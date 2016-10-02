]]> ]]>
Главная В мире Новости

Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию

11:08 2.10.2016
Михаил Саакашвили. Фото с личной страницы в facebook
Материалы по теме:

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен после выборов в грузинский парламент вернуться на родину. Он подтвердил это в Нью-Йорке на встрече с представителями грузинской диаспоры, которые поддерживают его и правившую ранее в Грузии партию «Единое национальное движение» (ЕНД), передает ТАСС.

Саакашвили выразил надежду, что «ЕНД добьется успеха на выборах 8 октября».

Неделю назад, находясь на Украине, Саакашвили сообщил, что сразу по завершении выборов в парламент Грузии намерен вернуться на родину. В ответ на это 27 сентября министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили заявил, что находящийся во внутригосударственном розыске экс-президент «будет задержан, как только он пересечет госграницу» республики.

Саакашвили являлся президентом Грузии с января 2004 по ноябрь 2007 года и с января 2008 по ноябрь 2013 года. Он покинул страну за несколько дней до истечения срока своих полномочий и после отъезда проживал в США и на Украине. В мае прошлого года Саакашвили получил украинское гражданство и был назначен губернатором Одесской области.

В 2014 году в Грузии ему были заочно предъявлены обвинения «в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала "Имеди" и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили».

Темы: Грузия, Украина, Михаил Саакашвили
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.10.2016, 12:33
РусскийЧеловек

Возвращайся, Мишико! Там ждут опущенные тобой люди, которые за свою поруганную честь порвут тело бывшего президента на молекулы!!!
02.10.2016, 12:15
Vbrc

А Грузия его в РФ отправит для прохождения дальнейшей карьеры в ГУЛАГе.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.