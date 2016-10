Гражданин Украины Саакашвили разжигает грузинский майдан

Показательно, что перед запланированным возвращением в Грузию Саакашвили отправился в США

Заявив о своих ближайших планах вернуться в Грузию, беглый грузинский президент Михаил Саакашвили сменил жёлтые и синие цвета своей ленты в «Фейсбуке» на красные и белые. Раздобревший на одесских хлебах Михо, занимающий пост губернатора области, объяснил ошарашенной новостью прессе на ломаной мове, что не собирается покидать Украину навеки: дескать, «поехать в Грузию после выборов – это не означает оставить Украину». По словам Саакашвили, обе страны для него равнозначны, поскольку они ведут «одну борьбу против наследия Советского Союза, против врагов свободы, против российских имперских интересов» и «эпизод этой борьбы сейчас происходит в Грузии».

С собой в Грузию Саакашвили выразил желание забрать и главу Национальной полиции Украины Хатию Деканоидзе – он видит её «идеальным министром МВД» в новом грузинском правительстве после парламентских выборов 8 октября, на которых, по его мнению, победит бывшая правящая партия «Единое национальное движение» (ЕНД).

«Мы сейчас побеждаем в соответствии с нашими опросами», – заявил Саакашвили украинским СМИ и представил свой скорый вояж в Грузию необходимостью «защитить выбор народа». За несколько дней до даты 8 октября он собирается открыть свой штаб в Турции на границе с Грузией.

Говоря о «наших опросах», бывший президент Грузии имел в виду обнародованные телекомпанией «Рустави 2» данные опроса международной группы GFK, согласно которым ЕНД опережает партию «Грузинская мечта» на доли процента и лидирует с результатом 26 процентов. В самой Грузии информацию об итогах опроса, поданную «Рустави 2», считают сфальсифицированной и рассматривают как «часть революционного сценария» партии Саакашвили, который будет запущен после объявления итогов голосования. Параллельно (в рамках того же «революционного сценария») пройдёт «независимый» экзитпол по заказу «Рустави 2».

Бывший грузинский президент, лишённый гражданства в своей стране, утверждает, что доверять он будет только данным экзитпола от «Рустави 2» и руководствоваться ими же.

Показательно, что перед своим запланированным возвращением в Грузию Саакашвили отправился в Соединённые Штаты, где в здании Украинской грекокатолической церкви Святого Георгия (Saint George Ukrainian Catholic Church) провёл встречу с представителями грузинской диаспоры, на которую прибыли «послы доброй воли» от американского Совета Европейской солидарности (American European Solidarity Council) и представительства Крымских татар в США (The USA Representative of the Crimean Tatars).

Ещё одно событие, которое всколыхнуло грузинское общество, – появление аудиозаписи так называемого разговора Саакашвили, где обсуждается сценарий «грузинского майдана».

«Эти украинские идиоты помешали, но уже переключусь полностью на вас, в Грузии революцию надо начать и довести до конца! Другого шанса не будет. Обновление необходимо, старых надо заменить новыми лицами. Народ должен увидеть обновление в наших рядах. Мы должны использовать все ресурсы и скинуть! Они даже не знают как использовать власть. Надо додавить, и обрушатся скоро!» – говорит человек, голос которого очень похож на голос Саакашвили, утверждая, что выборами ничего не добиться – нужна революция.

Грузинская служба безопасности уже возбудила уголовное дело по факту попытки захвата власти в республике, главный подозреваемый – одесский губернатор. Министерство обороны Грузии, в свою очередь, заявило о готовности «подавить любые попытки взорвать стабильную ситуацию».

Тем не менее Михо, за спиной у которого явственно видны силуэты сценаристов и режиссёров «революции роз», готовит вторую грузинскую революцию, хотя розы уже изрядно потрёпаны его президентством. Его не смущает даже собственный низкий рейтинг в Грузии – только 5,6 процента, по данным опроса, снова проголосовали бы за Саакашвили, пойди он в президенты ещё раз. «Но-но!» – заявляет Михо, объясняя личный провальный показатель доверия к себе жителей Грузии тем, что в президенты он не баллотируется, значит, и ничтожность его рейтинга можно не принимать во внимание.

В Грузии, правда, оптимизм бывшего президента-революционера не разделяют. И хотя его жена Сандра Рулофс, второй номер в списке ЕНД, уверена, что её муж, получивший украинский паспорт, готов прорыть тоннель из Одессы до Сололаки (район в Тбилиси), чтобы отпраздновать победу ЕНД на выборах в парламент, ему прочат на родине совсем другое будущее – в «удобной тюремной камере».

А что до украинских интересов, то на Украине новоявленный гражданин Саакашвили хорошо проводит время. Успел написать книгу о необходимости смены политического класса и презентовать её во Львове. Не одесского он полёта птица, бери выше. То ли дело затеять в Грузии новую революцию. Здесь опыт украинского майдана и последовавшей за ним войны (с участием грузинских добровольцев) живущему мыслями о революционном восстании Саакашвили, несомненно, пригодится.