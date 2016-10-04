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Госдепартамент США заявил о давлении на американских дипломатов в Москве

10:53 4.10.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Представитель госдепартамента США Элизабет Трюдо рассказала о давлении на американских дипломатов в Москве. Об этом она сообщила на брифинге с журналистами.

По ее словам, давление на дипломатов происходит уже два года. Трюдо рассказала об участившихся случаях «притеснения и слежки за дипломатическими работниками в Москве со стороны представителей служб безопасности и дорожной полиции».

Официальный представитель госдепартамента подчеркнула, что США считают такие действия недопустимыми.

Трюдо отказалась комментировать сообщения «Радио Свобода» о двух американцах с дипломатическими паспортами, которые якобы были отравлены на конференции в Санкт-Петербурге в ноябре 2015 года.

«Нас тревожит то, как в последние два года обращались с нашими дипломатическими и консульскими сотрудниками. Мы заявляли о своих опасениях на самом высоком уровне», — сказала представитель Госдепартамента США Элизабет Трюдо.

3 октября «Радио Свобода» сообщило об отравлении двух американских дипломатов на конференции по борьбе с коррупцией в Санкт-Петербурге. Американская сторона утверждает, что в баре гостиницы, где проходила конференция, мужчину и женщину отравили препаратом, который приводит к частичному или полному обездвиживанию. Когда одного из пострадавших доставили в больницу для диагностики, в медучреждении полностью отключилось электричество. Американская сторона заявила, что не получила от России помощи в расследовании инцидента.

Темы: США, Отношения России и США, Госдепартамент США
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Комментарии читателей
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04.10.2016, 12:49
???

Ну заплакали. Как дети малые. Как-то даже не прилично для великой державы.Послов обижают. :))
04.10.2016, 12:47
Русский.

Ну конечно, пиндосские дипломаты желают свободно разъезжать по России и беспрепятственно заниматься подрывной деятельностью!
04.10.2016, 12:14
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Что показывает барометр? Давление растёт? Надо запретить импорт Винды, Харлеев, голливудских помоев и давление нормализуется. А если прищучить семьи российских чиновников, постоянно проживающих в логове врага, то давление может и упасть...
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