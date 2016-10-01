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Глава МИД Великобритании пригрозил России бойкотом ЧМ-2018 из-за Сирии

13:21 1.10.2016
Борис Джонсон. Фото с сайта dailymail.co.uk
Сюжет: Сирийский кризис

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон полагает, что «отношение в мире к России ужесточается» из-за ее действий в Сирии и Россия может «превратиться в государство-изгой», пишет ТАСС со ссылкой на интервью Джонсона

«Если они продолжат действовать так же, они полностью лишатся какой-либо симпатии или восхищения в мире», - утверждает глава британского МИД.

Джонсон добавил, что Великобритания и США рассматривают «ряд возможностей», чтобы оказать давление на Россию для того, чтобы изменить ее позицию по Сирии. Это может включать в себя бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, со стороны британских официальных лиц.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в интервью телеканалу «Би-би-си» заявлял, что Москва не согласна с выдвинутыми против нее обвинениями и что российские вооруженные силы действуют исключительно в рамках международного права.

Темы: Россия, Великобритания, Чемпионат мира по футболу-2018 в России, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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01.10.2016, 19:08
Каток

За своих разнузданных свиней, алкашей-фанатов заранее переживает, что на ЧМ их не только отделают, но в Сибирь сошлют.
01.10.2016, 18:46
Шалом !

Если исключить всех кто под допингом то Россия займет первое место. Тебе завидно отщепенцу ?
01.10.2016, 18:34
Val

мне лично глубоко фиолетово на каком месте российский фубол, но мне не всё равно в каком состоянии её ВС. надеюсь в нужный момент любой агрессор получит по соплям.... независимо от половой ориентации...
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