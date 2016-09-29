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В Донецкой области снесли переименованный памятник Чапаеву

21:44 29.09.2016
Василий Чапаев. Фото с сайта wikipedia.org
Василий Чапаев. Фото с сайта wikipedia.org
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В Волновахе Донецкой области демонтировали памятник Василию Чапаеву. Который ранее был переименован в монумент «Козак». Решение о сносе было принято главой местной военно-гражданской администрации, сообщает «Укринформ».

Исполняющий обязанности председателя Волновахской райгосадминистрации Александр Иванченко рассказал агентству, что памятник имел повышенный радиационный фон. По его словам, подразделение химбезопасности одной из бригад ВСУ обнаружило, что радиоактивность монумента составляет 25 мкРн/час вместо допустимых 15 мкр/час. Это послужило одной из причин его сноса.

На месте монумента будет сооружен мемориал военнослужащим, погибшим в ходе конфликта на Донбассе. Волновахский горсовет объявил конкурс и обсуждает поступившие проекты.

Памятник Чапаеву был переименован в рамках реализации закона о «декоммунизации» в октябре прошлого года. Тогда против его демонтажа выступили местные жители.
 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Общественно-политическая жизнь за рубежом, История СССР
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Комментарии читателей
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30.09.2016, 10:24
Зоя

Ха-ха!
Чем больше они будут сносить памятники Василию Ивановичу Чапаеву, тем больше люди будут любить этого легендарного комдива Красной Армии.
30.09.2016, 10:22
Власть на местах и в центре отвечает за челядь

Пушкин,Ломоносов,Суворов,Чапаев В.И.,Ю.А.Гагарин- на этих русских Титанах воспитывались мы,дети войны.Зачем же ставить в логове униатов памятники наших русских патриотов,если вуйки имеют своих мазеп и всегда осквернят русскую святыню .А местные православные волноваховцы своим равнодушием предают славянский этнос.А если завтра возникнет по мании США новая религия,которая втопчет древнейшую религию древнейшего православного народа,то опять перекинетесь,предав Бога,господа христопродавцы.Радиация гранита действует при соприкосновении с гранитом,а не на расстоянии несколько метров от памятника.
30.09.2016, 10:16
retvizan

Гражданская война продолжается. Буржуи берут реванш.
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