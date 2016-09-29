России пора понять - у нее нет добросовестных партнеров на Западе

По мнению Foreign Policy Journal, терроризм - это главное оружие Вашингтона в попытках дестабилизации Ближнего Востока

Правительство России делает то же самое снова и снова в надежде на другой исход. Вашингтон продолжает ломать договоренности, которые российское правительство с ним заключает.

Последним тому примером стало нарушение Вашингтоном режима прекращения огня в Сирии, когда ВВС США разбомбили позиции сирийских войск, убив 62 и ранив более 100 солдат и расчистив тем самым путь для наступления ИГИЛ (организация, запрещенная в России).

Россия застала Вашингтон врасплох в сентябре 2015 г., когда ее ВВС начали бомбить позиции ИГИЛ в Сирии, что позволило сирийской армии вернуть себе инициативу на земле. Россия добилась значительных успехов, но неожиданно вывела большую часть своих сил, прежде чем работа была закончена. Это позволило американским агентам перегруппировать силы джихадистов и возобновить атаки.

Таким образом, России пришлось вернуться в Сирию. Но каждая ее победа будет заканчиваться "мирными переговорами" или введением "режима прекращения огня", в ходе которых поддерживаемые США силы будут перегруппировываться и пополняться. Война, которую в Сирии Россия практически выиграла, продолжается и сегодня, а после того как Вашингтон напрямую атаковал сирийскую армию, она все более усложняется.

Американские военные утверждают, что они думали будто наносят удар по ИГИЛ. Задумайтесь: США провозглашают себя военной сверхдержавой. Они шпионят за целым миром, даже за личными сообщениями электронной почты и телефонными звонками своих европейских вассалов. Тем не менее, обладая непревзойденными возможностями в области шпионажа, американское командование не смогло отличить расположение сирийских войск от позиций ИГИЛ. Если мы поверим в это, то следует признать, что в военном отношении США некомпетентная страна.

До нынешнего сирийского "прекращения огня" Россия могла атаковать поддерживаемых американцами джихадистов, но США не могли атаковать сирийскую армию напрямую. США использовали очередное "перемирие", чтобы создать прецедент прямого американского нападения на сирийских военных, которое раньше они подменяли опосредованными атаками своих джихадистских союзников.

Загадка, почему в российском правительстве думают, будто Вашингтон и Москва имеют какой-либо общий интерес в урегулировании ситуации в Сирии. Вашингтон хочет устранить Асада и ввергнуть Сирию в хаос, который правит в Ливии и Ираке. Россия желает стабилизации Сирии как оплота против распространения джихадизма. В Москве считают, что у них с Вашингтоном общий интерес в борьбе с терроризмом, тогда как терроризм это оружие Вашингтона в его попытках дестабилизации Ближнего Востока.

Как память россиян может быть настолько короткой? Вашингтон пообещал Горбачеву, что если он согласится с воссоединением Германии, НАТО ни на дюйм не продвинется на Восток. Но Билл Клинтон переместил НАТО ближе к российским границам. Режим Джорджа Буша-младшего нарушил договор по ПРО, а режим Обамы размещает ракетные базы на подступах к России.

Режим Обамы сверг украинское правительство и установил марионеточную проамериканскую власть на территории бывшей составной части России. Это марионеточное правительство начало войну против русского населения Украины, поспособствовав началу сепаратистского движения, которое в США назвали "российским вторжением и оккупацией".

Тем не менее, правительство России по-прежнему рассматривает Вашингтон как "партнера", с которым у него есть общие интересы.

Пойди разберись.

Перевод статьи из Foreign Policy Journal, интернет-издания, ставящего свой целью критический подход к новостям, аналитике и комментариям в области внешней политики США и международных отношений.