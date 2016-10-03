Премьер Японии заявил об отсутствии темы Крыма в переговорах с Россией

Токио не поднимает тему присоединения Крыма к России во время переговоров по Куридским островам. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает NHK.

«Проблема Крыма в территориальных переговорах никогда не поднимается», - сказал он. Глава правительства подчеркнул, что "северные территории являются неотъемлемой частью территории Японии». Он добавил, что Токио готово двигаться вперед в переговорах с Россией по этому вопросу.

Тема принадлежности Курильских островов, на которые претендуют и Россия , и Япония, поднималась неоднократно. Именно территориальный спор стал основной причиной того, что между Россией и Японией после окончания Второй мировой войны не был заключен мирный договор.

В начале сентября 2016 года Абэ заявил, что эта ситуация не является нормальной. По его мнению, вместе с президентом Владимиром Путиным они должны решить эту проблему. В ответ на это российский лидер заявил, что Москва не готова что-либо продавать или менять, но готова к компромиссам.

В конце сентября газета Yomiuri сообщила, что Токио готов ограничиться возвращением двух островов - Шикотан и Хабомаи. Однако официально эта информация опроверглась.