевременно не преподали. Когда он, раненый, лежал без сознания, стервятники принялись выклевывать ему глаза. Режущая, слепящая боль заставила его очнуться; что-то вонючее, в перьях, возилось над ним; отбиваясь, он перекатился на живот и тем спас хотя бы один глаз. Тогда птицы стали клевать его сквозь одежду и, наверно, добрались бы до почек, но подоспели санитары с носилками и отогнали их. Если вам когда-нибудь вздумается проверить, сколько времени нужно стервятникам, чтобы напасть на живого человека, ложитесь под деревом, замрите и наблюдайте; сперва они станут кружить на такой высоте, что покажутся лишь темными пятнышками, потом начнут снижаться, описывая концентрические круги, и, наконец, ринутся на вас смертоносным шелестящим кольцом. Тогда сразу вставайте, и кольцо разлетится, хлопая крыльями. Но Что было бы, если бы вы не могли встать?
Хемингуэй Эрнест
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