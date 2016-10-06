Киев опять выстрелил себе в ногу

Украинские власти подготовили новый пакет санкций против России

Пока в Белом доме господа-гегемоны мучительно размышляют над тем, чем еще «наказать» Россию за ее «неуважительную» позицию по Сирии, их младшие партнеры из Киева уже придумали, как отомстят Москве за недавние выборы в Крыму. Естественно, санкциями. Правда, в этот раз власти «незалежной» решили, видимо, поставить своеобразный рекорд.

Новый пакет ограничительных мер, анонсированный украинским Министерством по временно оккупированным территориям через Facebook, будет иметь персональную направленность, сообщает ТРК «Звезда». И затронет лиц, ответственных за организацию и проведение выборов в российский парламент в Крыму, которые впервые прошли на полуострове в Единый день голосования 18 сентября.

В настоящее время, как указывает пресс-служба ведомства, «проводится подготовительная работа и сбор информации». После чего вопрос планируется вынести на утверждение правительства.

В министерстве заявляют, что установлено уже «33 человека и более десятка организаций и политических партий, причастных к нарушению украинского законодательства». В целом же, санкции могут коснуться почти полутора тысяч российских граждан, пофамильный список которых украинские власти, скорей всего, огласят позже.

Стоит напомнить, что санкционную войну Киев начал около трех лет назад, присоединившись по собственной инициативе к антироссийским санкциям Евросоюза и США. И с тех пор свою фантазию в этом смысле старается постоянно совершенствовать. То «показывает красную карточку» неугодным российским деятелям культуры, политикам и журналистам. То запрещает «вредные москальские» СМИ, книги и фильмы. То закрывает небо для наших авиакомпаний и блокирует наших дальнобойщиков. Или законодательно ущемляет интересы российского бизнеса, пока еще работающего на Украине.

Однако когда на свои действия власти «незалежной» получают от России более-менее симметричный ответ, реагировать они начинают как-то нервно и истерично.

Здесь можно вспомнить, к примеру, «обличительные» речи экс-премьера Яценюка, который чуть ли не с проклятиями обрушился на Кремль, когда в ответ на присоединение Украины к антироссийским санкциям, правительство РФ объявило Киеву о введении продовольственного эмбарго. А президент Порошенко так вообще недавно возложил на нашу страну ответственность за нищету украинского народа. Мол, закрытие российского рынка для украинских производителей обошлось Киеву в 15 млрд. долларов. И это, по его мнению, является «экономической агрессией». Вдаваться в детали Порошенко не стал. Хотя они-то как раз полностью опровергают подобную интерпретацию событий.

Пока же получается, что правители «незалежной» сами себе, по сути, каждый раз стреляют в ногу, а потом начинают на стороне искать виноватого. Вопрос, как долго это еще будет продолжаться?

— Боюсь, что очень долго, — комментирует ситуацию генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев. — Потому что там две основных группы людей. Одни искренне верят в то, что Россия во всем виновата. Другие — поумней - просто считают, что надо продолжать такую пропаганду, потому что если ее не продолжать, их свое население «на вилы подымет». Потому что в богатейшей стране СНГ скоро кушать народу будет нечего с их прекрасным управлением.

Вторая группа по-тихому пытается нормализовать отношения с Россией. Но они хотят так, чтобы мы с ними договорились по экономическим вопросам, но при этом они будут продолжать нас ругать на политические темы.

— И как такое возможно?

— На мой взгляд, совершенно невозможно. Но пока они ходят с этой логикой. И ищут выход совершенно неприемлемый ни для кого, кроме них. Но хотя бы ищут.

Способны ли его найти? Дадут ли найти? И останутся ли они живы после того, как найдут, это вопрос сложный и не сегодняшнего дня. Но такая группа есть, которая думает, что с Россией надо как-то договориться, при этом сохранив всю русофобскую риторику. Что, как я уже сказал, невозможно.

— Еще вопрос, позволят ли им кураторы из Вашингтона?

— Во-первых, конечно, кураторы из Вашингтона… А во-вторых, свои же батальоны. У правительства слабая армии. Там армия — это только добровольцы. Если их штурмовики пойдут штурмовать Банковую улицу, то Порошенко мало не покажется.

Но хоть какие-то мысли там ходят…

— По данным МЭР, за первое полугодие 2016 года товарооборот между Россией и Украиной упал почти на 60% к уровню 2015 года и составил 4,7 млрд. долларов. И в этом смысле перспективы печальные…

— Но это Украина порвала с нами экономические отношения — не мы с ними. Мы ничего не закрывали для них — это ложь. Они сами себя «закрыли». Мы хоть один раз отказывались от экономических контактов? Ни разу. Мы даже газ им до сих пор поставляем, хотя не стоило бы.

Проблема в том, что они сами себе всё «обрезали», потому что с их технологическим уровнем экономическое сотрудничество возможно только с нами.

— Зачем тогда эти обвинения в «экономической агрессии»?

— Что им еще остается? Они же не могут сказать своему народу, что «мы идиоты, мы не можем вами управлять».

А сам народ под прессингом постоянного психологического давления уже просто не в состоянии здраво мыслить. Люди верят в то, во что верить удобно. Удобнее верить в плохую Россию, чем в плохую Украину, потому что ты здесь живешь. Вот когда вера в плохую Россию совсем перестанет объяснять окружающее, тогда народ начнет задумываться. Правда, сколько этого народа к тому времени останется, другой вопрос.

Знаете, в «девяностые» я ездил на Украину успокаиваться. Посмотришь здесь на нашего Гайдара, приедешь в Киев и понимаешь, что наши еще не такие пропащие, как украинские. Очень помогало для психологического комфорта.

Провинциальные элиты устроены совершенно по-другому. Эффект Горбачева - обкомовец, возглавивший супердержаву.

А теперь государством стали украинские обкомовцы руководить. То есть, люди с кругозором местного чиновника. Вот вам и результат. Причем, я даже не только о нынешних — они еще и больные… Но у них и бывшие были хороши.

Это совершенно разные уровни — управление регионом и управление страной. И этот переход на Украине не произошел.

— А что в перспективе?

— Я думаю, что тихое угасание. Ни смерть, ни катастрофа. А медленная деградация. Украина слишком велика, чтобы эту деградацию могла остановить западная помощь. Там сорок с лишним миллионов населения. Очень трудно такую страну прокормить. Они и Прибалтику с трудом удерживают в состоянии стабильности. А уж Украину…

Я удивлен только одним: как это все вообще еще существует? Потому что та структура экономики, которая у них есть, она нежизнеспособна в современном обществе. Металлургия, продовольствие и уголь — этого всего переизбыток. А высокотехнологичные украинские товары никто на мировой рынок не выпустит. И американцы их просто затопчут, если они со своими самолетами попытаются куда-то вылезти.

Поэтому они обречены на экономическое взаимодействие с нами. Если этого не сделают, Украина останется без экономики. Вот существует же Сомали вообще без экономики. И Украина примерно так же будет жить.

Эксперт Фонда развития гражданского общества Станислав Апетьян считает, что новые санкции Киева никак не затронут интересы России:

— На легитимности избранной Госдумы это не отразится ровным счетом никак. И, вообще, подающему большинству представителей российской политической и бизнес-элиты на Украине в принципе делать нечего. Поэтому сами по себе эти персональные санкции никакой роли не играют.

Однако я полагаю, что со стороны Киева это такая «заготовка», чтобы вынести потом аналогичный вопрос — персональные санкции — уже на уровень ЕС и США. Некий месседж, чтобы Запад тоже ввел бы какие-то дополнительные санкции против людей, которые занимались организацией выборов на территории Крыма. Не уверен, что получится эту задумку очень быстро реализовать, потому что есть определенная зависимость от выборов в США. Но если победит Хиллари Клинтон, то такой сценарий в целом исключать нельзя. И возможно, что в дальнейшем списки, которые сейчас готовят в Киеве, будут потом использованы уже Вашингтоном.

— Кто, предположительно, может в этих списках оказаться?

— Очевидно, что окажется внутриполитический блок Кремля. Руководство всех крупнейших партий. За исключением, разве что, «Яблока» и «Парнаса». Все руководство Крыма, оно и так под украинскими санкциями находится. Поэтому для них это просто дополнительный некий список, который никаким образом не отразится на их деятельности.

Еще думаю, в списке будут чиновники и представители политических партий, кандидаты. Возможно, даже докопаются до людей, которые входят в состав избирательных комиссий.

— Это как-то повлияет на восстановление наших полномочий в ПАСЕ?

— Не думаю. Для ПАСЕ это второстепенный вопрос. И, в принципе, если мы говорим о перспективах какого-то налаживания отношений ЕС, проведение выборов в Крыму, безусловно, не является вообще никаким мало-мальски важным фактором. Он может просто стать одним из предлогов для введения очередных санкций против России, как, мы видим, используется сейчас ситуация вокруг Алеппо. То есть, повод может быть любой. Это просто один из них. А завтра будет еще какой-нибудь, не связанный уже ни с Украиной, ни с Сирией… Не секрет ведь, что санкции — это рычаг, который Запад использует для давления на нашу страну.