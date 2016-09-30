Президент Филиппин пообещал уничтожить 3 миллиона наркоманов

Президент Филиппин Родриго Дутерте сравнил себя с Адольфом Гитлером и заявил о намерении уничтожить три миллиона наркоманов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

«Гитлер уничтожил 3 млн евреев. Сейчас есть 3 млн наркоманов. Я буду счастлив уничтожить их», - сказал филиппинский лидер.

При этом он добавил: «Если в Германии был Гитлер, то на Филиппинах будет…», - после чего молча указал на себя.

По мнению Дутерте, и наркоманов, и наркоторговцев следует уничтожать ради спасения от гибели следующего поколения.

Высказывание президента Филиппин вызвало возмущение международных еврейских организаций. Кроме того, МИД Германии вызвал для беседы филиппинского посла.

Дутерте занял пост главы государства летом текущего года. Он сразу же начал кампанию против наркоторговли, в результате которой погибли свыше двух тысяч человек. После того, как члены Европарламента осудили его методы борьбы с наркоманией, Дутерте послал ЕС «к черту», сопроводив свои слова характерным жестмо с поднятым вверх средним пальцем.

