]]> ]]>
Главная В мире Новости

Трамп упрекнул Россию в неуважении к лидерам США

09:57 5.10.2016
Дональд Трамп. Стоп-кадр с видео на YouTube
Дональд Трамп. Стоп-кадр с видео на YouTube
Сюжет: Сирийский кризис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп упрекнул российские власти в неуважении к лидерам США, а также в срыве договоренностей по Сирии. Такое заявление Трамп сделал в своем выступлении на митинге в Аризоне, передает Reuters во вторник, 4 октября.

«Россия нарушила соглашение, и теперь они стреляют, они бомбят, что-то вроде этого. Это должно закончиться, и это должно закончиться быстро», — сказал он.
Республиканец отметил, что президент России Владимир Путин «не уважает» ни действующего президента США Барака Обаму, ни кандидата на этот пост от демократической партии Хиллари Клинтон. 

Трамп неоднократно выражал симпатии к российскому лидеру и высказывался за улучшение отношений США с Россией. 8 сентября Трамп заявил, что готов наладить «очень хорошие» отношения с российским лидером и Россией. «Я думаю, у меня будут очень, очень хорошие отношения с Путиным. Я думаю, у меня будут очень, очень хорошие отношения с Россией», — сказал он. Республиканец также назвал Путина более сильным лидером: «Но очевидно, что в этой системе Путин является лидером. Гораздо большим лидером, чем наш президент». 

3 октября власти США объявили о том, что приостанавливают переговоры с Россией по достижению перемирия в Сирии. Как объяснил официальный представитель Госдепа Джон Кирби, «у США иссякло терпение». При этом Вашингтон сохранит военные контакты с Москвой во избежание инцидентов в небе над Сирией. 

Темы: Сирия, Отношения России и США, Президентские выборы в США, Сирийский кризис
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.10.2016, 13:53
Европеец

Хорошие отношения Трампа с Путиным будут тогда когда альфастерх будет Трампа слушаться.
05.10.2016, 13:27
а та тётя

быстрее без объявления нападём и не только на Россию!
05.10.2016, 13:25
два зла

он чуть подобрее того второго беспредельного мракобесия который придёт с бесноватой ведьмой!
Все комментарии (23)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.