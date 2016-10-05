Красный Крест решил помочь жителям Донбасса с оплатой электроэнергии

Международный Комитет Красного Креста (МККК) намерен оплатить счета жителей Донбасса за электричество, чтобы не допустить прекращения водоснабжения сотен тысяч человек. Об этом «Интерфаксу» рассказали в гуманитарной организации.

Ее представители отметили, что речь идет о жителях Луганской области по обе стороны от линии соприкосновения. Дело в том, что на водонапорных станциях, находящихся на территории региона, контролируемой Киевом, уже более недели отсутствует электричество по причине неоплаченных жителями счетов. Станции остановлены, что грозит возникновением «потенциально ужасной гуманитарной ситуации», пояснил глава МККК на Украине Алан Эшлиманн.

Для того чтобы ее избежать, организация приняла решение оплатить задолженности жителей области.

Эшлиманн подчеркнул, что данная мера – временная. Для решения проблемы необходимо политическое решение. Если оно не будет принято, местные жители останутся зимой без отопления и воды.

Вооруженный конфликт продолжается на Украине более двух лет. Киевские власти не спешат с выполнением ранее достигнутых минских договоренностей. Ранее сообщалось, что ополченцы начинают возвращать отведенные силы на прежние позиции из-за возобновившихся обстрелов с украинской стороны.

