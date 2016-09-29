А.Паршев: Голландцы трясут теми же фальшивками

Голландские эксперты не занимаются выяснением обстоятельств – они пытаются сделать правдоподобной бредовую версию о «русском следе»

В очередной версии доклада ничего принципиально нового нет. Вся доказательная база строится на фальшивках СБУ и «группы Беллингкэт» (это один лондонский блогер, ранее торговавший женским бельем). Просто пример: на пресс-конференции в Голландии опять демонстрировался «любительский снимок со следом от запуска ракеты «Бука».

Это чистой воды неумелая фальшивка – след (белый столб дыма) нарисован поверх голубого неба. Любой желающий может поискать в сети кадры падения обломков «Боинга» - они падали из облаков, в районе была сплошная облачность. Это подтверждается и метеорологическими картами, неоднократно опубликованными. А больше ничего у голландцев нет. Надеюсь, КМ.RU они не читают.

Поэтому, уважаемые читатели – поосторожней с «аэрофотоснимками» и «свидетельствами о военных самолетах в небе» - это всё фальшивки. С земли в тот день нельзя было увидеть высоколетящие самолеты; и аэрофотосъемку местности с нескольких километров, тем более со спутников – нельзя было провести. Можно было видеть низко летевшие самолеты, где-то до 1-2 км.

А фальшивок много, их создают в общем с одной целью – спровоцировать российскую сторону на неверные утверждения. Такие моменты были. Апофеозом был вброс фальшивки с «фотографией атаки истребителя на «Боинг». Снимок прислал якобы наш симпатизант из США, и несколько необразованных журналистов в него поверили. Увы. На всякий случай повторю: наши официальные лица неверных утверждений не делали.

Возвращаясь к голландскому докладу: там есть новация – реконструкция картины поражения самолета осколками. Сделано наглядно – самолет осветили лампой, имитирующей конус разлета осколков боеголовки, прилетевшей к самолету спереди. Лампа осветила как бы как раз области, куда попали осколки.

Но на самом деле это тоже фальсификация – подробно это прокомментировали наши специалисты на пресс-конференции в РТ. Главный момент – если бы ракета прилетела спереди, то самолет был бы поражен симметрично, в том числе и левый и правый двигатель, а также оба крыла. А поражено только левое крыло. Поэтому голландцы немного «сдвинули» ранее определенную точку взрыва, чтобы правое крыло как бы «попало в тень» носовой части. На самом же деле для осколков две стенки фюзеляжа – не препятствие, они и три перегородки пробивают.

То есть в реальности ракета прилетела сбоку, взорвалась перед кабиной, и конус осколков, летя в стороны и вперед, поразил левую «скулу» фюзеляжа и левое крыло с двигателем. Так работает взрыватель на таких ракетах – он срабатывает или при прямом попадании, или в момент промаха, когда цель исчезает из «поля зрения» ракеты, то есть оказывается сбоку. Кстати, поэтому, если бы ракета летела спереди, она ни в коем случае не взорвалась бы перед кабиной – или попала бы в кабину, или где-то над фюзеляжем.

Так вот проблема в том, что голландские эксперты не занимаются выяснением обстоятельств – они пытаются сделать правдоподобной бредовую версию о «русском следе». И когда специалисты Алмаз-Антея ознакомили их со своим расследованием – голландцы занялись дальнейшей подгонкой под свою версию, но уже с учетом русских материалов.

Да, я думаю, что какие-то материалы у нас еще есть. Это было понятно сразу, когда наши военные провели пресс-конференцию на базе информации гражданских служб, а не своих. Но, я говорил об этом раньше, мы живем под угрозой большой войны. Наши военные не могут раскрывать возможности ПВО на самом угрожаемом направлении. Но дозированно кое-что при острой необходимости показать могут. Догадываются об этом и голландцы, неспроста они продлили работу своей комиссии аж до 2018 года.

Дипломаты назвали этот доклад «политически мотивированным», что в переводе на обычный язык значит «подлая и лживая стряпня». Так оно и есть, и будет, пока в докладе не появится хотя бы размещение украинских «Буков» на момент катастрофы (а оно известно).

Кстати комичный момент: украинские власти заявляли, что до «Боинга» 14 июля ополченцами был сбит под Луганском якобы на большой высоте транспортный самолет, который якобы можно было сбить только из «Бука». Но они забыли об этом, когда клепали свои фальшивки о долгом пути установки «Бук» от места катастрофы «Боинга» в Россию. На этих фальшивках машина перевозится без ОДНОЙ ракеты – дескать, потратили на «Боинг». А как же тот Антонов под Луганском? Если его сбили из этого же «Бука», то у него должно было не хватать ДВУХ ракет.

В общем, история эта продлится долго, и в этом году точно не закончится.