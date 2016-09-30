Польша обкатывает новый антироссийский прием

Мы видим попытку резкого перехода к следующей стадии демонизации: оказывается, Россия использует исламский терроризм в борьбе с Западом

Западу необходимо ответить на вопрос, не Россия ли является создателем радикального исламского терроризма – с таким предложением выступил министр обороны Польши Антоний Мацеревич. Министр хочет спасти Польшу и западный мир от «российской агрессии». Это не бред сумасшедшего – Мацеревич просто проговаривает то, что может стать новой стадией политики по дискредитации России на Западе.

В докладе министра национальной обороны Антония Мацеревича, подготовленном для конференции Центра анализа европейской политики в Вашингтоне, говорится, что «столкновение прозападных устремлений Украины с грубой интервенцией России является столкновением цивилизаций».

Также в контексте столкновения цивилизаций стоит рассматривать террористическую угрозу и миграционный кризис в Европе, пишет Мацеревич, отмечая, что Западу необходимо задаться вопросом, «а не Россия ли поддерживает и является создателем радикального исламского терроризма»:

«Ответ на этот вопрос может иметь принципиальное значение для выживания нашей цивилизации».

Мацеревич известен своими безумными заявлениями – преимущественно русофобскими. То у него Варшавское восстание 1944 года спасло западные страны от оккупации Россией (потому что замедлило продвижение Красной армии на Запад), то Россия виновата в Волынской резне поляков (устроенной УПА* на оккупированной фашистами территории). Он уверен, что и Путин убил Качиньского – то есть катастрофа самолета польского президента под Смоленском в 2010 году была организована Россией.

Больной человек? Ну что вы, это многолетний депутат Сейма, а с прошлого года и министр обороны Польши. Мацеревич называет Польшу прифронтовым государством и всячески призывает Запад дать отпор России – то есть является одним из самых заметных восточноевропейских политиков, сделавших ставку на постоянное нагнетание конфликта России и Запада.

Причем этот конфликт рассматривается Мацеревичем как цивилизационный – о чем часто говорят и прибалтийские политики, и представители киевского режима, включая Петра Порошенко. Восприятие конфликта Запада и России как противостояние цивилизации и варварства (а именно этот смысл скрывается под термином «столкновение цивилизаций») – традиционная тема в русофобской пропаганде. Ей 300, а по большому счету – и 800 лет.

На Востоке живут не христиане, а схизматики, говорили римские понтифики в 13-м веке, на Востоке живут дикие московиты, на Востоке живут страшные козаки, на Востоке живут агрессивные цари, агрессивные коммунисты, агрессивный Путин. Все это старо как мир – но от этого не менее актуально для западного истеблишмента. При всяком конфликте с Россией рано или поздно дело доходит до обвинения нас в самых ужасных преступлениях, замыслах – то есть до расчеловечивания.

Полякам в этом смысле выпадает самая неблагодарная роль. Будучи славянами, но католиками, теряя свои земли под натиском германцев, они традиционно сначала используются Западом для сдерживания русских, а потом становятся жертвой очередного похода Запада на Россию.

При этом многие поляки консерваторы и христиане, то есть должны были бы видеть, что настоящую угрозу для них представляют идущие сейчас на Западе процессы глобализации и дехристианизации. Вот главная угроза для польской идентичности – но, как и в 1939-м, Варшава считает врагом Восток, а не Запад.

Тот же Мацеревич все-таки признает, что курс Евросоюза на отказ от христианских корней Европы вреден для Польши – «нас заставляют отказаться от нашей культурной идентичности». Он видит в этом угрозу и самой Польше, и Европе – но делает из этого все тот же русофобский вывод: «такая политика Брюсселя делает ЕС еще более слабым перед агрессией России». То есть главная угроза – это Россия. Которая не претендует ни на польские земли, ни на право устанавливать полякам свои законы или «идеалы толерантности».

Россия, выходит, опасна, а Европа не понимает всей степени исходящей от нее угрозы. Значит, Европу нужно убедить, напугать. В принципе, этим же занимаются и США – как самостоятельно, так и используя людей, подобных Мацеревичу. Заявления о том, что Россия использует исламский фактор против Запада, уже звучали в последний год – но, как правило, по поводу кризиса с беженцами, захлестнувшего Европу. Эту «версию» пропагандировали, впрочем, не политики, а некоторые «эксперты». Россия вмешалась в сирийский конфликт, чтобы усилить поток беженцев в Европу – что-то в этом духе.

Но тема не получила особого развития, и не только по причине ее полной надуманности. Атлантисты ограничились простым перечислением через запятую главных угроз человечеству – ИГИЛ*, Россия... Так говорили и Обама, и Кэмерон, и руководство НАТО. Но связывать между собой двух главных «врагов человечества» все-таки было не принято.

Но сейчас мы видим попытку резкого перехода уже к следующей стадии демонизации. Оказывается, Россия использует исламский терроризм в борьбе с Западом, более того, она его и создала. Об этом говорит Мацеревич – пока еще в форме вопроса, а не утверждения, но понятно, куда он клонит.

Можно ли отнестись к этому как к бреду поляка-русофоба? Можно. Но можно и посмотреть на это как на проброс темы через министра обороны одной из стран НАТО. Нет, Мацеревич говорит об этом по собственной инициативе. Но то, что у больного русофобией на языке, то у трезвого атлантиста на уме.

Во время очередного обострения геополитического конфликта России и Запада тема «русские манипулируют исламскими террористами» (например, «засылают в Европу террористов ИГИЛ») может быть взята на вооружение атлантической пропагандой. Нет такого бреда, который не может быть использован в информационной войне.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"