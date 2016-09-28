Штаты пригрозили прекратить сотрудничество с РФ по Сирии

Вашингтон может прекратит сотрудничество с Москвой по сирийскому вопросу, если российская сторона не добьется прекращения наступления правительственной армией САР в Алеппо. Об этом госсекретарь Джон Керри заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.

При этом глава Госдепартамента США выразил обеспокоенность тем, что ситуация в Сирии постоянно ухудшается. Кроме того, отметил, что Вашингтон считает Россию ответственной за срыв режима перемирия в САР, а также применение зажигательных и противобункерных бомб.

В Белом доме, в свою очередь, заявили о возможности введении новых санкций в отношении России из-за ситуации в Сирии. В Кремле отметили, что подобные заявления «вызывают глубокое непонимание у тех, кто знает реальное положение дел в урегулировании сирийского конфликта».

Ранее Штаты обвинили Россию в разжигании гражданской войны в Сирии и назвали ее действия по борьбе с терроризмом «варварством». В МИД РФ в ответ на эти обвинения отметили, что Вашингтон отказывается от публикации российско-американских договоренностей по САР, зайдя слишком далеко в заигрывании с террористами.

