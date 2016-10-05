США задумались о нанесении военных ударов по силам Асада

В среду, 5 октября, высшие должностные лица в сфере национальной безопасности США намерены обсудить варианты дальнейших действий в Сирии, сообщает The Washigton Post со ссылкой на собственные источники.

В том числе, по данным издания, будет обсуждаться нанесение военных ударов, направленных против режима Башара Асада. Газета отмечает, что есть небольшая вероятность того, что президент США Барак Обама в конечном счете утвердит их.

В публикации отмечается, что встречи по этому вопросу продолжаются внутри органов национальной безопасности уже несколько недель. Их цель – рекомендовать президенту вмешаться в ситуацию в Алеппо, где сражаются сирийские войска при поддержке российской авиации. Заседание Совета национальной безопасности, в котором может принять участие глава государства, может состояться уже на этих выходных.

В прошлую среду, 28 сентября, в Белом доме состоялось заседание комитета депутатов, представителей Госдепратамента, ЦРУ и Объединенного комитета. На нем обсуждалось возможное нанесение ударов в Сирии для принуждения Асада к соблюдению перемирия. В числе возможных вариантов также обсуждалось нанесение ударов по сирийским военным аэродромам с помощью крылатых ракет и других видов оружия дальнего радиуса действия.

По словам одного из чиновников, обсуждается вариант, что удары будут наноситься «скрытно и без общественного признания», без резолюции Совбеза ООН. По словам источника, ЦРУ и Объединенный комитет начальников штабов поддержали эту идею.

12 сентября в Сирии вступило в силу перемирие, о котором договорились Москва и Вашингтон. 19 сентября власти САР объявили о выходе из режима перемирия, а 3 октября США заявили, что прерывают переговоры по Сирии с Москвой. В Алеппо, частично удерживаемом повстанцами, а частично военными, уже несколько недель идут ожесточенные бои.