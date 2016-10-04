«План Б» США по Сирии станет «сделкой с дьяволом»

Сотрудничество между Россией и США умерло, когда американские самолеты ударили по войскам Асада

Разрыв американцами двустороннего канала общения с Россией по Сирии был предопределен, отмечают западные и российские аналитики. Сирийские оппозиционеры из числа умеренных признают, что «сотрудничество умерло» после удара американцев по войскам Асада. Теперь, когда, по признанию американцев, отношения с Москвой катятся под откос, остается лишь гадать, какой «план Б» в Сирии задействуют Пентагон и разведка.

Госсекретарь США Джон Керри заявил главе МИД России Сергею Лаврову о прекращении сотрудничества двух стран по Сирии. Об этом накануне сообщила представитель Госдепа Элизабет Трюдо.

«У нас прямое общение с русскими, русские проинформированы», – отметила она, добавив, что принятое в понедельник решение далось команде Госдепа непросто. «Наши команды встречались на выходных, была дискуссия, которая показалась нам очень оживленной. Это решение не было принято с легким сердцем», – сказала Трюдо.

«Русские очень ясно заявили, что они не прекратят нападения, которые мы видели на выходных, а на выходных мы видели нападение на больницу», – подчеркнула представитель Госдепа. В Госдепе также заявили, что прекращение сотрудничества с Россией по Сирии не связано с выходом России из договора по плутонию.

«Россия не получит желаемого»

Напомним, вечером в понедельник США заявили о прекращении участия в двусторонних каналах общения с Россией по Сирии.

Официальный представитель Госдепа Джон Кирби подтвердил, что США отзывают специалистов, которые должны были совместно с Россией заниматься реализацией соглашения, и оставляют лишь военные каналы по избежанию конфликта в воздушном пространстве Сирии между ВКС России и ВВС США. Кирби также добавил, что решение далось США «нелегко» и что оно якобы было вызвано нарушением Россией своих обязательств.

Пресс-секретарь президента США Джошуа Эрнест отметил, что в диалоге с Россией по Сирии «у всех иссякло терпение». «Наш президент с самого начала говорил, что Россия не получит желаемого, пока не выполнит свои обязательства. К сожалению, этого так и не произошло. Соединенным Штатам и России больше нечего обсуждать с точки зрения соглашения по Сирии. Это трагично для сирийского народа», – отметил Эрнест.

«На фоне эмоционального срыва они могут принять любое решение»

При этом глава МИД России Сергей Лавров еще в понедельник заявил, что договоренности России и США по Сирии находятся в подвешенном состоянии: не ясно, как Вашингтон относится к оппозиционерам, не признающим соглашения о перемирии.

«Заявления и действия американских коллег по Сирии действительно характеризуются известной противоречивостью, и нам, конечно, хотелось бы снять любые двусмысленности, тем более что они напрямую затрагивают наше взаимодействие с Соединенными Штатами по выполнению российско-американских договоренностей», – констатировал он.

Также ранее в МИДе добавили, что Россия готова пойти на восстановление 48-часовых гуманитарных пауз в Сирии, но Соединенные Штаты этот шаг не поддерживают. При этом в ведомстве отметили, что контакты российских и американских военных Сирии в последнее время не поддерживались.

Замглавы МИД Сергей Рябков еще в понедельник, говоря о возможном прекращении со стороны США сотрудничества с Москвой, отметил: «На фоне подобного абсолютно не холодно-расчетливого, а глубоко эмоционального сдвига и срыва, который мы наблюдаем, они могут принять любое решение».

Госсекретарь США Джон Керри на прошлой неделе предупредил, что США находятся на грани приостановки дискуссий с Россией по Сирии, у сторон есть «огромное недоверие».

«Сотрудничество умерло после удара американских ВВС»

Сотрудничество между Россией и США умерло, когда американские самолеты ударили по позициям правительственной армии Сирии в Дэйр-эз-Зоре, заявил в понедельник Фирас аль-Халиди, представитель участвующей в межсирийских переговорах группы оппозиции «Москва – Каир». «В этом плане мы понимаем россиян, но не можем предсказать, чего захотят американцы», – добавил он.

Напомним, 17 сентября в стратегически важном районе вокруг блокированного города Дэйр-эз-Зор самолеты возглавляемой США международной коалиции нанесли удар по позициям правительственных войск. Сразу после авиаудара началось наступление ИГ*.

Аль-Халиди отметил, что россияне настаивают на отделении умеренной оппозиции от террористов. В то же время США хотели извлечь политические дивиденды из ситуации в Сирии на закате срока правления президента США Барака Обамы.

Напомним, группа «Москва – Каир» считается одной из сил внешней оппозиции Сирии, часть этих групп вошла в состав Высшего комитета по переговорам, созданного под покровительством Саудовской Аравии. Внутренняя оппозиция Сирии представлена различными оппозиционными партиями внутри страны и группой «Хмеймим».

Соглашение о прекращении огня в Сирии, достигнутое в Женеве Лавровым и Керри, оказалось под угрозой после авиаударов проамериканской коалиции по сирийским войскам, а также после обстрела гумконвоя ООН в Сирии (США безосновательно возлагают ответственность за этот инцидент на Россию). Кроме того, сирийская оппозиция не последовала примеру Дамаска и сорвала синхронный отвод войск в Алеппо.

Обама задействует «план Б»

Тем временем аналитики со всего мира констатируют провал американо-российской дипломатии. Отношения США и России «очень быстро движутся под откос», заявила CNN специалист по государственной политике из Центра Вудро Вильсона Джилл Догерти.

При этом, по ее мнению, глубокие эмоции сейчас движут Москвой. «Россия сейчас делает все, чтобы показать, что она разозлена. А США также ощущают, что Россия шантажирует их и наносит им ущерб своими действиями в Сирии, не выполняя свою часть сделки. Отношения, возможно, самые худшие за последние как минимум несколько лет», – подчеркнула Догерти.

The Wall Street Journal добавила, что администрация Обамы на прошлой неделе возобновила внутреннюю дискуссию. Цель – предоставить сирийским оппозиционерам, «прошедшим проверку США», новые системы вооружения ПВО, которые помогут им «противостоять сирийской и российской артиллерии» (отметим, что Россия не использует наземные войска в Сирии), а также противодействовать ВКС России и ВВС Сирийской арабской республики.

Еще один вариант, чтобы Вашингтон дал зеленый свет региональным партнерам, например, Турции и Саудовской Аравии, чтобы те обеспечили повстанцев большим количеством оружия в одностороннем порядке. Все это различные варианты так называемого плана Б, секретные переговоры по которому сейчас ведут представители разведки США и их партнеры, указало издание.

По словам источников Wall Street Journal, США категорически исключают передачу повстанцам переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), но, возможно, санкционируют поставки неких менее мобильных систем ПВО. «Повстанческие группировки, а также разведки Турции и Саудовской Аравии давно одобряют ввоз ограниченного числа ПЗРК, но США сопротивляются этой идее», – отмечает издание.

«Россия не добилась ни одной цели»

Тем временем во вторник Белый дом обвинил Россию в присвоении заслуг США в Сирии.

«За последние семь месяцев Россия не добилась ни одной цели в борьбе против ИГ, на достижение которой она могла бы сослаться. Вместо этого им пришлось заявлять, что это они осуществили успешные операции, которые были проведены США и нашими партнерами по коалиции», – сказал официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, которого цитировало РИА «Новости». Москва не смогла объединить мировое сообщество в борьбе против терроризма и пытается помочь Башару Асаду, опираясь только на Иран, добавил он.

На что в МИДе ответили: «Нынешнее решение Вашингтона – отражение того, что выполнить ключевое условие продолжения нашего сотрудничества в интересах преодоления сирийского конфликта администрация Барака Обамы не в состоянии. Или у нее вообще не было и нет такого намерения».

«У нас крепнет впечатление, что в стремлении добиться вожделенной смены власти в Дамаске Вашингтон готов «заключить сделку с дьяволом» – пойти на союз с отъявленными террористами, мечтающими повернуть историю вспять и силой насаждающими свои бесчеловечные нормы», – подчеркивают в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Очень хорошо, что американцы разорвали переговоры»

«Американцы исчерпали все возможности, которые у них были, – заявил газете ВЗГЛЯД президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. – Убедившись, что российские дипломаты не готовы поддаваться на шантаж, что их очень трудно обмануть и что российская армия будет продолжать уничтожать террористов, а не играть с ними в игры, в которые играют американцы, американским дипломатам действительно осталось не о чем с нами говорить».

«Какой смысл играть карточному шулеру с игроком, который играет лучше него? Если он не может выиграть, надо выходить из игры с гордо поднятой головой, говоря, что я с вами и за стол-то садиться больше не хочу», – заметил эксперт.

По его мнению, здесь претензии могут быть предъявлены и российскому дипломатическому корпусу, работающему на американском направлении. Они пытались вести переговоры с людьми, которые «не способны действовать честно, не способны даже понять, что их политика глубоко опасна для американского избирателя, американской системы», указал Сатановский. Он напомнил, что Штаты уже получили 11 сентября в результате поддержки моджахедов против нас в Афганистане, затем они получили Бостонский теракт и т.д.

«Сколько еще надо убить американцев, чтобы кто-нибудь обратил внимание на то, что руководство США не воюет с террористами, а дружит с ними, взаимодействует, снабжает, тренирует, как, впрочем, англичане и французы?» – задался вопросом собеседник.

«Теперь наши дипломаты получили пощечину от американцев, понятно, что когда-нибудь это должно было прийти к соответствующему выходу», – подчеркнул эксперт.

«Очень хорошо, что американцы разорвали с нами переговоры», – отметил Сатановский, подчеркнув, что тянуть волынку не было смысла. «Теперь нам остается масштабно уничтожать террористов и ставить американцев в ситуацию, когда они будут вынуждены обратиться к Москве за тем или другим вопросом, помощью. Так уже было после Вьетнама. Вьетнам – это единственное, что понимает американская политическая машина: тотальный разгром, глубокое унижение, когда разве что ленивый не вытирает об Америку ноги. После этого начинается такая себе нормальная разрядка», – резюмировал эксперт.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"