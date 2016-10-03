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Российские журналисты попали под обстрел в Сирии

20:31 3.10.2016
Стоп-кадр с видео на YouTube
Стоп-кадр с видео на YouTube
Сюжет: Сирийский кризис

Сотрудники телерадиокомпании «Звезда» и телеканала НТВ попали под обстрел в районе сирийского города Алеппо.

Инцидент произошел неподалеку от лагеря беженцев Хандарат. По словам одного из корреспондентов «Звезды», огонь велся прицельно. Журналистам приходилось прятаться за автобусом. В результате обстрела никто не пострадал.

Журналисты НТВ Александр Терехин и оператор Игорь Мичкин сообщили, что были обстреляны при возвращении в Алеппо. Снайпер выпустил по ним около десятка пуль. Сотрудникам телеканала также удалось добраться до безопасного места невредимыми.

В прошлый раз российские журналисты вместе со своими иностранными коллегами попадали под обстрел в Сирии в марте. Инцидент произошел в провинции Латакия. Тогда пострадали несколько человек.
 

Темы: Сирия, Военные конфликты в мире, СМИ в России, СМИ и журналистика, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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03.10.2016, 22:38
Время Ч.

А-ля гер, ком а-ля гер!
03.10.2016, 22:36
Живы и слава Богу

Даже Конституция РФ не гарантирует индексацию пенсии российским пенсионерам , а гарантии журналистам со стороны террористов это в принципе за гранью реальности.
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