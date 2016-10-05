Почему Венгрия проводит независимую внешнюю политику, а Польша нет?

В праве расселять в Венгрии мигрантов без согласия на то местных органов власти Евросоюзу отказали 98,3%

В Польше итоги венгерского референдума обсуждаются, наверное, более заинтересованно и горячо, чем во многих других странах ЕС.

Сокрушительная победа сторонников Виктора Орбана (в праве расселять в Венгрии мигрантов без согласия на то венгерских органов власти Евросоюзу отказали 98,3% принявших участие в голосовании) обсуждается польскими СМИ, во-первых, под углом противостояния Будапешта Берлину, во-вторых, с точки зрения привычной для поляков классификации двух основных партий страны как «проамериканской» (правящая «Партия и справедливость» – ПиС) и «прогерманской» (оппозиционная «Гражданская платформа» - ГП).

С прямой критикой политики венгерского премьера выступило сравнительно небольшое количество изданий. Например, Newsweek на польском языке назвал действия Виктора Орбана «бунтом против Брюсселя», затеянным с целью подорвать «фундаментальную для ЕС идею солидарности, которая означает, что государства Европейского союза делятся не только силой и богатством, но вызовами и проблемами тоже». Однако суждений такого рода в польской прессе немного.

Не в последнюю очередь такая расстановка сил сложилась в результате того, что в январе 2016 года президент Анджей Дуда провёл реформу средств массовой информации и, в частности, назначил директором Польского телевидения (13 телеканалов плюс Польское радио, объединяющее национальные радиостанции) Яцека Курского, политика ярко выраженных антигерманских взглядов. С тех пор влияние Берлина на польскую аудиторию уменьшается. Поэтому и курс Виктора Орбана, которого в Европе рассматривают как оппонента Ангелы Меркель, поляками сегодня, скорее, приветствуется.

Это сказалось на освещении событий в Венгрии: польское руководство и оппозиция говорили практически на одном языке, различаясь лишь тональностью оценок.

Так, депутат Европарламента от ПиС Збигнев Кужмюк выразил радость по поводу того, что миграционные квоты, навязываемые Брюсселем, не действуют. Представитель оппозиционной партии «Кукиз-15» (третья по влиянию партия страны) Адам Андрушкевич высказался в эфире TVP гораздо более решительно и призвал провести референдум, аналогичный венгерскому, в Польше: «Это вопрос нашей безопасности. И стратегическое решение должны принимать граждане. Референдум был бы прекрасным юридическим инструментом для отказа выполнять указы Брюсселя».

Профессор Варшавского университета Петр Вавжик напомнил, что ещё в прошлом году Орбана в Австрии называли фашистом за строительство защитной стены от мигрантов на границе с Сербией, а уже в этом году Австрия сама строит такую стену на границе с Италией. «Результаты референдума - это мандат, выданный Орбану для того, чтобы заявить, что Венгрия никогда не примет навязываемых ей мигрантов. Однако ещё важнее то, что другие страны тоже могут выступить с инициативой проведения подобного референдума. И это было бы дополнительной поддержкой для Орбана. Именно этого Брюссель и боится», - говорит профессор Вавжик.

«Орбан - реалист, а наши элиты не в состоянии представить себе Польшу иначе как бастионом якобы единого Запада... априори действующего в логике конфликта с Россией», - пишет в статье «Почему Венгрия проводит независимую внешнюю политику, а Польша нет?» публицист Кароль Кажмерчак. Ответ автора состоит в том, что восточная политика Варшавы строится на идее конфронтации с Россией, тогда как динамичной политике Будапешта это никак не свойственно.

Если нынешнее польское руководство поддерживает инициативы Будапешта в области миграционной политики, то делает это постольку, поскольку они направлены против доминирования в Евросоюзе Германии и косвенно против «прогерманской» ГП, которая в годы своего правления обещала Берлину и Брюсселю распахнуть границы для мигрантов.

Политики, выступающие от лица ПиС прямо говорят, что, инициировав план расселения мигрантов и беженцев по странам ЕС, Германия пыталась создать себе дополнительные рычаги экономического давления на эти страны. Для Варшавы при нынешнем её руководстве вопрос о приёме мигрантов - это вопрос немецкого доминирования в Европе.

Венгерский референдум влияет и на новые размежевания в ЕС. Так, наметилось охлаждение отношений внутри Вишеградской группы. Венгрия и Польша оказались по одну сторону, Чехия и Словакия – по другую. «Перед лицом польско-венгерского союза мы стараемся ограничивать свою деятельность в Вишеградской группе», - ссылаются польские газеты на пожелавшего остаться анонимным представителя чешской дипломатии.

Братислава и Прага демонстрируют стремление к сближению с Веной и принимают участие в работе Вишеградской четвёрки лишь настолько, насколько это необходимо, чтобы данный формат не перестал существовать. Госсекретарь Чехии по делам Евросоюза Томаш Проуза уже назвал политику Венгрии и Польши ошибочной и отверг как критику в адрес Ангелы Меркель, так и тезис об ответственности Германии за миграционный кризис.

В такой ситуации Польша будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Венгрией Виктора Орбана. Ведь он, ко всему прочему, первым из политиков Восточной Европы заявил о готовности признать лидерство Польши в этом регионе.