Россия перебросила в Сирию комплексы «Антей-2500»

Россия разместила в Сирии комплексы противовоздушной обороны С-300ВМ «Антей-2500» (SA-23 Gladiator по классификации НАТО), сообщает телеканал Fox News со ссылкой на несколько американских высокопоставленных источников.

По данным собеседников канала, речь идет о первом случае размещения такого комплекса ПВО за пределами российской территории.

Компоненты С-300ВМ «Антей-2500» в первых числах октября прибыли на одном из кораблей на российскую базу в Тартусе, сообщили источники телеканала. До этого, рассказали они, американские спецслужбы зафиксировали перемещение такого комплекса ПВО по территории России.

Источники телеканала отмечают, что С-300ВМ «Антей-2500» предназначен для поражения крылатых и баллистических ракет, а также авиации. У действующих на территории Сирии террористических группировок, борьбу с которыми Минобороны РФ заявляет целью российской спецоперации в Сирии, ни таких ракет, ни авиации нет, указали они.

С-300ВМ «Антей-2500 — универсальная зенитная ракетная система дальнего действия, предназначенная для борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности, крылатыми ракетами, а также поражения самолетов тактической и стратегической авиации. Дальность поражения комплекса ПВО, оснащаемого двумя типами ракет, до 250 километров.

В ноябре 2015 года сообщалось, что Россия перебросила на базу в сирийской Латакии зенитно-ракетный комплекс ПВО C-400. Минобороны РФ эти сообщения категорически опровергло.