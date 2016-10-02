На Донбассе завершилось предварительное голосование

В Донецкой и Луганской народных республиках завершилось предварительное общественное голосование. Нарушений в ходе процедуры зафиксировано не было, передает РИА Новости.

По сведениям агентства, в ДНР работало свыше 200 избирательных участков, в ЛНР – 80. В Донецкой Народной Республике в выборах участвовали свыше 300 тысяч человек, в Луганской проголосовали более 50 тысяч. Точные цифры будут обнародованы позднее.

В настоящее время все избирательные участки закрыты. Комиссии начали подсчет голосов.

Проведение местных выборов на юго-востоке Украины – является одним из пунктов минских договоренностей. Закон о выборах в регионе до сих пор не согласован киевскими властями и не принят Верховной Радой. Первоначально выборы планировалось провести в конце прошлого года, но в итоге они были перенесены.

За подготовкой и проведением праймериз следили международные наблюдатели. По их словам, процедура соответствовала стандартам ОБСЕ.

