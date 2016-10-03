Штаты решили приостановить контакты с Россией по перемирию в САР

США решили приостановить свое участие в двусторонних каналах связи с Россией, созданных для поддержания перемирия в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби, передает ТАСС.

Он пояснил, что данное решение было принято в связи с невыполнением российской стороной своих обязательств. При этом добавил, что Вашингтону оно «далось нелегко».

Наряду с этим Штаты отзывают персонал, который должен был создавать Совместный исполнительный центр. В то же время Пентагон продолжит общение с Минобороны России с целью предотвращения конфликтных ситуаций в Сирии.

Ранее глава Госдепа Джон Керри заявил, что США находятся на грани разрыва взаимодействия с Россий по сирийскому вопросу. В Кремле, в свою очередь, назвали риторику Вашингтона неконструктивной и отметили, что Москва заинтересована в продолжении сотрудничества.

