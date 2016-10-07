Запад готовит санкции в поддержку сирийских террористов

Европа угрожает России новыми ограничениями из-за успехов армии Асада под Алеппо



Ангела Меркель и госсекретарь США Кондолиза Райс на пресс-конференции в Берлине 6 декабря 2005 года. Фото с сайта wikimedia.org

Правительство Германии обсуждает возможность введения против России новых санкций, теперь уже в связи с положением в Сирии.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет The Wall Street Journal. Правда, не совсем понятно, как новые ограничения могут помочь жителям многострадальной Сирии.

Пока официальные представители кабинета министров ФРГ отрицают планы по вводу новых санкций. Тем не менее, в недавнем интервью информационному порталу немецкого телеканала ZDFheute. de уполномоченный правительства по германо-российскому межобщественному сотрудничеству Гернот Эрлер сказал, что санкции всё-таки обсуждаются. При этом прокомментировал ситуацию весьма туманной фразой, что «политика санкций в том виде, в котором она имело место в украинском конфликте, не воодушевляет на то, чтобы снова использовать это средство».

Проще говоря, в Германии уже осознали невозможность добиться результатов экономическим давлением и запретом для ряда российских граждан посещать Европу. Россия, вопреки наивным ожиданиям евробюрократов, не отказалась от Крыма и продолжает проводить независимую внешнюю политику. Но что тогда можно еще придумать, дабы заставить Москву изменить свой курс на 180 градусов? Скорее всего, ничего, кроме новых списков «неблагожелательных лиц».

Конечно, вызывает удивление нынешний повод, из-за которого могут ввести санкции. Украина, по крайней мере, находится в Европе. Возвращение Крыма еще можно считать неким «идеалистическим» поводом. Мол, жители Старого Света морально не могут принять перекройку границ на континенте и нарушение принципа территориальной целостности государств. Дескать, создается опасный прецедент, который несет угрозу всем.

Но слова про заботу жителей сирийского Алеппо выглядят совсем уж странно. Всем давно ясно, что еврочиновникам нет никакого дела до страданий мирных жителей на Ближнем Востоке. Иначе они стали бы действовать намного раньше и активнее боролись бы с террористами. По большому счету, Россия сегодня в Сирии сражается и за безопасность Европы, и отрицать это вряд ли кто осмелится из здравомыслящих людей. И вот, когда сирийская правительственная армия окружила боевиков в Алеппо и близка к восстановлению законности в самом крупном городе страны, из Берлина приходит новость, что немцы, оказывается, не согласны с таким поворотом событий.

Одновременно с новостями из Берлина пришло сообщение из Брюсселя. В Европарламенте рассматривают резолюцию о введении бесполетной зоны над Алеппо и необходимости новых санкций против России. Якобы, для предотвращения гуманитарной катастрофы.

Во-первых, непонятно, каким образом европейские страны могут технически ввести бесполетную зону. Ситуацию в регионе контролируют сирийская правительственная армия и банды террористов. Для беспилотной зоны необходимо установить системы ПВО. Кто это будет делать? Неужели европейские государства предоставят системы Башару Асаду, чтобы он не допустил полетов российских самолетов? Или предполагается поставить оружие боевикам? Или французские самолеты будут сбивать российские?

Во-вторых, а какие у Европы могут быть такие интересы в Сирии, что надо угрожать нашей стране? Ответ напрашивается сам собой: Брюссель просто проявляет солидарность с Вашингтоном, решившим прекратить с Москвой все контакты по урегулированию сирийского кризиса.

Но ведь в Европе, и в Германии в частности, уже увидели, что санкции бьют не только по нашей стране, но и по европейскому бизнесу. Старый Свет терпит колоссальные убытки. Ходили слухи, что из-за этого России готовы «простить» даже Крым. Теперь получается, что в Берлине и Брюсселе готовы пойти на новые издержки ради боевиков террористических организаций.

Старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв считает, что главная причина давления на Россию со стороны Европы — ее независимая политика:

— Политика России давно не нравится европейцам, откровенно раздражает их. После 2014 года всё недовольство вылезло наружу. И сейчас просто ищут очередной повод надавить на нашу страну. Бюрократическая машина ЕС не готова признать неправоту, а потому ищет малейшую зацепку, чтобы оправдать свои действия. Раз уж ввели против нас санкции, то будут действовать в этом направлении и дальше. Если какой-то пакет санкций по поводу Донбасса и снимут из-за совсем неадекватных действий украинского руководства, то надо ввести новые ограничения. Возможен некий обмен: санкции по Донбассу снимут, но введут по Сирии.

Что касается самой Сирии, то в Европе существует мнение, что все страны рано или поздно должны стать демократическими. Готовы они к этому или нет, мало кого интересует. Отнюдь не все обращают внимание на то, что существуют разные цивилизации. В Европе пришли к мнению, что Асад это «кровавый тиран», и он должен уйти. Всё — бюрократическая машина запущена. Отказаться от своей политики европейцы не могут.

Ищут какую-то «умеренную оппозицию». Но это давний прием европейцев и американцев. Лишь бы кто сверг Асада. А что среди этой «оппозиции» много головорезов, видят далеко не все.

— Зачем говорить про бесполетную зону, если ее невозможно ввести?

— Люди сидят на хорошей зарплате и должны как-то оправдывать свое существование. Депутаты Европарламента вынуждены сотрясать воздух и говорить вещи, не имеющие никакого отношения к реальности. Кто-то, может, думает отправить в Сирию французский контингент. В тонкости вникать не надо. Главное для Запада — сделать плохо России и Асаду. Что будет дальше — вопрос глубоко десятый. Франция уже не раз играла в пародию усиления своего присутствия в Сирии. Возможно, сейчас мы увидим еще одну пародию.

— Санкции по Крыму не принесли никакого эффекта, при этом серьезно ударили по европейцам.

— Не стоит преувеличивать расчетливость европейцев, у них далеко не всё основано на деньгах. Что они понимают под ценностями, для европейцев имеет большое значение, ради этого они готовы терпеть убытки.

Если бы всё основывалось на меркантильных интересах, то политики Польши и Прибалтики так не вели бы себя. От наших контрсанкций страдают больше всего Прибалтика и Польша. Тем не менее, они настаивают на усилении давления на Россию. И такие политики есть в Швеции, Голландии и почти в любой европейской стране.

Для некоторых главный повод — русофобия. Для других — представление об универсальности европейских ценностей.

— Правительственные войска Башара Асада при поддержке российских ВКС имеют хорошие перспективы одержать победу в Алеппо. Это приведет к усилению позиций России в Сирии и на всём Ближнем Востоке, что больше всего страшит западных политиков, — говорит заведующий сектором проблем конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов.

— США проводят политику на выдавливание России из региона. Делают это через Европу. Благодаря своей информационной кампании, в том числе по поводу пострадавшего гуманитарного конвоя, страдающего мирного населения. Вашингтон постоянно говорит, что из-за России в Сирии гуманитарная катастрофа. Это используется для воздействия на страны Старого Света. Теперь перешли к принятию политических решений.

— От санкций по Крыму Европа уже страдает.

— Запад играет одновременно на многих «досках». На постсоветском пространстве своя игра, на Ближнем Востоке — своя. На разных «досках» разная эффективность. Запад проводит достаточно единую скоординированную политику, но все процессы протекают с разной скоростью и с разной вовлеченностью тех или иных игроков.

— Что европейцы хотят добиться новыми санкциями? Ведь санкции показали малую эффективность.

— Запад хочет, прежде всего, изменения режима в России. Он хочет видеть у нас более чувствительную к Западу власть. Об этом открыто говорят в Вашингтоне и Брюсселе. Они хотят, чтобы Россия превратилась, как говорят некоторые деятели и у нас, в «обычную европейскую страну». Без геополитических амбиций. Чтобы Россия стала сугубо региональной державой, зациклилась на внутренних проблемах, ограничила внешнеполитические задачи.

Но мы это уже проходили в 1990-е. Мы ограничивали свои геополитические интересы, а ответной реакции Запада не было. Наоборот, Запад неприкрыто вмешивался в наши внутренние дела. Поэтому сегодня борьба на международной арене ведется по «большим ставкам». В свое время мы встали на одну доску с Западом, решили строить такую же экономику и такие же общественно-политические отношения. Но это только обострило геополитическую борьбу.

Поэтому не стоит ожидать, что если мы уйдем со всех важных геополитических рубежей, то подружимся с Западом. Наоборот, слабую Россию начнут добивать.