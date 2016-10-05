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США задумались о нанесении военных ударов по силам Асада

14:29 5.10.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Сирийский кризис

В среду, 5 октября, высшие должностные лица в сфере национальной безопасности США намерены обсудить варианты дальнейших действий в Сирии, сообщает The Washigton Post со ссылкой на собственные источники.

В том числе, по данным издания, будет обсуждаться нанесение военных ударов, направленных против режима Башара Асада. Газета отмечает, что есть небольшая вероятность того, что президент США Барак Обама в конечном счете утвердит их.

В публикации отмечается, что встречи по этому вопросу продолжаются внутри органов национальной безопасности уже несколько недель. Их цель – рекомендовать президенту вмешаться в ситуацию в Алеппо, где сражаются сирийские войска при поддержке российской авиации. Заседание Совета национальной безопасности, в котором может принять участие глава государства, может состояться уже на этих выходных.

В прошлую среду, 28 сентября, в Белом доме состоялось заседание комитета депутатов, представителей Госдепратамента, ЦРУ и Объединенного комитета. На нем обсуждалось возможное нанесение ударов в Сирии для принуждения Асада к соблюдению перемирия. В числе возможных вариантов также обсуждалось нанесение ударов по сирийским военным аэродромам с помощью крылатых ракет и других видов оружия дальнего радиуса действия.

По словам одного из чиновников, обсуждается вариант, что удары будут наноситься «скрытно и без общественного признания», без резолюции Совбеза ООН. По словам источника, ЦРУ и Объединенный комитет начальников штабов поддержали эту идею.

12 сентября в Сирии вступило в силу перемирие, о котором договорились Москва и Вашингтон. 19 сентября власти САР объявили о выходе из режима перемирия, а 3 октября США заявили, что прерывают переговоры по Сирии с Москвой. В Алеппо, частично удерживаемом повстанцами, а частично военными, уже несколько недель идут ожесточенные бои.

Темы: США, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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05.10.2016, 21:27
охотник за бакланами

Кремлевские обитатели, не ответят великой супердержаве США .
США вынудят РФ бросить Сирию, и сбежать сверкая пятками.
А почему ?
А потому-что поддержка Кремля Сирии, не искренняя, а с умыслом.
Кремль проиграл.
05.10.2016, 21:17
Алтайбек Муратов

США возомнили себя как исключительной страной.везде и всюду ее интересы выше интересов других,я не сторонник воинственных взглядов,но американцам надо считаться реалиями современности,надо считаться иинтересами других.Не надо бряцать оружием,современный мир очень хрупок.Я думаю им надо отказаться от двойных стандартов и вести политику мирного сосуществования.Сейчас в мире выросли развитые страны Китай,Индия и.д.Все надо учитывать.
05.10.2016, 21:16
АСИ

Если я не ошибаюсь США давно хотели разобраться с Асадом ,зря пошли на поводу у ВВ с хим разоружением .Уже давно всё было бы решено,а это просто затянуло время.
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