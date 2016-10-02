Немецкий министр предложил депортировать мигрантов в страну въезда

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер предложил возобновить действие Дублинской конвенции и депортировать прибывающих нелегальных мигрантов в страну первого въезда в ЕС. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на греческое издание «Катемирини».

По его словам, Германия намерена затронуть данный вопрос в ходе предстоящей встречи глав МВД стран-членов Евросоюза. При этом он добавил, что имеет в виду прежде всего Грецию. Именно эту страну сообщества первой посещают выходцы из африканских и ближневосточных государств.

Де Мезьер также отметил, что в течение последних лет Греция получила серьезную помощь от ЕС, в том числе и касающуюся принятия и распределения мигрантов.

Согласно Дублинской конвенции, мигрантам грозит депортация, если они ходатайствуют о предоставлении убежища более чем в одной стране Евросоюза. Как правило заявка должна подаваться в первом государстве ЕС, в которое прибывают беженцы.

