Глава МИД Великобритании пригрозил России бойкотом ЧМ-2018 из-за Сирии

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон полагает, что «отношение в мире к России ужесточается» из-за ее действий в Сирии и Россия может «превратиться в государство-изгой», пишет ТАСС со ссылкой на интервью Джонсона

«Если они продолжат действовать так же, они полностью лишатся какой-либо симпатии или восхищения в мире», - утверждает глава британского МИД.

Джонсон добавил, что Великобритания и США рассматривают «ряд возможностей», чтобы оказать давление на Россию для того, чтобы изменить ее позицию по Сирии. Это может включать в себя бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, со стороны британских официальных лиц.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в интервью телеканалу «Би-би-си» заявлял, что Москва не согласна с выдвинутыми против нее обвинениями и что российские вооруженные силы действуют исключительно в рамках международного права.