Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен после выборов в грузинский парламент вернуться на родину. Он подтвердил это в Нью-Йорке на встрече с представителями грузинской диаспоры, которые поддерживают его и правившую ранее в Грузии партию «Единое национальное движение» (ЕНД), передает ТАСС.

Саакашвили выразил надежду, что «ЕНД добьется успеха на выборах 8 октября».

Неделю назад, находясь на Украине, Саакашвили сообщил, что сразу по завершении выборов в парламент Грузии намерен вернуться на родину. В ответ на это 27 сентября министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили заявил, что находящийся во внутригосударственном розыске экс-президент «будет задержан, как только он пересечет госграницу» республики.

Саакашвили являлся президентом Грузии с января 2004 по ноябрь 2007 года и с января 2008 по ноябрь 2013 года. Он покинул страну за несколько дней до истечения срока своих полномочий и после отъезда проживал в США и на Украине. В мае прошлого года Саакашвили получил украинское гражданство и был назначен губернатором Одесской области.

В 2014 году в Грузии ему были заочно предъявлены обвинения «в организации расправы над участниками митинга 7 ноября 2007 года, в противоправном вторжении в здание телеканала "Имеди" и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили».