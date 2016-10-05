Трамп упрекнул Россию в неуважении к лидерам США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп упрекнул российские власти в неуважении к лидерам США, а также в срыве договоренностей по Сирии. Такое заявление Трамп сделал в своем выступлении на митинге в Аризоне, передает Reuters во вторник, 4 октября.

«Россия нарушила соглашение, и теперь они стреляют, они бомбят, что-то вроде этого. Это должно закончиться, и это должно закончиться быстро», — сказал он.

Республиканец отметил, что президент России Владимир Путин «не уважает» ни действующего президента США Барака Обаму, ни кандидата на этот пост от демократической партии Хиллари Клинтон.

Трамп неоднократно выражал симпатии к российскому лидеру и высказывался за улучшение отношений США с Россией. 8 сентября Трамп заявил, что готов наладить «очень хорошие» отношения с российским лидером и Россией. «Я думаю, у меня будут очень, очень хорошие отношения с Путиным. Я думаю, у меня будут очень, очень хорошие отношения с Россией», — сказал он. Республиканец также назвал Путина более сильным лидером: «Но очевидно, что в этой системе Путин является лидером. Гораздо большим лидером, чем наш президент».

3 октября власти США объявили о том, что приостанавливают переговоры с Россией по достижению перемирия в Сирии. Как объяснил официальный представитель Госдепа Джон Кирби, «у США иссякло терпение». При этом Вашингтон сохранит военные контакты с Москвой во избежание инцидентов в небе над Сирией.