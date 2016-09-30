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Президент Филиппин пообещал уничтожить 3 миллиона наркоманов

20:43 30.09.2016
Родриго Дутерте. Фото с сайта president.gov.ph
Родриго Дутерте. Фото с сайта president.gov.ph
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Президент Филиппин Родриго Дутерте сравнил себя с Адольфом Гитлером и заявил о намерении уничтожить три миллиона наркоманов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

«Гитлер уничтожил 3 млн евреев. Сейчас есть 3 млн наркоманов. Я буду счастлив уничтожить их», - сказал филиппинский лидер.

При этом он добавил: «Если в Германии был Гитлер, то на Филиппинах будет…», - после чего молча указал на себя.

По мнению Дутерте, и наркоманов, и наркоторговцев следует уничтожать ради спасения от гибели следующего поколения.

Высказывание президента Филиппин вызвало возмущение международных еврейских организаций. Кроме того, МИД Германии вызвал для беседы филиппинского посла.

Дутерте занял пост главы государства летом текущего года. Он сразу же начал кампанию против наркоторговли, в результате которой погибли свыше двух тысяч человек. После того, как члены Европарламента осудили его методы борьбы с наркоманией, Дутерте послал ЕС «к черту», сопроводив свои слова характерным жестмо с поднятым вверх средним пальцем.
 

Темы: Филиппины, Борьба с наркотиками в мире, Общественно-политическая жизнь в России
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Комментарии читателей
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30.09.2016, 21:35
Дед Щукарь

Куда пиндосы будут сбывать урожай с Афганских маковых ранчо? Опять Великая депрессия у их начнётся?
30.09.2016, 21:18
Европеец

Сегодня один патриот на КМ гордо причислил Филипины на свой список стран, в которых чувствуется влияние духа Русского мира. Не это ли он имел ввиду ?
30.09.2016, 21:07
Endura

Президент Филиппин Дутерте ( ну тот, который назвал американского рубероида "сыном бля..." и Пан Ги Муна обвинил в продажности) объявил о внесудебном преследовали мусульманских террористов и распространителей наркотиков.За несколько месяцев народ сам ликвидирован уже более 680 бандитов и исламтеррористов, а 600 000 (шестьсот тысяч!) добровольно здались властям. Иначе простые люди перерезалим б тварей по подвоотням и рынкам. Странный это какой то холокост... Правило "Пусть падёт мир, но востержествует закон" не действует в данном случае. Пусть будут уничтожены мусульманские террористы и бандиты, но выживет народ - ЭТО ПРАВИЛЬНО! Пора и нашему толерантному правитеьсву сделать подобное. Правда во многих кишлаках и аулах не досчитаются мусульманских бандитов, но это ИХ проблемы. Странный какой то "холокост" . МЫ ИМЕЕМ ПРАВО ЗАЩИЩАТЬ НАШИМИ СЕМЬИ, НАШУ МИРНУЮ ЖИЗНЬ, НАШУ РОДИНУ. ЭТА НАША СТРАНА-РОССИЯ.
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