Российские журналисты попали под обстрел в Сирии

Сотрудники телерадиокомпании «Звезда» и телеканала НТВ попали под обстрел в районе сирийского города Алеппо.

Инцидент произошел неподалеку от лагеря беженцев Хандарат. По словам одного из корреспондентов «Звезды», огонь велся прицельно. Журналистам приходилось прятаться за автобусом. В результате обстрела никто не пострадал.

Журналисты НТВ Александр Терехин и оператор Игорь Мичкин сообщили, что были обстреляны при возвращении в Алеппо. Снайпер выпустил по ним около десятка пуль. Сотрудникам телеканала также удалось добраться до безопасного места невредимыми.

В прошлый раз российские журналисты вместе со своими иностранными коллегами попадали под обстрел в Сирии в марте. Инцидент произошел в провинции Латакия. Тогда пострадали несколько человек.

