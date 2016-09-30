МИД Нилерландов вызвал посла из-за критики Москвой расследования по MH17

МИД Нидерландов вызвал российского посла в Гааге, чтобы сделать ему выговор, после того, как Москва подвергла критике расследование крушения малазийского Boeing в Донбасс. Об этом сообщили в нидерландском министерстве, передает Reuters.

"Послу России дали понять, что такая необоснованная критика недопустима", - говорится в заявлении ведомства. Министр иностранных дел Нидерландов Берт Кендерс также заявил, что российские реакции на выводы следствия "ставят под сомнение честность, профессионализм и независимость» следователей.

В Кремле уже отреагировали на это, заявив, что вызов посла является позитивной новостью.

"Это очень хорошая новость", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что глава российского диппредставительства предоставит все соображения по этому вопросу, передает ТАСС.

Ранее на этой неделе, 28 сентября, группа международных исследователей представили результаты расследования. Согласно их данным, пусковая установка, из которой была запущена сбившая лайнер ракета, была доставлена из России. Они также утверждают, что она была переправлены в Россию после авиакастрофы.

В Минобороны эти заявления опровергли. «Объективность этих сведений, а, следовательно, и сделанных на их основе выводов, не могут не вызывать сомнений», - заявили в ведомстве. В Кремле выводы следствия отказались считать окончательными.