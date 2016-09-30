Посольство России в США усилило меры безопасности

Российское посольство в США усилило меры безопасности, причиной стали угрозы экстремистов провести «Всемирный день гнева и протеста» против нового витка боевых действий в Алеппо, сообщает РИА Новости.

Ряд организаций призвали провести акции протеста 30 сентября, соединив их с традиционными для мусульман пятничными молитвами. Пресс-секретарь российской дипмиссии в Вашингтоне Юрий Мельник порекомендовал российским гражданам, находящимся за рубежом, воздержаться от мест массового скопления людей, проявлять бдительность.

Напомним, акцию «Всемирный день гнева и протеста» призывает провести «Международный союз мусульманских ученых» (IUMS), учреждённый в 2004 году в Лондоне. Штаб-квартира IUMS находится в Исламском культурном центре Ирландии.