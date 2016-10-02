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На Донбассе завершилось предварительное голосование

21:22 2.10.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В Донецкой и Луганской народных республиках завершилось предварительное общественное голосование. Нарушений в ходе процедуры зафиксировано не было, передает РИА Новости.

По сведениям агентства, в ДНР работало свыше 200 избирательных участков, в ЛНР – 80. В Донецкой Народной Республике в выборах участвовали свыше 300 тысяч человек, в Луганской проголосовали более 50 тысяч. Точные цифры будут обнародованы позднее.

В настоящее время все избирательные участки закрыты. Комиссии начали подсчет голосов.

Проведение местных выборов на юго-востоке Украины – является одним из пунктов минских договоренностей. Закон о выборах в регионе до сих пор не согласован киевскими властями и не принят Верховной Радой. Первоначально выборы планировалось провести в конце прошлого года, но в итоге они были перенесены.

За подготовкой и проведением праймериз следили международные наблюдатели. По их словам, процедура соответствовала стандартам ОБСЕ.
 

Темы: ДНР, ЛНР, Донбасс, Противостояние на Украине 2013-14, Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Голосования и референдумы в мире, Общественно-политическая жизнь в России
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Комментарии читателей
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02.10.2016, 21:59
из киева

Насчет международных наблюдателей хотелось бы поподробнее. Какие международные организации они представляют?
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