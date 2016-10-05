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Сергея Глазьева объявили в государственный розыск на Украине

08:28 5.10.2016
Сергей Глазьев © KM.RU, Алексей Белкин
Сергей Глазьев © KM.RU, Алексей Белкин
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Советник президента России Сергей Глазьев объявлен в государственный розыск на Украине, суд разрешил доставить его для избрания меры пресечения, заявила генпрокуратура Украины.

«Подозреваемый объявлен в государственный розыск, судом дано разрешение на его задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», - цитирует ВЗГЛЯД заявление на сайте ведомства.

Глазьева обвиняют в том, что в феврале-марте 2014 года он «совершил умышленные действия с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного конституцией Украины», также якобы был одним из организаторов захвата Верховной рады АР Крым, Одесского и Харьковского областных советов.

«Кроме того, в июня 2014 года Глазьев публично призывал к агрессивной войне против Украины путем применения Вооруженных сил РФ», - утверждают в генпрокуратуре Украины.

Сообщается, что Глазьеву грозит пожизненное лишение свободы.

Отметим также, в четверг отделение экономики Национальной академии наук (НАН) Украины проголосовало за лишение российского экономиста и советника президента России Сергея Глазьева звания иностранного члена (академика).

Его имя Киев включил в первый из составленных «черных списков». Позднее на Украине было запрещено распространение книги Глазьева «Катастрофа. От американской войны к мировой войне». В настоящий момент украинские власти предъявили ему обвинение по статье «Публичные призывы к развязыванию военному конфликту», Киев добивается его выдачи в числе 18 высокопоставленных российских чиновников.

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.10.2016, 13:17
Бедные укрошестерки

Снова от дяди сэма получили задание!Не протягивайте свои грязные руки к России,катитесь в гейропу,в америку, куда угодно, только не к нам!
05.10.2016, 13:00
Клобук

Бандиты должны сидеть в тюрьмах!!!!
05.10.2016, 12:50
Медик.

Это вам ещё один признак поголовной инфантильности украинских граждан. Дело худо! Пожалуй врачи-психологи, психотерапевты и психоаналитики здесь уже не помогут! Это вотчина врачей-психиатров! Тихопомешанных, инфантильных украинцев отдавать им на лечение, буйных - в психушки. Если не сделать это принудительно, то они таких дел наворотят, ЧТО МАМА НЕ ГОРЮЙ!!!
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