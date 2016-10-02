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В правительстве Австрии высказались за отказ от санкций против России

19:18 2.10.2016
Изображение с сайта politnews.net
Изображение с сайта politnews.net
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Евросоюзу следует отказаться от политики антироссийских санкций и от соглашения о свободной торговле и инвестиционном партнерстве (TTIP) с США. Об этом в интервью изданию Osterreich заявил австрийский министр сельского хозяйства Андре Руппрехтер.

По его мнению, ситуация с антироссийскими санкциями является критической. Из нее необходимо искать выход, поскольку два года назад Совет ЕС, вводя ограничения, не предусмотрел соответствующую стратегию.

«Канцлер теперь должен оказывать давление на уровне ЕС», - сказал министр.

Что же касается TTIP, то Руппрехтер считает его неприемлемым в нынешнем виде. Он сравнил соглашение с мертвой лошадью, которую уже не нужно сделать.

Евросоюз ввел антироссийские санкции в 2014 году, после воссоединения Крыма с РФ. С тех пор они неоднократно расширялись и продлевались. Ряд европейски политиков увязывают отмену санкций с реализацией минских договоренностей.

Страны ЕС на протяжении последних трех лет ведут закрытые переговоры с США по TTIP. При этом они выражают недовольство нежеланием Вашингтона идти на ряд уступок по соглашению.
 

Темы: Россия, Австрия, США, Международные отношения, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС), Правительства зарубежных стран
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.10.2016, 21:12
Закат Европы

Мы сегодня наблюдаем последние прекрасные дни старушки Европы, но скоро все это изменится.
Уже меняется. Европа слаба. За исключением нескольких стран и их руководителей, они не смогут противостоять англосаксам и примут договор с США. Это значит, что лавина сельскохозяйственных продуктов с ГМО хлынет из штатов в Европу. Европейских фермеров согнут в бараний рог и потребуют закупать семена на все ГМО продукты у компаний их производящих. Это конец .
Произойдет мутационный генетический сбой в организмах людей и человечество встанет на путь самоуничтожения. В США этот процесс уже зашел слишком далеко.
Для чего нужна пугалка агрессивной Россией?? Именно для этого. Лишить Европу товарообмена с Россией и заставить ее развернуться к США. Поэтому страшилка сработала санкциями, а следом сработает и с захватом европейского с/х рынка Европы. Засеянные на европейской равнине гэмэошные поля будут уничтожать мелких частников вокруг и всю экологию, изменяя естественный природный баланс и зачищая всю территорию естественной культивации. Погибнут пчелы, затем птицы, затем животные, а затем и люди. Это и есть тайный захват Европы. И ее гибель. Далее, чтобы прокормить огромную орду беженцев, выставят предлог о необходимости генетического земледелия и продуктов питания, под предлогом необходимости прокормить всех. Для этого в Европу загоняют миллионы беженцев. Захват Европы а затем окупация России - это цель транснациональных компаний. Кто хозяин еды, тот и хозяин в доме ( мире) Просто.
02.10.2016, 20:26
Гость

Так в чем вопрос, пусть Австрия и отменит санкции.
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