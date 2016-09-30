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МИД Нилерландов вызвал посла из-за критики Москвой расследования по MH17

15:32 30.09.2016
МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

МИД Нидерландов вызвал российского посла в Гааге, чтобы сделать ему выговор, после того, как Москва подвергла критике расследование крушения малазийского Boeing в Донбасс. Об этом сообщили в нидерландском министерстве, передает Reuters.

"Послу России дали понять, что такая необоснованная критика недопустима", - говорится в заявлении ведомства. Министр иностранных дел Нидерландов Берт Кендерс также заявил, что российские реакции на выводы следствия "ставят под сомнение честность, профессионализм и независимость» следователей.
В Кремле уже отреагировали на это, заявив, что вызов посла является позитивной новостью. 

"Это очень хорошая новость", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что глава российского диппредставительства предоставит все соображения по этому вопросу, передает ТАСС.

Ранее на этой неделе, 28 сентября, группа международных исследователей представили результаты расследования. Согласно их данным, пусковая установка, из которой была запущена сбившая лайнер ракета, была доставлена из России. Они также утверждают, что она была переправлены в Россию после авиакастрофы.

В Минобороны эти заявления опровергли. «Объективность этих сведений, а, следовательно, и сделанных на их основе выводов, не могут не вызывать сомнений», - заявили в ведомстве. В Кремле выводы следствия отказались считать окончательными. 

Темы: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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Комментарии читателей
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30.09.2016, 18:52
Сергей Ярославль

А они нужны Голландии, эти самые голландцы? Судя по массовому допуску мигрантов в страну и разгулу культа педерастии в этой стране, люди с голландской кровью Голландии совершенно не нужны.
30.09.2016, 18:21
власти нидерландов

преступники!они ведут себя как враги своего народа скрывая украинских преступников!надо быть идиотом чтобы поверить что наши гнали списанную ракету в ДНР,стрельнули по гражданскому самолёту и сразу уехали обратно в Россию...а зачем?могли бы с моря долбануть,чего саляру жечь?
30.09.2016, 18:08
gvozd

российские реакции на выводы следствия "ставят под сомнение честность, профессионализм и независимость» следователей.
-
разумеется, только этоследователи Поставили свое расследование в такое положение - рф лишь констатирует факт.

еще мне очень интересно, как так вышло что даже далекая австралия которая ни пришей ни пристебай включена в расследование и только рф, на границе которой все произошло странным образом исключена из процесса?
означает ли это, что все с самого начала было определено?
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