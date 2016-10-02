Британка в радиоэфире попросила прекратить антироссийскую пропаганду

В Великобритании слушательница дозвонилась на радио LBC и попросила ведущего прекратить пропаганду против России. Инцидент произошел во время обсуждения темы о крушении в июле 2014 года в Донецкой области Украины малайзийского «Боинга», сообщает Lenta.ru.

Женщина, которая представилась как Ивонн, заявила, что «российский лидер Владимир Путин не лучше и не хуже правительства Соединенного Королевства». «Мы растеклись по всему земному шару, как масло, мы проводим интервенции по всему миру. Путин этого не делает. Мы как психи ввязываемся в войны», — отметила она.

28 сентября Совместная следственная группа (ССГ) под председательством Нидерландов огласила промежуточные итоги расследования авиакатастрофы. По этим данным, зенитный комплекс «Бук», уничтоживший малайзийский «Боинг» в Донбассе летом 2014-го, был сначала доставлен на Украину из России, а после обстрела лайнера увезен обратно. В Госдуме выводы о причастности РФ к гибели рейса назвали политической провокацией.