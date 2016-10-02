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Немецкий министр предложил депортировать мигрантов в страну въезда

18:44 2.10.2016
Фото с сайта presa.ge
Фото с сайта presa.ge
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Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предложил возобновить действие Дублинской конвенции и депортировать прибывающих нелегальных мигрантов в страну первого въезда в ЕС. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на греческое издание «Катемирини».

По его словам, Германия намерена затронуть данный вопрос в ходе предстоящей встречи глав МВД стран-членов Евросоюза. При этом он добавил, что имеет в виду прежде всего Грецию. Именно эту страну сообщества первой посещают выходцы из африканских и ближневосточных государств.

Де Мезьер также отметил, что в течение последних лет Греция получила серьезную помощь от ЕС, в том числе и касающуюся принятия и распределения мигрантов.

Согласно Дублинской конвенции, мигрантам грозит депортация, если они ходатайствуют о предоставлении убежища более чем в одной стране Евросоюза. Как правило заявка должна подаваться в первом государстве ЕС, в которое прибывают беженцы.
 

Темы: Германия, Греция, Проблемы мигрантов в мире, Европейский союз (ЕС), Правительства зарубежных стран
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Комментарии читателей
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02.10.2016, 21:12
ХУ

ВОТ ТЕБЯ И ПОСАДИМ, Т.К. ТЫ И ЕСТЬ "БЕЖЕНЕЦ" ОТ РАБОТЫ В ИЗРАИЛЕ!
02.10.2016, 21:12
ФАШИСТУ ГЕББЕЛЬСУ!

"В реальности сегодня произошло анексирование Европы дикими народами и племенами." ТОЛЬКО ТЫ И ТВОИ ХОЗЯЕВА ЕСТЬ ДИКИЙ НАРОД И ПЛЕМЯ! ВАС ВСЕХ НАДО АННЕКСИРОВАТЬ К СОБАЧЬЕЙ ФЕНЕ! Сначала захватили БЛИЖНИЙ ВОСТОК! Ещё Иисус Христос БОРОЛСЯ ПРОТИВ вашего ЗАСИЛИЯ! Потом ВЫ ОККУПИРОВАЛИ Европу и УБИЛИ ВСЕХ ЕВРОПЕЙЦЕВ! СПАРТАК с вами боролся! ВЫ ПОСТОЯННО НАПАДАЛИ НА РОССИЮ И ПРЕВРАТИЛИ В КОЛОНИЮ, НАВЯЗАВ СВОИХ ИРОДОВ гольштейноФФ-ГОППтропоФФ! ВЫ ТЕРРАРИЗИРУЕТЕ ВЕСЬ МИР! ВСЕ ВАС НЕНАВИДЯТ! ТОЛЬКО ПОТОМУ ЧТО ВЫ ЛЕНИВЫ, ГЛУПЫ, АГРЕССИВНЫ И БЕЗСОВЕСТНЫ, ВЫ ПЫТАЕТЕСЬ ЗАКАБАЛИТЬ ВЕСЬ МИР! СНАЧАЛА БОМБИТЕ СТРАНЫ, А ПОТОМ НЕ ХОТИТЕ ПРИНЯТЬ ЗАБОМБЛЁННЫХ! СКОРО ВСЕ ЛЮДИ МИРА ВСТАНУТ ПРОТИВ ВАС НЕЛЮДЕЙ!
02.10.2016, 20:34
Algol

Греция в ТС
И начало объединения православия
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