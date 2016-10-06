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В Германии начали обсуждать новые санкции против России

11:16 6.10.2016
Изображение с сайта politnews.net
Изображение с сайта politnews.net
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Германия допускает возможность ввода новых санкций против России в связи с ее политикой в Сирии. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, канцлер Германии Ангела Меркель изучает новые возможности давления на Москву для изменения ее внешней политики в Сирии.

Среди прочего, Германия рассматривает ввод новых санкций Евросоюза против России, утверждает источник WSJ. Тем не менее, по его словам, обсуждение этого варианта сейчас находится на начальном этапе и пока неясно, поддержат ли эту меру партнеры Меркель по коалиции в парламенте.

Гражданская война в Сирии идет с 2011 года. В сентябре 2015 года Россия объявила о проведении в Сирии спецоперации ВВС. Целью операции была заявлена борьба с террористическими группировками, при этом российская авиация активно оказывала поддержку сирийским правительственным войскам.

В марте 2016 года Россия объявила о завершении основной части спецоперации, однако в Сирии остался российский военный контингент. США и европейские страны поддерживают силы оппозиции. 

Темы: Россия, Германия, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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06.10.2016, 12:09
Трезвый

Единственное за что можно сказать спасибо Обамке и бережливой фрау г.Меркель это за ввод экономических санкций против России так как они в конце концов заставят Правительство РФ принять меры по импортозамещению и поднятии своей экономики что обязательно ударит по интересам сырьевых олигархов,чиновником миллиардеров и в целом по всей компрадорской буржуазии.Пока из-за запасов за щекой власти смогли заглушить внешнее давление,но кризис-то идет своим ходом и известно чем он кончается.
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