В правительстве Австрии высказались за отказ от санкций против России

Евросоюзу следует отказаться от политики антироссийских санкций и от соглашения о свободной торговле и инвестиционном партнерстве (TTIP) с США. Об этом в интервью изданию Osterreich заявил австрийский министр сельского хозяйства Андре Руппрехтер.

По его мнению, ситуация с антироссийскими санкциями является критической. Из нее необходимо искать выход, поскольку два года назад Совет ЕС, вводя ограничения, не предусмотрел соответствующую стратегию.

«Канцлер теперь должен оказывать давление на уровне ЕС», - сказал министр.

Что же касается TTIP, то Руппрехтер считает его неприемлемым в нынешнем виде. Он сравнил соглашение с мертвой лошадью, которую уже не нужно сделать.

Евросоюз ввел антироссийские санкции в 2014 году, после воссоединения Крыма с РФ. С тех пор они неоднократно расширялись и продлевались. Ряд европейски политиков увязывают отмену санкций с реализацией минских договоренностей.

Страны ЕС на протяжении последних трех лет ведут закрытые переговоры с США по TTIP. При этом они выражают недовольство нежеланием Вашингтона идти на ряд уступок по соглашению.

