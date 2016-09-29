Красный Крест сообщил о сотнях погибших в Алеппо

В восточном Алеппо резко возросло количество жертв. За последние дни погибли сотни человек. Об этом сообщается в Twitter Международного комитета Красного Креста (МККК).

В организации отмечают нехватку врачей в зоне конфликта. «Здесь осталось всего 14 врачей-профессионалов. Они доведены до измождения. Еще один медработник погиб на этой неделе», - говорится в сообщении. Врачи из западного Алеппо готовы помочь своим коллегам, но им необходимо предоставить безопасный проезд.

В настоящее время в регионе действуют только 6 больниц, при этом оборудование для серьезных операций есть только в двух. Кроме того, медучреждения испытывают нехватку воды, электричества и простыней. Пациентов укладывают на мешки для транспортировки трупов.

Первую помощь в восточном Алеппо теперь оказывают прямо на улицах. Из-за нехватки медперсонала это чаще делают не врачи, а те, кто оказывается рядом с пострадавшими.

Ранее правительственная армия Сирии начала наступление на Алеппо. Ему предшествовало недельное перемирие, которого совместными усилиями добились Россия и США. Однако враждующие стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.

