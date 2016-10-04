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Россия перебросила в Сирию комплексы «Антей-2500»

09:57 4.10.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Россия разместила в Сирии комплексы противовоздушной обороны С-300ВМ «Антей-2500» (SA-23 Gladiator по классификации НАТО), сообщает телеканал Fox News со ссылкой на несколько американских высокопоставленных источников.

По данным собеседников канала, речь идет о первом случае размещения такого комплекса ПВО за пределами российской территории.

Компоненты С-300ВМ «Антей-2500» в первых числах октября прибыли на одном из кораблей на российскую базу в Тартусе, сообщили источники телеканала. До этого, рассказали они, американские спецслужбы зафиксировали перемещение такого комплекса ПВО по территории России.

Источники телеканала отмечают, что С-300ВМ «Антей-2500» предназначен для поражения крылатых и баллистических ракет, а также авиации. У действующих на территории Сирии террористических группировок, борьбу с которыми Минобороны РФ заявляет целью российской спецоперации в Сирии, ни таких ракет, ни авиации нет, указали они.

С-300ВМ «Антей-2500 — универсальная зенитная ракетная система дальнего действия, предназначенная для борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности, крылатыми ракетами, а также поражения самолетов тактической и стратегической авиации. Дальность поражения комплекса ПВО, оснащаемого двумя типами ракет, до 250 километров.

В ноябре 2015 года сообщалось, что Россия перебросила на базу в сирийской Латакии зенитно-ракетный комплекс ПВО C-400. Минобороны РФ эти сообщения категорически опровергло.

Темы: Сирия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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04.10.2016, 12:39
*

Выйти России из войны никогда не позволят "наши западные партнеры", в их планах Россия должна быть уничтожена. Причем сами "наши западные партнеры", шкуркой своей рисковать не желают, для этих целей у них есть озверевшие борадачи, которые перед объективами жрут внутренности убитых противников, учат детей перерезать горло пленным, регулярно выкладывают видео, как они проводят показательные массовые казни... "Наши западные партнеры" умильно именуют этих отморозков "умеренной оппозицией".
Так что вариантов выхода из войны только два: либо победить, либо повторить судьбу Афганистана, Ирака, Ливии.
04.10.2016, 12:22
летописец

Путин любит отмечать свой день рождения мегадолларовыми фейерверками. В прошлый раз пускали "Калибры". В этот раз, видимо, пальнут с десятком С-300...
04.10.2016, 12:16
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Не парься: тебя не спрашивали как ввязаться, тебя не спросят как выйти!
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