Нюрнберг для России?

Громкий процесс в Литве может стать детонатором новой антироссийской кампании Запада

3 октября 2016 г. в Вильнюсе начался второй этап заочного уголовного процесса над 63-мя бывшими советскими гражданами. Этот процесс может явиться прелюдией к «Нюрнбергу-2», уготованному России Соединенными Штатами и Евросоюзом. Но сначала немного истории.

«Россию к позорному столбу!»

Вот уже третий год Россия подвергается беспрецедентному политическому, экономическому, дипломатическому и информационно-пропагандистскому давлению США и Евросоюза. Это не случайно. Штаты со времен холодной войны (1946 г.) желали лишить СССР статуса державы-победительницы во Второй мировой войне и единственного препятствия, стоящего на их пути к мировому господству.

В декабре 1991 г. американские мечты частично сбылись. СССР перестал существовать, а его правопреемник и правопродолжатель Россия стала послушным вассалом США, щедро предоставив американскому «патрону» свои ресурсы, технологии и голос на международной арене. Однако в феврале 2007 г. президент РФ В. Путин, выступая на международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, заявил, что Россия больше не желает следовать в кильватере Штатов.

Две сотни западных президентов, министров, дипломатов и экспертов буквально оцепенели, когда Путин заявил, что в международной политике происходит массовое злоупотребление силой, мир стал «однополярным», в котором США и НАТО не выполняют соглашений, заключенных после распада СССР.

Заявление российского президента в Мюнхене вызвало волну негодования в западном мире и, прежде всего, в США. Это негодование переросло в конфронтацию, когда Россия стала противодействовать планам Штатов взять под контроль ближайшего российского соседа Украину. Затем интересы США и России жестко столкнулись в Сирии, границы которой находится всего в 800 км от России, а от Америки – в 9500 км. Но это отдельная тема.

Вернусь к ситуации после мюнхенской речи Путина. Ответом на неё стала реакция Европарламента. В 2008 г. четыре сотни европарламентариев предложили считать 23 августа, день подписания пакта Молотова-Риббентропа, всемирным Днем памяти жертв тоталитарных режимов. Это не случайно, так как одним из базовых аспектов демонизации России является германо-советский договор о ненападении, известный, как пакт Молотова-Риббентропа, подписанный СССР и Германией 23 августа 1939 г. Этот пакт преподносится как главное доказательство сговора двух тоталитарных империй зла, который якобы обусловил начало Второй мировой войны.

При этом западных политиков не волнует тот факт, что план нападения на Польшу «Вайс» Гитлер подписал ещё 11 апреля 1939 г., то есть более чем за 4 месяца до подписания пакта Молотова-Риббентропа.

Затем 3 июля 2009 г. в Вильнюсе, по инициативе Литвы, была принята резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ «О воссоединении разделённой Европы…». Она равнозначно оценила нацистский и сталинский режимы и возложила на Германию и СССР ответственность за начало Второй мировой войны.

Это объяснимо. Ведь большинство членов ЕС являются не победителями во Второй мировой войне, а побежденными. Не секрет, что в 1941 г. СССР противостоял военной агрессии не только нацистской Германии, но и её сателлитов, которыми являлось большинство стран Европы. Для них тезис о равной ответственности нацистского Третьего рейха и сталинского СССР за войну — лишь первый шаг к полному обелению своей политики накануне и в период Второй мировой войны.

В вышеупомянутой резолюции ПА ОБСЕ от 3 июля 2009 г. было поддержано намерение Европарламента отмечать дату 23 августа 1939 г., как День памяти жертв тоталитарных режимов. В 2011 г. в Варшаве на конференции министров юстиции стран ЕС этот день был впервые официально отмечен.

Одновременно министры приняли Декларацию, в которой было заявлено, что «преступления тоталитарных режимов в Европе, независимо от их рода и идеологии должны быть признаны и осуждены... призываем Европейскую сеть контактных пунктов по вопросам лиц, ответственных за геноцид, преступления против человечности и военные преступления, рассмотреть вопрос преступлений, совершённых тоталитарными режимами».

Против кого же направлена Варшавская декларация? Если против тех, кто героизирует нацистских коллаборационистов и возводит их преступления в ранг борьбы за независимость, то справедливо. Однако известно, что, например, в Литве героизируются националисты, уничтожившие в годы нацистской оккупации более 94% проживавших там евреев. Ни один из этих убийц в постсоветской Литве так и не понес заслуженного наказания. Это мнение борца с нацистскими преступниками Эфраима Зуроффа. Такая же ситуация в Латвии и Эстонии.

К сожалению, при вступлении прибалтийских стран в ЕС вопрос их покаяния за преступления, совершенные местными нацистскими коллаборационистами, никто не затронул. Также без вопросов приняли в ЕС Хорватию, не желающую каяться за геноцид сербов, устроенный ею в период Второй мировой войны. Не стало темой дебатов в Европарламенте сотрудничество стран Европы с нацистским режимом Гитлера. Ведь европарламентариям неприлично осуждать собственное прошлое. Его как бы не было.

Получается, что Варшавская декларация предназначена в основном для современной России, которая, по мнению западных «демократов», якобы продолжает традиции советского тоталитаризма. Сегодня об этом пишут западные СМИ, которые пытаются организовать акцию под названием «Россию к позорному столбу».

Нашу страну обвиняют в тоталитаризме, в неадекватном агрессивном поведении с соседями, в пособничестве терроризму (ополченцам Донбасса), в недобросовестности подготовки спортсменов. Ей вменяют катастрофу малайзийского Boeing 777 (рейс MH17), поддержку «тоталитарного» режима Башара Асада, срыв Минских соглашений, варварское уничтожение гуманитарного конвоя ООН под Алеппо и т. д. и т. п. К сожалению, пока это дает результаты.

В мае 2016 г. чешский генерал Петр Павел без тени смущения заявил, что не исключает возможности применения против России ядерного оружия. Многие американцы морально готовы к подобному. В июне этого года журналист Марк Дайс решил собрать подписи прохожих под обращением к президенту Обаме с просьбой нанести по России превентивный ядерный удар.

Желающих оказалось более чем достаточно.

1 октября 2016 г. «РИА Новости» сообщило, что недавно назначенный министр иностранных дел Британии Борис Джонсон в интервью газете «The Sun» обвинил Россию в насилии и убийстве мирных жителей в Сирии. Министр считает, что это «бесспорно, военное преступление… и Россия подвергается риску стать изгоем».

Заявление английского министра свидетельствует о том, что Запад планомерно и любой ценой стремится сделать Россию изгоем в мировом сообществе. Не секрет, что главную скрипку в этом процессе играют США. Они давно мечтают пересмотреть историю Второй мировой войны с целью перевести Россию, правопреемника и правопродолжателя СССР, из разряда государств-победителей и основателей современного миропорядка в разряд мирового агрессора.

«Нюрнберг-2» для России

Заветной мечтой западных политиков является «Нюрнберг-2» для России, после которого можно было бы поставить вопрос о правомерности занятия ею кресла в Совете Безопасности ООН. Наиболее подходящей страной, способной организовать псевдоправовую прелюдию к «Нюрнбергу-2» является Литва, ставшая в постсоветский период «верным» американским вассалом.

Она уже ряд лет разыгрывает против России две «козырные» карты. Так называемую советскую оккупацию Литвы 1940-1990 гг. и трагические январские события 1991 г. в Вильнюсе, произошедшие в ходе советской силовой акции по восстановлению действия Конституции Союза ССР на территории тогдашней Литовской Советской Социалистической Республики.

В январе 1991 г. в Вильнюсе погибли 14 жителей Литвы и офицер спецгруппы «А» КГБ СССР. Это, как впоследствии выяснилось, изначально было запланировано, а затем организовано литовскими сепаратистами, чему существуют неопровержимые документальные свидетельства. Однако Вильнюсский окружной суд с января 2016 г. рассматривает уголовное дело № 09-2-031-99, или дело «13 января», в котором обвиняемыми являются только бывшие советские граждане. Ныне это 58 российских, 3 – белорусских и 2 украинских гражданина.

Среди них бывший министр обороны СССР, Маршал Советского Союза Дмитрий Язов, бывший командир спецгруппы КГБ СССР «А» полковник Михаил Головатов и ряд бывших советских офицеров, честно выполнявший свой воинский долг в Вильнюсе. Их судят заочно. Двоих обвиняемых, гвардии полковника запаса Юрия Меля, задержанного в марте 2014 г. при пересечении литовско­российской границы и полковника в отставке Геннадия Иванова, проживающего в г. Вильнюсе, судят очно.

Уголовный процесс в Вильнюсе против бывших советских граждан, среди которых четверо являлись представителями высшей власти СССР (министр обороны СССР Д. Язов, председатель КГБ СССР В. Крючков, министр МВД СССР Б. Пуго и член Политбюро, секретарь ЦК КПСС О. Шенин) хорошо ложится на канву американских замыслов против России. Неважно, что из этой верхушки трое уже мертвы, но в деле «13 января» они фигурируют, как представители советского тоталитарного режима, якобы организовавшие «военную агрессию» против «независимой» Литвы.

Неправые суды в Литве

Итак, 3 октября этого года Вильнюсский окружной суд начал второй этап (после летних отпусков) слушаний по делу «13 января». Первый этап, длившийся с 26 января по 8 июня 2016 г. показал, что суд рассматривает дело в строгом соответствии с указаниями литовских властей. Поэтому не вызывает сомнений, что советско-российским «военным преступникам» будет вынесен суровый приговор, в основном пожизненное лишение свободы.

В случае апелляции на приговор Вильнюсского окружного суда Апелляционный и Верховный суды Литовской Республики, безусловно, подтвердят его. Об этом свидетельствует исход предыдущих уголовных процессов в Литве, имевших политическую подоплеку. Напомню, что в 1996-1999 гг. в Вильнюсе состоялся уголовный процесс по делу № 09­002­91 или делу о государственном перевороте, по которому были бездоказательно осуждены на длительные сроки лишения свободы некоторые руководители Компартии Литвы/КПСС.

В 2004-2010 гг. в Литве Вильнюсский окружной суд рассмотрел иск бывшего главы Сейма Литвы Витаутаса Ландсбергиса к литовскому писателю Витаутасу Петкявичюсу.

Якобы писатель в своей книге «Корабль дураков» оклеветал отца В. Ландсбергиса. Несмотря на то, что Петкявичюс умер в 2008 г., суд в 2009 г. признал ответчиками по делу детей писателя (!). Апелляционный суд Литвы в августе 2010 г. подтвердил это решение.

В 2011 г. к уголовной ответственности был привлечен лидер Социалистического народного фронта Литвы Альгирдас Палецкис. Поводом стала фраза Палецкиса, сказанная им в радиодебатах: «А что случилось ночью 13 января у телебашни? И, как сейчас выясняется - свои стреляли в своих». Участковый суд оправдал Палецкиса, но Вильнюсский окружной суд признал его виновным в «публичном сознательном принижении и отрицании советской агрессии».

В 2009 г. Вильнюсский окружной суд принял к рассмотрению дело об убийстве в июле 1991 г. на таможенном посту «Медининкай» «таможенников и полицейских» непризнанной Литовской Республики. В 2011 г. за данное преступление Вильнюсский окружной суд приговорил к пожизненному заключению гражданина РФ Константина Никулина (Михайлова), хотя в деле отсутствовали доказательства, подтвердившие хотя бы его присутствие на месте преступления. Апелляционный суд ЛР в июле 2016 г. не только подтвердил приговор окружного суда, но и переквалифицировал «преступление» Никулина в «военное».

Вышеизложенное подтверждает, что литовская Фемида является подручным инструментом литовских властей. В уголовных процессах, имеющих политическую подоплеку, приговор предопределен заранее. К сожалению, уголовное дело «13 января», рассматриваемое Вильнюсским окружным судом, имеет явно выраженный заказной политический характер.

Перспективы дела «13 января» для России

Напомню, что Нюрнбергский трибунал в 1946 г. признал военными преступниками 20 высокопоставленных нацистов, что позволило по сумме совершенных ими преступлений признать нацистскую Германию преступным государством. Заочный уголовный процесс по делу «13 января» в Вильнюсе, безусловно, завершится признанием военными преступниками 63-х бывших советских граждан.

Литва, ссылаясь на результаты этого уголовного процесса, несомненно, будет настаивать на признании СССР преступным государством. Это требование, как всегда, поддержат Евросоюз и США.

Соответственно, перед Россией как правопреемником и правопродолжателем «преступного» СССР может замаячить процедура отрешения её от статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. К этому следует добавить весьма неприятное для России требование Литвы о выдаче «осужденных» россиян. Но в соответствии со статьей 61-й Конституции РФ, гласящей: «Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству», требование о передаче Литве заочно осужденных россиян не будет исполнено.

Тогда Литовская Республика в соответствии с Европейской конвенцией о передаче осужденных лиц от 21 марта 1983 г. может потребовать отбытия осужденными россиянами наказания в тюрьмах России. Вероятнее всего, она и в этом случае получит отказ. Вряд ли Россия также пойдет на переговоры с Литвой относительно возмещения ущерба, якобы причиненного «советской оккупацией 1940-1990 гг.» и «советской агрессией в январе 1991 г.». В ответ Евросоюз и США, видимо, вновь применят санкции к России, пытаясь принудить её к исполнению требований Литвы.

Одним словом, вырисовывается довольно неприятная для России перспектива. Возможно, она не будет столь мрачной, как я её обрисовал, но то, что неприятности для РФ в ситуации с делом «13 января» гарантированы, это факт. Пытливый читатель скажет, а не слишком ли автор сгущает краски, и есть ли основания верить ему? Что ж, напомню о своих прогнозах 1988-го и 1994-го годов.

15 октября 1988 г., когда в Москве, да и в целом в Союзе верили, что в Литве идут демократические процессы, я направил в Политбюро ЦК КПСС записку. В ней сообщалось, что лидеры «Саюдиса» стремятся «создать условия для проведения общенационального референдума, направленного на принятие решения о выходе республики из состава СССР». 15 мая 1989 г. я направил в Политбюро ЦК КПСС новую записку, в которой поставил три вопроса:

1. Готов ли ЦК КПСС к образованию независимых Компартий прибалтийских республик, если это будет сделано явочным порядком?

2. Что будет предпринято, если пакт Молотова–Риббентропа будет признан противоречащим нормам международных отношений, (а ввод Красной армии в июне 1940 г. в Литву – оккупацией) и впоследствии всеобщий республиканский референдум провозгласит независимость Литвы?

3. Какие меры будут приняты в РСФСР по приёму «мигрантов», т. е. беженцев русского происхождения из прибалтийских республик?

Ответа не последовало, но, как известно, все так и произошло. (В. Швед. Неонацисты Литвы против России. Буки Веди, 2015. С. 167-170).

Подтвердился мой прогноз и по Чечне, сделанный после того, как парламент Чечни в марте 1992 г. принял Конституцию Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ). Тогда я через одного из советников Б.Н. Ельцина пытался довести до российского президента тот факт, что Чечня пошла по пути Литвы. Особо я отмечал, что лидеры ЧРИ, как и лидеры «Саюдиса» в Литве, после принятия в 1992 г. новой Конституции пошли по пути создания национального правового поля.

Такое поле превращало большинство взрослых чеченцев в граждан республики, понимавших ответственность за её судьбу. В итоге любое силовое давление Кремля на Чечню гарантированно вызывало народное сопротивление. Что и произошло в декабре 1994 г., когда произошел так называемый ввод российских войск в Чечню.

В ситуации с Литвой мне очень не хотелось бы быть правым. Но меня крайне беспокоит позиция российского руководства по отношению к Вильнюсскому псевдоправовому судилищу.

За исключением дежурных заявлений представителей МИД РФ относительно неправомерности заочного уголовного процесса и призывов к литовской Фемиде быть объективной, никакой конструктивной реакции со стороны России не последовало.

Молчит Генпрокуратура и Следственный комитет РФ, молчат российские научные учреждения, занимающиеся правовой и криминалистической тематикой, не говоря уже об остепененных правоведах и юристах.

Неполное и необъективное следствие

Между тем, если оценивать ситуацию с заочным уголовным процессом по делу «13 января» с правовых позиций, то вывод следует лишь один – этот процесс неправомерен, так как Литва в январе 1991 г. находилась в составе СССР. Это неопровержимый факт и его подтверждают следующее. За 116 депутатов Верховного Совета Литвы, проголосовавших 11 марта 1990 г. за независимость, было подано лишь 36,7% голосов от всех избирателей Литвы. Этого было явно недостаточно для принятия такого судьбоносного решения, как выход республики из СССР.

К январю 1991 г. независимость Литвы не была признана ни одним государством мира. Известно, что провозглашение независимости не дает автоматического права считаться суверенным государством. 18 ноября 1990 г. представители самопровозглашенной Литовской Республики не были допущены к участию в парижском Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе глав 34 государств, как страны, не являвшейся субъектом международного права. Это неопровержимый факт.

Литва вплоть до сентября месяца 1991 г. не обладала атрибутами, присущими суверенному государству. Не вызывает сомнений, что она до того времени находилась в ситуации правового двоевластия, советского и республиканского. Например, визы для выезда за границу все литовские должностные лица получали в МИД СССР. Этот аспект особо подчеркивал иностранный советник В. Ландсбергиса Линас Коялис, бывший в своё время специальным помощником президента США Р. Рейгана.

Оценивать 709 томов уголовного дела № 09-2-031-99 сложно, так как они недоступны. А вот содержание 13 томов Обвинительного Акта, рассматриваемых Вильнюсским окружным судом известно. Оно во многом представляет набор произвольно трактуемых спорных исторических событий и фактов, спорных недоказуемых утверждений, сфальсифицированных документов и свидетельств, некоторые из которых можно считать просто абсурдными.

Прежде всего обращусь к главному обвинению, которое многократно повторяется в Обвинительном Акте. Оно гласит: «Военная операция (в Литве. – В.Ш.) разрабатывалась в целях проведения и содействия политике СССР и КПСС, направленной на совершение систематических и широкомасштабных нападений на гражданских лиц с их убийством, причинением тяжкого вреда их здоровью, преследованием групп или общностей людей по политическим мотивам, которые признаны недопустимыми согласно международному праву» (Об. Акт. С. 11).

Следует сказать, что не существует документов, в которых руководство КПСС и СССР заявляло бы о подобной политике. Основополагающие документы СССР и КПСС: Конституция СССР, Программа, Устав КПСС, материалы съездов КПСС, Моральный кодекс строителя коммунизма свидетельствуют о кардинально иной политике, проводимой в СССР. Она была направлена на повышение благосостояния и безопасности советских людей, независимо от национальности, вероисповедания и социального статуса. Другое дело, что не всё из запланированного удавалось.

Особо отмечу, что литовским прокурорам следовало бы знать, что в январе 1991 г. КПСС уже не была правящей партией и не определяла политику советского государства. Однако, что взять с людей, имеющих смутное представление о Союзе! Им, вероятно, также неизвестно, что в январе 1991 г. президент СССР М. Горбачев обладал поистине диктаторскими полномочиями. Ими его наделил декабрьский IV Съезд народных депутатов СССР. К этому генсек ЦК КПСС шел с марта 1990 г., став президентом СССР.

Уже в марте 1990 г. Горбачев подменил потерявшее власть Политбюро ЦК КПСС Президентским советом. Но там оказались слишком самостоятельные люди. Вот как об этом писал А.Н. Яковлев, член Президентского совета в своей книге «Сумерки»: «Однажды на Президентском совете некоторые его члены не согласились с предложением Михаила Сергеевича по какому - то мелкому вопросу, он раскраснелся и бросил фразу: «Кто здесь президент? Вы всего лишь консультанты, не забывайте об этом!».

В декабре 1990 г. на упомянутом IV Съезде нардепов СССР, Горбачев заменил Президентский совет Советом безопасности. В Совет безопасности из Президентского попали лишь В. Бакатин и Е. Примаков. После этого Горбачев мог чувствовать себя полноправным властелином в СССР. Именно он в январе 1991 г. единолично определял как международную, так и внутреннюю политику СССР.

Соответственно, вышеприведенное утверждение о преступной политике СССР и КПСС относится, прежде всего, к М. Горбачеву. Однако в Обвинительном Акте он даже не упоминается. Это позволяет ставить вопрос о неполном и необъективном исследовании уголовного дела № 09-2-031-99.

К этому следует добавить не исследованную и в силу этого извращенную Генпрокуратурой Литвы общественно-политическую ситуацию в республике, приведшую к трагическим январским событиям. Также не расследованы свидетельства о стрельбе неизвестных с крыш и мифических наездах танков на митингующих у телебашни в ночь с 12 на 13 января 1991 г.

Следует иметь в виду, что официальная концепция уголовного дела «13 января», в нарушение всех процессуальных норм была сформулирована не на базе исследования совокупности всех обстоятельств и событий в республике, а на основе книги В. Ландсбергиса «Laisvės byla» («Дело свободы»). В подобное утверждение трудно было бы поверить, если бы этот факт не был документально зафиксирован (у. д. № 09­002­91 т. 252, л. 153). Вышеизложенное позволяет утверждать о вопиющей неполноте и необъективности следствия, проведенного Генпрокуратурой Литвы по делу «13 января» или делу №09-2-031-99.

Многотомный фальсификат

Следует обратить внимание на неточности, а точнее фальсификации, бросающиеся в глаза при ознакомлении с текстом Обвинительного Акта. Так, на стр. 3150 сообщается, что во взятии под охрану зданий Литовского радио и телевидения участвовало 234 вооруженных советских военнослужащих, в том числе 25 специально подготовленных бойцов спецгруппы «А» КГБ СССР.

Согласно Обвинительному Акту (сс. 19, 21, 22, 23, 24) они: «стреляли в гражданских лиц из винтовок СВД калибра 7,62 мм и автоматического оружия АКМС… преследовали их по политическим и национальным мотивам, запрещенным международным правом, убивали их, причинили тяжкий вред их здоровью…». Однако результатом якобы «массовой стрельбы» советских военнослужащих в защитников радиотелецентра стали огнестрельные ранения двух пострадавших и «умышленный вред здоровью небольшой тяжести ста восьми (108) гражданских лиц» (с. 25). Подобное просто невероятно.

В этой связи напомню, что писал по поводу стрельбы советских военнослужащих Генеральный прокурор СССР Н.С. Трубин в «Информационной записке о ходе расследования уголовного дела о событиях, имевших место в Вильнюсе 13 января 1991 г.» за № 18/5918-19, адресованной Верховному Совету Союза ССР. «Судя по направлению раневых каналов, указанных в справке начальника бюро судебно-медицинской экспертизы Литвы, 6 потерпевших были убиты в результате 1-7 выстрелов в каждого из них с разных точек, в том числе при выстрелах сверху и в спину, т. е. не военнослужащими при непосредственном столкновении с ними лицом к лицу, а боевиками во время их стрельбы из здания телецентра и с крыш ближайших домов…».

Следует привести неопровержимое подтверждение стрельбы с крыш домов рядом с телебашней, помимо свидетельств двух десятков очевидцев. Это зафиксированный сотрудниками Департамента Государственной безопасности Литвы (ДГБ) радиоперехват переговоров советских военнослужащих: «…Я Гурзуф-74, приём. Не понял, повторите, Гурзуф-74, работаю внутри здания, работаю внутри здания. Из соседнего белого здания, с пятого этажа, в меня стреляют, я держусь… Нас обстреляли со стороны города, приём. Вы поняли, приём, Паркет, огонь одиночными выстрелами. Приём – одиночными, приём 38-ой, да, люди укрыты…». (у. д. № 09-002-91, т. 298, л. д. 64–66). Но радиоперехват, как и свидетельства очевидцев, литовские прокуроры и судьи предпочли не заметить.

Согласно выводам литовских криминалистов, пули, нанесшие смертельные ранения 9 январским жертвам, в основном были пулями от охотничьих и малокалиберных ружей.

А в теле одного из погибших была обнаружена пуля образца 1908 г. к винтовке Мосина образца 1891/1930 г. О ней подробнее.

Для того чтобы приписать эту пулю советским военнослужащим литовские прокуроры пошли на явный подлог. Они, ссылаясь на материалы расследования январских событий Прокуратурой СССР (37 томов у. д. №18/5918-19), которые в сентябре 1991 г. были преступно переданы Литве, заявляют в Обвинительном Акте о неких патронах «Мосина» для винтовки Мосина, которые якобы выдавались с военного склада советским военнослужащим накануне январских событий.

Так, на стр. 3040 Обвинительного Акта утверждается, что «снайперам МВД, вооруженным «СВД», было выдано по 20 штук патронов к винтовке «МОСИНА» калибра 7,62 мм с пулями «ЛПС». На стр. 3041 Обвинительного Акта сообщается, что в каждом БТР было «250 штук патронов к винтовке «МОСИНА» калибра 7,62 мм для пулеметов «ПКТ». А на стр. 3151 сообщается, что в ходе операции по взятию под охрану объектов в Вильнюсе «был израсходован один патрон «МОСИН» 7,62 мм».

Между тем, на стр. 3049 Обвинительного Акта предоставлена информация, каким оружием располагали военнослужащие в Вильнюсе: автоматами «АКС-74», «АКС-74У» калибра 5,45 мм, легкими пулемётами «РПКС-74», снайперскими винтовками «СВД» калибра 7,62 мм… Возникает вопрос. К какому же оружию выдавались патроны «МОСИН» и были ли таковые на военных складах вообще?

Известно, что патрон с пулей 7,62 мм образца 1908 г. к винтовке Мосина в СССР многократно модернизировался и в 1991 г. для «СВД» и пулеметов мог применяться или патрон 7,62 мм образца 1943 г., или патрон с пулей ЛПС (легкая пуля со стальным сердечником). Также добавлю, что в СССР производилась целая гамма патронов 7,62 мм различного назначения с различными маркировками. Но ни один из них не маркировался и не назывался «патрон к винтовке Мосина» или «патрон «Мосин». Кстати, материалы, из которых изготавливалась советская пуля патрона 7,62 мм совершенно иные, нежели для изготовления пули образца 1908 г. Спутать эти пули невозможно.

В завершение темы патрона один факт. В № 3 литовском журнале «Karys» («Воин») за 1991 г. было опубликовано фото, на котором были запечатлены литовские боевики, вооруженные винтовками Мосина. Однако этот журнал почему-то не заинтересовал литовских прокуроров.

Крайне странно литовские прокуроры описали в Обвинительном Акте наезд танка Т-72, весом в 41 тонну на митингующих. Сообщается (Об. Акт, с. 28), что Л. Асанавичюте, которую танк якобы переехал по тазобедренной части тела, было причинено лишь «сильное сдавливание таза и ног».

Между тем известные случаи наезда танка на человека свидетельствуют, что они, как правило, кончались полным раздроблением костей и раздавливанием мышечных тканей человека. Асанавичюте, кстати, привезли в больницу в сознании!

Полным фиаско для прокуроров является свидетельство Ангеле Пладите. Она утверждала, что её левая нога якобы попала под гусеницу танка. Однако, если исходить из фото, сделанное неким А. Сабаляускасом, на котором якобы запечатлен «наезд» танка на Пладите, то под гусеницей находились обе ноги Пладите. Но не буду придираться к этой неточности. Главное, что вспоминает Пладите: «Танк постоял, начал делать повороты. Нога все еще находилась под гусеницей» (Об. Акт. С. 3195). Пладите, видимо, единственный в мире человек, который сохранил ногу, на которой развернулся танк!

Такие же нелепости сопровождают описание травм Ромуальдаса. Янкаускаса, которого якобы переехала «опасно маневрировавшая на территории Телебашни гусеничная военная техника» (Об. Акт, с. 29). Причиной смерти Янкаускаса, по утверждению прокуроров, стало «сильное сдавливание тела между твердыми тупыми предметами»!? А свидетель В. Лаурялис заявил прокурорам, что: «Танк проехал левой гусеницей ему по груди и по шее» (Об. Акт. С. 3165).

Между тем в официальном акте № 29 от 6 февраля 1991 г. за подписью начальника бюро судмедэкспертизы А. Гармуса зафиксировано, что повреждения тела Р. Янкаускаса были вызваны «колесами транспортного средства». Это подтверждают фотографии погибшего, зафиксировавшие его в морге. Эти фото в январе 1991 г. опубликовали ряд литовских газет, в том числе газета «Respublika». На фото ясно видна анатомическая целостность тела Янкаускаса, голова также цела, но в ссадинах.

И это лишь часть фальсификаций, которые присутствуют в Обвинительном Акте. Но литовские прокуроры-фальсификаторы не смущаются. В отсутствие реакции России (а в Литве никто не может оспорить материалы литовского следствия из-за опасности уголовного преследования), литовские прокуроры чувствуют себя вольготно.

В этом им содействуют судьи, которые также не заинтересованы в выявлении неточностей, содержащихся в материалах уголовного дела. Россия же молчит!

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Учитывая вышеизложенное, я обращаюсь к депутатам вновь избранной Госдумы ФС РФ, Генпрокуратуре и Следственному комитету РФ, российским юристам, различного рода ассоциациям, занимающимся защитой прав человека. Видимо, пришла пора поставить на место потерявших чувство меры и реальности литовских прокуроров и судей, проделав для этого объективный правовой анализ Обвинительного Акта, а затем на основе этого анализа озвучить официальное заявление РФ.

В меру своих сил я подготовил две книги, посвященные разбору обоснованности и доказательности основных обвинений, предъявляемых российским гражданам в рамках уголовного дела № 09-2-031-99: «Литва против России и «Альфы» (М.: Буки Веди, 2014.- 380 с.) и «Неонацисты Литвы против России» (М.: Буки Веди, 2015.- 836 с.). Однако полное исследование темы извращения январских событий в Вильнюсе невозможно без коллективной помощи.

В настоящее время я располагаю электронной копией 13 томов Обвинительного Акта, общим объемом 3394 л. Полагаю, что информация, содержащаяся в этом документе вполне достаточна для формулирования объективных выводов о правовой необоснованности и недоказательности основных эпизодов уголовного дела № 09-2-031-99. Надеюсь на помощь патриотов России!

Швед Владислав Николаевич – действительный государственный советник РФ 3 класса