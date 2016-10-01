Эрдоган хочет вывести отношения с Россией на новый уровень

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении вывести отношения с Россией на более высокий уровень, чем до кризиса со сбитым ВВС Турции российским бомбардировщиком Су-24 в ноябре 2015 года, передает РИА Новости.

«Мы нормализуем отношения с нашими соседями. С Россией у нас идут переговоры по разным темам — это сельское хозяйство, энергетика, экономика, туризм. Мы нацелены вернуть наши показатели на прежний уровень и даже превысить его», — заявил Эрдоган, выступая на церемонии открытия осенней сессии парламента Турции в Анкаре.

В июне Эрдоган сделал первый шаг для налаживания отношений, направив российскому руководству письмо с извинениями за сбитый Су-24.