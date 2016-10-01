Россия стала председателем Совета Безопасности ООН

С 1 октября Россия принимает председательство в Совете Безопасности ООН. Российское председательство в этой влиятельной международной организации выпадает на период обострения сирийского кризиса, а также на решающую стадию выборов нового генерального секретаря ООН, пишет «Российская Газета».

В понедельник, 3 октября, состоится первая встреча Совбеза под председательством России. Ожидается, что на встрече будет утверждена программа работы на текущий месяц. В постпредстве РФ обещают, что работа во время российского председательства в ООН будет очень насыщенной.

Центральным мероприятием российского председательства станут дебаты 28 октября по сотрудничеству ООН с региональными организациями: ОДКБ, ШОС и СНГ.

Кроме того, Совбезу также предстоит заняться конфликтами в Африке, состоятся ежеквартальные дебаты по ближневосточному урегулированию. В течение месяца ожидаются по меньшей мере две встречи по Сирии.