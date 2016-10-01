Украинская нищета провоцирует массовые отравления

За 10 дней на Украине зафиксировано 77 случаев отравления фальсифицированных алкоголем

На Украине отмечается вспышка отравлений со смертельным исходом, виной чему суррогатный алкоголь. Не исключено, что есть прямая связь между данными отравлениями и катастрофическим состоянием украинской экономики. Обнищавшее население не желает бросать пить – и покупает все более дешевый алкоголь, который все чаще приводит к смерти.

Всего за 10 дней (с 21 по 30 сентября 2016 года) на Украине зафиксировано 77 случаев отравления фальсифицированных алкоголем, из них 38 случаев закончились летально. Таковы данные Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает «Интерфакс».

Так, первые два больных поступили 21 сентября в больницу в Житомирской области с потерей зрения, предварительный диагноз – отравление метанолом. В течение следующих 10 дней массовые отравления зафиксировали в Харьковской, Донецкой областях и в Николаеве. Для производства алкоголя используют этиловый спирт, тогда как метиловый крайне опасен для здоровья. Вместе с тем их легко перепутать, так как эти спирты имеют одинаковый запах и различить их без химического анализа нельзя.

Опасный метиловый спирт, скорее всего, контрабандой завезли на Украину из-за границы. «В той же России его (метиловый спирт) в больших количествах производят из отходов нефтеперерабатывающей промышленности, из отходов лесопереработки», – говорит глава специализированной дегустационной комиссии ассоциации «Укрводка» Валентина Попова, передают украинские «Вести».

Директор российского Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз считает эту вспышку отравлений метанолом случайностью.

«Нельзя это связывать с тем, что стало меньше контроля, что население стало беднее или нелегальной продукции стало больше. Такие отравления бывают в каждой стране. В Чехии, например, 56 человек отравились за несколько дней два года назад. В Турции, Великобритании, США, Индии – везде бывают такие случаи массового отравления метанолом. Это лишь говорит о том, что производитель случайно, ибо никто не заинтересован в убийстве, вместо нормального этилового спирта купил бочку метилового», – считает Дробиз.

По его словам, если исходить из того, что отравились 77 человек, то, скорее всего, была случайно куплена одна 200-литровая бочка нелегального метилового спирта, из которой можно сделать 1000 бутылок водки. И эти бутылки с метиловым спиртом будут еще всплывать.

В доказательство своего мнения эксперт приводит сравнение США и России. «В США доля нелегального алкоголя составляет 10–12%. В России по итогам 2015 года – 55% от общего объема крепкого алкоголя. Но отравлений от алкоголя у нас меньше, чем в США. В России на 140 млн населения травится 11 тыс. человек в год, а в США в полтора раза больше отравлений, чем в России, относительно численности населения», – отмечает эксперт.

Для сравнения: на Украине ежегодно от отравления суррогатным алкоголем умирают 10 тысяч человек (данные ВОЗ), то есть фактически столько же, сколько и в России. Но на Украине проживает лишь 42 млн человек, в три с половиной раза меньше, чем в РФ. То есть отравления на Украине случаются на душу населения в три раза чаще.

Украинские эксперты полагают, что случаи отравления алкоголем все же являются следствием тенизации алкогольного рынка и отсутствия эффективного контроля за производством и реализацией алкогольной продукции. Об этом, в частности, в интервью украинскому «Громадському радио» («Общественному радио») заявил гендиректор ассоциации «Укрводка» Владимир Остапюк.

«Когда во власти и в государственных реформах происходят структурные и не всегда полезные изменения, нелегальный бизнес и коррупция получают благодатную почву для развития», – отмечает Дмитрий Лукашов из IFC Markets.

По данным украинского МЭРТ, по итогам 2015 года доля теневой экономики достигла 40%. По свежим данным премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, объем теневого сектора украинской экономики достиг 1 трлн гривен, или 44 млрд долларов, это почти половина ВВП страны.

Даже если текущие массовые отравления метанолом и случайность, то вот всплеск производства поддельного алкоголя на Украине закономерен в силу экономических причин. Вызван он очередным ростом акцизов на спирт, который увеличивает стоимость водки до 60–70 гривен (146–170 рублей) за бутылку. Однако доходы граждан Украины за последние пару лет резко упали, поэтому они и покупают куда более дешевую водку и травятся.

«В пол-литровой бутылке водки – 32 гривны налоговых обязательств, но отдельные производители умудряются продавать свои продукты по 35 и 45 гривен», – говорит Остапюк. «Когда сейчас бутылка водки должна стоить минимум 70 гривен, а она продается по 39 гривен, то о чем можно говорить?» – добавляет он. По его расчетам, минимальная розничная цена бутылки водки 0,5 литра не может составлять менее 70 грн, бутылки вина – 33 грн.

Однако на Украине (в отличие от России) отменили такое понятие, как минимальная розничная цена водки. А это очень важно для понимания покупателем того, какую водку он приобретает – паленую или официальную. Легальные украинские производители обращаются к правительству с просьбой скорее вернуть минимальную розничную цену, однако государство лишь повышает ставку акциза, рассказывает глава «Укрводки».

«Самопальная водка в основном оседает в небольших городках и селах, хотя ее много и в Киеве. Паленку за полцены в наливайки и бары продают в баклажках по 10–20 л. На барной стойке может стоять красивая бутылка, а под прилавком льют что хотят. В магазинчики, кафе и бары контрафакт везут ящиками и фурами. Бывает, барменам отдельно привозят водку, отдельно акцизные марки – их они уже клеят сами. Второй по количеству подделок – коньяк. Самый массовый влив фальсификата случается в большие праздники», – рассказал «Вестям» глава Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Украинская полиция также установила, что опасное спиртное на метаноле, унесшее жизни более чем 30 человек, было приобретено как раз в маленьких магазинах и ларьках.

Однако спрос всегда рождает предложение. Запрос на недорогой алкоголь на Украине в последние годы растет, учитывая состояние экономики. С одной стороны, цены растут при двузначной инфляции третий год подряд, с другой – реальные доходы населения резко упали. Если в 2013 году жители Украины зарабатывали в среднем 400 долларов, то теперь менее 200.

«В структуре расходов домашних хозяйств на Украине, по предварительным данным за 2016 год, выросли траты на ЖКУ – до 22%. Это очень много. В 2013 году расходы на ЖКХ были меньше 10%. Перестарались. Цены на газ выросли в десять раз, что же вы хотите», – отмечает украинский экономист Александр Охрименко. Также из-за требований МВФ резко выросли тарифы и на другие жилищно-коммунальные услуги.

«На продукты у нас всегда больше 50% заработка тратится. Это не меняется. На втором месте были расходы на одежду и обувь. Было 20%, сейчас меньше. Потом ЖКХ, а на развлечения всегда оставалась маленькая доля – 3–4%», – рассказывает Охрименко. Теперь расходы на ЖКХ станут вторыми после трат на продукты питания.

При этом жители Украины стали хуже питаться и все больше экономят на еде. Продажи продовольствия в стране за полгода упали на 20%, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины. Сократилось потребление мяса и овощей, молочных и рыбных продуктов, соков и растительного масла. Меньше стали покупать даже сахара, макарон и круп, передает ТАСС.

Лишних денег у людей практически не остается. «Уменьшились сбережения. Люди стали меньше откладывать. Если раньше украинец мог откладывать около 20% своих доходов, то сейчас этот показатель даже официально меньше 10% в среднем по стране», – говорит Охрименко.