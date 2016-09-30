Опубликовано видео тонущего в Японии танкера с едкой щелочью

В Управлении безопасности на море Японии сообщили, что утечки ядовитых веществ из терпящего бедствие танкера у берегов Японии не отмечено.



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Сейчас танкер с 400 тоннами гидроксида натрия находится в 350 метрах от берега в стабильном состоянии с креном 22 градуса.

Напомним, в пятницу утром в порту Токуямакудамацу начал тонуть танкер, который перевозил гидроксид натрия (самая распространенная в мире щелочь). Четырем членам экипажа удалось спастись и они рассказали, что почти сразу же после выхода в море в один из отсеков танкера стала поступать вода, сообщает «Российская газета».

В скором времени спасатели намерены обследовать подводную часть корпуса танкера с помощью водолазов.