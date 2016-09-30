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Посольство России в США усилило меры безопасности

12:08 30.09.2016
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Российское посольство в США усилило меры безопасности, причиной стали угрозы экстремистов провести «Всемирный день гнева и протеста» против нового витка боевых действий в Алеппо, сообщает РИА Новости.

Ряд организаций призвали провести акции протеста 30 сентября, соединив их с традиционными для мусульман пятничными молитвами. Пресс-секретарь российской дипмиссии в Вашингтоне Юрий Мельник порекомендовал российским гражданам, находящимся за рубежом, воздержаться от мест массового скопления людей, проявлять бдительность.

Напомним, акцию «Всемирный день гнева и протеста» призывает провести «Международный союз мусульманских ученых» (IUMS), учреждённый в 2004 году в Лондоне. Штаб-квартира IUMS находится в Исламском культурном центре Ирландии.

Темы: Антитеррористические операции в мире, Борьба с терроризмом в мире, Деятельность иностранных посольств в России, Отношения России и США
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30.09.2016, 12:35
Психиатр

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