Сергея Глазьева объявили в государственный розыск на Украине

Советник президента России Сергей Глазьев объявлен в государственный розыск на Украине, суд разрешил доставить его для избрания меры пресечения, заявила генпрокуратура Украины.

«Подозреваемый объявлен в государственный розыск, судом дано разрешение на его задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», - цитирует ВЗГЛЯД заявление на сайте ведомства.

Глазьева обвиняют в том, что в феврале-марте 2014 года он «совершил умышленные действия с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного конституцией Украины», также якобы был одним из организаторов захвата Верховной рады АР Крым, Одесского и Харьковского областных советов.

«Кроме того, в июня 2014 года Глазьев публично призывал к агрессивной войне против Украины путем применения Вооруженных сил РФ», - утверждают в генпрокуратуре Украины.

Сообщается, что Глазьеву грозит пожизненное лишение свободы.

Отметим также, в четверг отделение экономики Национальной академии наук (НАН) Украины проголосовало за лишение российского экономиста и советника президента России Сергея Глазьева звания иностранного члена (академика).

Его имя Киев включил в первый из составленных «черных списков». Позднее на Украине было запрещено распространение книги Глазьева «Катастрофа. От американской войны к мировой войне». В настоящий момент украинские власти предъявили ему обвинение по статье «Публичные призывы к развязыванию военному конфликту», Киев добивается его выдачи в числе 18 высокопоставленных российских чиновников.