Германия ещё не нахлебалась

Евродепутаты призывают страны ЕС увеличить прием беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки

Социалисты и «зелёные» в Европейском парламенте (ЕП), считая нынешнюю миграционную политику Евросоюза (ЕС) недостаточно активной, призывают ЕС распахнуть двери ещё большему количеству беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки (по данным Европейского пограничного агентства Frontex, только в 2015 году оттуда в ЕС прибыли 1,8 миллиона беженцев; из них Германия приняла не 1,1 миллион, как неоднократно сообщалось ранее, а «всего» 890 тысяч — эту цифру 30 сентября озвучил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер (Thomas de Maizière).

Группа депутатов ЕП, решив на месте оценить масштабы потенциальной миграции, сейчас побывала в Ливане. Их поездка совпала по времени с проходившим в Нью-Йорке саммитом ООН по беженцам и мигрантам.

Как пишет издаваемая в Брюсселе интернет-газета EUobserver, позиционирующая себя как «независимое СМИ, направленное на поддержку европейской демократии», по мнению членов делегации, «для разрядки напряжённой гуманитарной ситуации в лагерях беженцев на Ближнем Востоке миграции из кризисных стран региона в Европу должно стать намного больше, конкретные цифры следует определить с участием Еврокомиссии, а механизм распределения беженцев по странам-членам ЕС должен быть общеевропейским».

«Я надеюсь, будет принята схема дистрибуции, — цитирует Euobserver британского евродепутата, председателя комитета по гражданским свободам 51-летнего этнического индийца Клода Морайса (Claude Moraes). — Таким образом, законодательству будет задана чёткая направленность. Гуманитарная помощь Евросоюза в этом регионе недостаточна, поэтому самым эффективным средством для решения внутренних проблем явится переселение людей из кризисных ближневосточных стран в европейские».

Масштабы такого переселения доктор юридических наук в области международного права Клод Морайс не озвучил, но подчеркнул, что «Европой должны быть приняты все, кто в этом нуждается».

Радикальных изменений в миграционной политике ЕС требует и также побывавшая в Ливане депутат ЕП от немецких «зелёных» Ска Келлер (Ska Keller). Вообще-то по паспорту она Франциска-Мария, однако 35-летняя тётенька, заседающая в ЕП уже восьмой год, требует, чтобы её и в СМИ, и в официальных документах величали исключительно детским именем «Ска».

Так вот, по просвещённому мнению магистра исламоведения Ска Келлер, «усилия Евросоюза относительно переселения должны быть значительно увеличены. И крайне несправедливым является тот факт, что население Ливана в последние годы увеличилось за счёт приёма палестинских беженцев с 4,5 до 6 миллионов человек. Эта разница должна быть абсорбирована в третьих странах».

По мнению Келлер, «Европа должна полностью изменить отношение к этой проблеме, а самые смелые нынешние планы, вызывающие нарекания со стороны Венгрии и ряда восточноевропейских стран, недостаточны — в них нет ничего обязательного, нет никаких минимальных цифр, не регулируется, каким образом следует переселять людей».

Заявления «Ска» Келлер вызывают, мягко говоря, недоумение: или она, пребывая в постоянных метаниях между Брюсселем, Страсбургом и Люксембургом, где располагаются структуры ЕП, не успевает следить за немецкими СМИ? Ведь они с середины сентября — времени её поездки в Ливан — бьют в набат по поводу бешеного роста ксенофобских настроений в Германии, вызванных нашествием сотен тысяч милых её сердцу ближневосточных и североафриканских беженцев.

Вот что по этому поводу сообщали немецкие СМИ:

«С начала января по середину сентября 2016 года в Германии было зарегистрировано свыше 1800 политически мотивированных преступлений в отношении беженцев, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года (918). Из общего количества зарегистрированных преступлений этого вида в 507 случаях (в том числе 7 убийств беженцев и 78 поджогов центров их временного размещения) было применено насилие, а организаторами и исполнителями всех этих деликтов являлись ксенофобы различного толка — правые радикалы и расисты».

Такая информация содержалась в официальном ответе федерального МВД на запрос фракции «зелёных» в Бундестаге.

В ответе сообщалось также, что «на фоне продолжающейся дискуссии о беженцах усиливается протестная риторика. В особенности это относится к антиисламскому движению Identitäre Bewegung Deutschland („За немецкую идентичность“, сокр. IBD), которое ранее уже привлекало к себе внимание (правоохранительных органов. — С.Д.) акциями против „иммигрантского насилия“. К IBD присоединились бывшие члены неонацистской Национал-демократической партии Германии и других неонацистских товариществ».

Казалось бы, причинно-следственная связь между событиями, вызвавшими поток беженцев, и ростом ксенофобии в странах их оседания должна быть очевидна любому здравомыслящему человеку. Но, судя по заявлениям Морайса, Келлер и их сподвижников из «промигрантского» крыла Европарламента, не все депутаты этого представительного органа относятся к категории здравомыслящих.

Впрочем, то же можно сказать и о других европолитиках, в том числе и первого ряда, а также их советниках и работающих на них экспертах многочисленных научных центров и исследовательских институтов. Ведь никому из них и в голову не пришло просчитать последствия приёма лавины мусульманских беженцев — носителей совершенно иной культуры, в массе своей малообразованных и неквалифицированных, — до того, как распахнуть перед ними ворота в Европу.

А тем временем ксенофобия в Германии приобретает характер террора. В понедельник, 26 сентября, в статистику преступлений на почве ксенофобии добавились два новых эпизода.

В 21.50 в дежурную часть Полицайпрезидиума столицы Саксонии Дрездена поступило сообщение о взрыве у одного из входов в мечеть Фатих-Камии, а спустя менее получаса, в 22.19, — о взрыве у Международного конгресс-центра. В обоих случаях жертв и пострадавших, к счастью, не было.

Как уже в тот же вечер заявил президент полиции Дрездена Хорст Кретчмар (Horst Kretzschmar), «в обоих случаях на местах происшествия взрывотехниками обнаружены остатки самодельных взрывных устройств. К расследованию подключены сотрудники Оперативного центра быстрого реагирования, отвечающего за раскрытие политически мотивированных преступлений. При том, что на текущий момент у нас нет конкретных подозреваемых, мы, тем не менее, исходим из того, что эти деяния совершены по мотивам ксенофобии».

По словам Кретчмера, «здание мечети ранее уже неоднократно расписывали лозунгами расистского характера. Что же касается взрыва у Конгресс-центра, то в этом случае мы усматриваем связь с предстоящими мероприятиями по случаю наступающего 3 октября Дня германского единства: в Саксонии главные торжества, в которых, как ожидается, примет участие президент ФРГ Йоахим Гаук (Joachim Gauck), пройдут именно в Международном конгресс-центре».

Обеспокоенность ростом преступности на почве ксенофобии высказал и президент немецкой Конфедерации союзов работодателей (BDA) Инго Крамер (Ingo Kramer). Он опасается, что из-за этого может пострадать экономика страны:

«Ещё не так давно за рубежом с удовольствием отмечали нашу культуру гостеприимства, но теперь картина меняется. Если возобладает впечатление, что ксенофобия сильнее культуры гостеприимства, то это, кроме всего прочего, приведёт к ухудшению имиджа немецкой продукции, что, в свою очередь, может вызвать отток инвестиций».

Ответственность за изменение настроений инвесторов Крамер возлагает на немецких политиков, но упрекает их отнюдь не в насаждаемой ими «политике гостеприимства»: «К сожалению, сегодня политики высказываются по поводу беженцев и иностранцев так, как ещё некоторое время тому назад им было бы стыдно произнести вслух. И это недопустимо», — заявил он.

Представляется, однако, что недопустимо было доводить Германию до нынешнего состояния, когда «протестную риторику» начинает сменять взрывотехника. Но промигрантски настроенные политики и функционеры видеть это категорически не желают. Или не способны?