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Британка в радиоэфире попросила прекратить антироссийскую пропаганду

12:59 2.10.2016
Флаг Великобритании. Фото с сайта sunhome.ru
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В Великобритании слушательница дозвонилась на радио LBC и попросила ведущего прекратить пропаганду против России. Инцидент произошел во время обсуждения темы о крушении в июле 2014 года в Донецкой области Украины малайзийского «Боинга», сообщает Lenta.ru.

Женщина, которая представилась как Ивонн, заявила, что «российский лидер Владимир Путин не лучше и не хуже правительства Соединенного Королевства». «Мы растеклись по всему земному шару, как масло, мы проводим интервенции по всему миру. Путин этого не делает. Мы как психи ввязываемся в войны», — отметила она.

28 сентября Совместная следственная группа (ССГ) под председательством Нидерландов огласила промежуточные итоги расследования авиакатастрофы. По этим данным, зенитный комплекс «Бук», уничтоживший малайзийский «Боинг» в Донбассе летом 2014-го, был сначала доставлен на Украину из России, а после обстрела лайнера увезен обратно. В Госдуме выводы о причастности РФ к гибели рейса назвали политической провокацией.

Темы: Информационные войны, Великобритания
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Комментарии читателей
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02.10.2016, 17:48
Кот Матроскин

Ну, началось!
Первая англичанка, которая не "гадит".
Англичанке срочно российское гражданство!
02.10.2016, 17:19
Калейдоскоп полоумия

Все просто. Британку привезли из России инкогнито, она высказалась в радиоэфире и ее уже отправили обратно в Россию. Судя по менталитету европейцев и австралийцев, эта версия вполне сгодится.
02.10.2016, 16:25
Шиза

Впервые,говоришь... Значит - началось.
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