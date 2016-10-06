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Жертвами урагана «Мэттью» стали более ста человек

21:06 6.10.2016
Фото с сайта caribbean360.com
Фото с сайта caribbean360.com
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Ураган «Мэттью» стал причиной гибели 140 человек. Подавляющее большинство жертв стихии пришлось на долю Гаити. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на западные СМИ.

Главы Международного валютного фонда и Всемирного банка Кристин Лагард и Джим Ен Ким пообещали усилить помощь странам Карибского бассейна, пострадавшим от урагана. В первую очередь это относится к Гаити.

Президент ВБ отметил, что власти этой страны обратились за компенсации из специального «карибского коллективного фонда» страхования от стихийных бедствий, созданного ранее под эгидой банка. По его словам, правительство Гаити заранее приняло меры предосторожности при приближении урагана, но их оказалось недостаточно.

В настоящее время стихия угрожает ряду юго-восточных штатов США – Джорджии, Флориде, Южной и Северной Каролине. Местные власти объявили чрезвычайное положение, порекомендовав жителям эвакуироваться в более безопасные районы. Многие авиакомпании США перенесли или отменили рейсы из аэропортов в указанных штатах.

«Мэттью» признан одним из сильнейших ураганов, зафиксированных в Карибском бассейне за последние десять лет.
 

Темы: Гаити, США, Происшествия в мире, Стихийные бедствия
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