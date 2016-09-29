В Донецкой области снесли переименованный памятник Чапаеву

В Волновахе Донецкой области демонтировали памятник Василию Чапаеву. Который ранее был переименован в монумент «Козак». Решение о сносе было принято главой местной военно-гражданской администрации, сообщает «Укринформ».

Исполняющий обязанности председателя Волновахской райгосадминистрации Александр Иванченко рассказал агентству, что памятник имел повышенный радиационный фон. По его словам, подразделение химбезопасности одной из бригад ВСУ обнаружило, что радиоактивность монумента составляет 25 мкРн/час вместо допустимых 15 мкр/час. Это послужило одной из причин его сноса.

На месте монумента будет сооружен мемориал военнослужащим, погибшим в ходе конфликта на Донбассе. Волновахский горсовет объявил конкурс и обсуждает поступившие проекты.

Памятник Чапаеву был переименован в рамках реализации закона о «декоммунизации» в октябре прошлого года. Тогда против его демонтажа выступили местные жители.

