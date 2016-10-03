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Штаты решили приостановить контакты с Россией по перемирию в САР

21:21 3.10.2016
Изображение с сайта rusvesna.su
Изображение с сайта rusvesna.su
Сюжет: Сирийский кризис

США решили приостановить свое участие в двусторонних каналах связи с Россией, созданных для поддержания перемирия в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби, передает ТАСС.

Он пояснил, что данное решение было принято в связи с невыполнением российской стороной своих обязательств. При этом добавил, что Вашингтону оно «далось нелегко».

Наряду с этим Штаты отзывают персонал, который должен был создавать Совместный исполнительный центр. В то же время Пентагон продолжит общение с Минобороны России с целью предотвращения конфликтных ситуаций в Сирии.

Ранее глава Госдепа Джон Керри заявил, что США находятся на грани разрыва взаимодействия с Россий по сирийскому вопросу. В Кремле, в свою очередь, назвали риторику Вашингтона неконструктивной и отметили, что Москва заинтересована в продолжении сотрудничества.
 

Темы: Россия, США, Военные конфликты в мире, Отношения России и США, Госдепартамент США, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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04.10.2016, 00:56
Наблюдательный

ЦИТАТА: "...США решили приостановить свое участие в двусторонних каналах связи с Россией, созданных для поддержания перемирия в Сирии..."

КОММЕНТ: Вот и чудьненько - теперь можно мочить исламистов без оглядки на Запад (ну скока мона было вестись на эти "перемирия". Сказал же тот же "Збиг" ещё много ранее, что исламисты - геополитактив США, и нельзя позволить России его уничтожить...)
04.10.2016, 00:51
Борис

Это точно.
04.10.2016, 00:11
охотник за бакланами

Если-бы не страх проекта газопровода из Кувейта в ЕС, то Сирию кремлевские мудрецы ,давным-давно сдали как Ливию.
Так что США надо пообещать Кремлю что никаких проектов не будет, и санкции отменят. В Кремле на эту наживку клюнут,из Сирии уйдут.
Привожу пример: Один богатый бай захотел стать шахом и решил чтобы его избрали шахом я пообещаю 25 млн новых рабочих мест а местная валюта будет крепкой как могучий дуб .После того как его избрали шахом, он забыл про свои обещания.
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